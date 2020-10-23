Губернатор Курганской области ушел на карантин по коронавирусу

Признаков болезни у Вадима Шумкова нет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Глава Курганской области Вадим Шумков перешел на дистанционную работу. Об этом сообщили в местном оперштабе по коронавирусу.

— Он контактировал с коллегами, ушедшими на больничный и, чтобы не подвергать риску окружающих, пока работает дистанционно. Губернатор чувствует себя нормально, признаков заболевания у него нет, — сообщили в оперативном штабе.

При этом информацию о том, что у главы региона коронавирус, ранее появившуюся в СМИ, оперштаб опровергает.

Всего с начала пандемии в Зауралье официально подтверждено 5304 случая заражения вирусом нового типа. На утро пятницы, 23 октября, добавились +78 новых. Из них 37 зарегистрированы в Кургане. Ранее в регионе начали возвращать карантинные меры.

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