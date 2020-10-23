В Челябинске бабушка тайно оплачивала интернет внуку, посещавшему порносайты

Простыми запретами на Интернет проблему не решить, отмечает омбудсмен Фото: Олег ЗОЛОТО

К уполномоченному по права ребенка в Челябинской области обратились разгневанные родители с неожиданной просьбой. Они потребовали наказать… родную бабушку:

— У нас вопиющая ситуация, бабушка тайно оплачивает интернет внуку, то есть моему сыну-школьнику. А он… а он… посещает сайты 18+!

В аппарате уполномоченного эмоции мамы поняли, но юридических оснований наказать бабушку не нашли. Но дали полезные советы.

— Если не оплачивать сыну интернет, это не значит, что он не зайдет с другого устройства. Это не решит вопрос. Мы не можем закрыть ребенка дома и считать, что обезопасили их. Дело не в том кого наказать, а в сути вопроса. Если ребенка (как я поняла, это подросток) интересует эта тема, подумайте о том, как ответить на вопросы, которые у него есть, но он стесняется задать, — отмечает Евгения Майорова.

Она отмечает, что в подобном случае можно попросить поговорить с ребенком кого-то из близких: ту же бабушку, старших братьев, дядю.

— Что касается самих сайтов с ненадлежащим контентом, можно написать жалобу в Роскомнадзор. Но все мы знаем, что как только закрывается один, появляется другой — это не проблема, — продолжает Евгения Майорова.

Евгения Майорова отметила, что такие звонки — «лакмусовая бумажка» проблем взаимоотношений отцов и детей. И ее можно поднять на очередной встрече с родителями.

Чем закончилась история с этой семьей, не известно. По факту родители не получили поддержки, на которую рассчитывали. Но омбудсмен надеется, что эмоции улягутся и советы помогут трезво оценить ситуацию.

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