Что творят в охранной зоне: на берегу озера Тургояк на месте детского лагеря может появиться еще один элитный поселок

«Особо охраняемая природная территория, биосферный резерват ЮНЕСКО «Горный Урал» — такой баннер установлен аккурат возле бывшего детского оздоровительного лагеря «Светлячок», а ныне рядом с застройкой, которую суд признал незаконной (сейчас работы там ведутся без разрешения). Но, судя по всему, для заказчика строительства — ООО «Техпроект» (руководитель Бровцев В.В.), — плакат ничего не значит. Как и решение суда. Возможно, равно, как и руководителям министерства экологии Челябинской области, надзорным органам, включая миасскую городскую и региональную прокуратуру.

ЗАХАПАТЬ И ЗАСТРОИТЬ

На территории бывшего детского лагеря, посреди леса, на берегу Тургояка вовсю идет строительство, судя по всему, уютного коттеджного поселка. Мы насчитали аж 18 строений, постройка большей части из которых уже завершена. Каменные, деревянные — как говорят, на любой вкус и кошелек. Работа кипит — особенно активно на строительстве кровель. Такими темпами буквально за год все отгрохали. В таких случаях делается все быстро… И это на территории особо охранной зоны Памятника природы «Озеро Тургояк».

— Только недавно здесь все было тихо и спокойно… А сейчас вон, что нагородили! Что творят! Сегодня любой мало-мальски удобный участок, к которому есть подъезд, хотят захапать и застроить. Дай волю, они могут и гору экскаваторами свернуть и что-нибудь построить, а потом продать или в аренду сдать. Такое озеро губят. Очередной спа-отель какой-нибудь строят, — поделился своими эмоциями один из местных жителей, которого мы встретили неподалеку от лесной стройки.

Эмоции-эмоциями, однако действительно поражает то, что, несмотря на отсутствие разрешения, стройка кипит. Похоже, заказчики и подрядчики строительства «плевать хотели» на законы.

На явные нарушения по заявлению Челябинского природоохранного прокурора недавно указал и Арбитражный суд Челябинской области (дела № А76-22557/2020 и № А76-22558/2020, соответственно от 14 и 25 августа 2020 года). Судя по всему, это ни на что не повлияло — работы на объекте продолжаются.

РЕАЛЬНАЯ И СУЩЕСТВЕННАЯ УГРОЗА

В решении суда в отношении заказчика ООО «Техпроект» и подрядчика — ООО «Строй-Инвест» — в частности, указывается на то, что «факт реконструкции объектов капитального строительства без разрешения в пределах охранной зоны памятника природы «Озеро Тургояк», частично — в пределах водоохраной зоны памятника природы «Озеро Тургояк», создавал реальную и существенную угрозу нарушения законодательства об охране окружающей среды, причинения вреда памятнику природы».

Обе компании были привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 9.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и оштрафованы каждая на 250 000 рублей.

В решение суда говорится о защите охранной зоны Памятника природы «Озеро Тургояк» от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к нему участках, о запрете использования земельных и лесных участков под застройку…

Но, судя по всему, господина Вадима Владимировича Бровцева — вероятного бенефициара проекта, — это особо не волнует, поскольку опыт использования земель не по назначению у него уже имеется. Так в Сочи на месте садового товарищества СНТ «Сутугинское» при его самом активном участии, как пишут СМИ, «неожиданно» были выстроены таунхаусы, офисы и спа, хотя по закону ничего кроме садовых «сарайчиков» там строить не разрешается?

Но это в Краснодарском крае. А в Челябинской области? Спросите, куда смотрит власть? Отвечаем: по договору Главное управлением лесами Челябинской области в 2018 году передало в аренду лесной участок бывшего детского оздоровительного лагеря «Светлячок» — ООО «Техпроект» и Бровцеву В.В. (договор № 1132 от 19.11.2018, кадастровый номер 74:34:0310009:138, площадь участка 3,9397 га) на срок 49 лет… И при этом суд указывает на незаконное строительство.

Парадокс! Выходит, что вся эта стройка снова напоминает то, что называют «самостроем»? Поучил бумажку и строй, «пока горячо»?

ЗАСТРОЙЩИК КТО?

СМИ уже рассказывали о том, что этим летом экологические активисты из объединения «Гражданский патруль» потребовали от властей вмешаться в происходящее на Тургояке. Власти вроде как вмешались. Первый заместитель министра экологии Челябинской области Яна Куприкова сообщила, что арендаторов принудили демонтировать… забор. Не незаконные строения, а забор. Ну ладно — пускай. Но даже разобраться с незаконным забором «не получилось». Как это у нас часто бывает, все слова так и остались словами, а бумага — бумагой. Новенький металлический забор с острыми «пиками» по верхнему периметру никто так и не демонтировал.

Работа внутри территории кипит! Журналисты отмечают — «Техпроект» и Бровцев отделались «легким испугом», имея ввиду денежные судебные штрафы.

И такой «легкий испуг» вполне объясним, учитывая фигуру самого застройщика. СМИ даже проводили целые расследования на тему — «ху из мистер Бровцев». Один из самых ярких эпизодов его биографии — премьерская должность в Республике Южная Осетия и даже краткосрочное исполнение обязанностей президента.

Читаем в федеральном издании «Версия» : «В 2009-2012 годах в «освоении» московских денег участвовали «челябинские», получившие административную власть и контролировавшие экономику горной республики, во главе с премьер-министром (и недолгим и. о. президента) Вадимом Бровцевым — ныне известными в некоторых кругах сочинским бизнесменом». Там же, к примеру, рассказывается о том, что деятельностью Бровцева, в период его работы в челябинском Озерске, интересовался ОБЭП, про переезд в Москву, работу на олимпийских объектах в Сочи, об уже упомянутой застройке садового товарищества в Сочи…

Если вернуться к южноосетинскому периоду работы господина Бровцева, то его приемник на этом посту Леонид Тибилов в комментариях «Новой газете» отмечал: «Когда в марте 2012 года я приступил к обязанностям президента, мне едва хватило денег выплатить зарплату бюджетникам. А я точно знаю, что в январе в бюджете республики был 1 миллиард 450 миллионов рублей. Под руководством Вадима Бровцева эти деньги были растрачены за два месяца, куда — мы не знаем. После 2008 года никакие производственные мощности не были введены, ни один завод не построен».

«ОБКАТАННЫЕ» СХЕМЫ

Кстати, в Сочи, в бывшем садовом товариществе, где вместо плодовых деревьев взошли таунхаусы, дабы обойти закон, схема была разработана таким образом: всем желающим продавались «квадратные метры», а не «квартиры». Жилье реализовывалось в виде долей от земельного участка с постройкой — пишут в своей публикации коллеги из Краснодарского края. И далее: «Проблема в том, что нотариально заверенные доли участка не являются полноценными квартирами: для прописки в них и для незначительной перепланировки требуется согласие всех прочих дольщиков. Разумеется, на этом не заостряют внимание покупателей. Не говорят покупателям и о том, что если здания возведены с возможно вероятными нарушениями, то жить здесь может быть попросту опасно. Постройки на склоне горы напоминают слоеный пирог — несколько уровней застроены домами, зданиями коммерческого назначения и прочей инфраструктурой, включая парковку. Эта конструкция давит всей своей огромной массой на небольшую площадь»…

Для справки: согласно «Картотеке» ИД «Коммерсант», В.В. Бровцев является учредителем нескольких предприятий, в том числе ООО «Техпроект» (100%), ТСН «На Театральной», ОДО «Вермикулит». После Южной Осетии предприниматель занялся строительством, причем самым масштабным его проектом стали объекты в Хосте (микрорайон в Сочи) на улице Звездная — это и есть пресловутое садовое товарищество, на котором Бровцев решил выращивать квадратные метры вместо яблонь.

Не исключено, что такие «хитроумные» схемы, которые были «обкатаны» в Сочи, применяются и на Тургояке, который многие называют «Уральским Байкалом». Кстати, про это озеро еще в 1916 году писал ученый, исследователь природы Южного Урала Владимир Сементовский: «Тургояк разрушается по мере того, как растет о нем известность. И с болью в сердце приходится следить за умиранием его красоты, не имея достаточной возможности предотвратить это печальное явление».

ХОТЬ К ГЕНПРОКУРОРУ ИДИ

Кстати, в середине прошлого лета во многих СМИ появилась информация о том, что некоторые отдыхающие, искупавшись в Тургояке, покрылись волдырями, сыпью и пятнами. «Вчера, 26 июля, праздновали день рождения дочери на Тургояке, пять девочек покрылись сыпью после купания. Я посмотрела, многие жалуются на сыпь» — пожаловалась читательница. Информацией о таких болячках отдыхающие делились в социальных сетях, недоумевая, что происходит с водой в Тургояке. Специалисты-экологи тогда четко расставили акценты — происходит это от того, что в озеро сливаются и сбрасываются отходы жизнедеятельности…

Повторим, судя по всему, аналогичные сочинские схемы от Вадима Бровцева сейчас применяются и на берегу Тургояка. Очевидно, что появление на «Уральском Байкале» еще одного коттеджного поселка, базы отдыха, спа-отеля (хоть как назови) крайне негативно скажется на экологии этой особо охраняемой природной зоны. Стройка «нахрапом», на что уже указал суд, уже ведется с нарушением законодательства. Общественники и экологи через СМИ неоднократно высказывали свою позицию по поводу застройки берега Тургояка, обращаясь к Прокурору Челябинской области Виталию Лопину, к руководителям других надзорных органов. Эта ситуация вполне может заинтересовать и генерального прокурора России Игоря Краснова, к которому также намерены обратиться общественники.

Вопросы экологии, безопасности жизнедеятельности сегодня ставятся правительством и президентом страны во главу угла!