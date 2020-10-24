«Ничего хорошего не ждал»: чем инспекторы ГИБДД удивили челябинских водителей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

23 октября инспекторы ГИБДД массово останавливали автомобили, проезжающие мимо площади Революции. Растерянные водители спешно натягивали маски и искали в бардачке документы, но вместо этого инспектор просил каждого выйти из салона автомобиля и…получить подарок!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Именно так «КП-Челябинск» совместно с автоцентром «Сатурн» поздравили автовладельцев с наступающим Днем автомобилиста. В этом году он отмечается в последнее воскресенье октября, 25 числа.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К такой доброте от инспекторов ДПС суровые челябинские водители не привыкли.

— Если честно, когда попросили остановиться, не ждал ничего хорошего. Думал, сейчас штраф за что-нибудь выпишут. А тут такое! — делится впечатлениями владелец Renault Duster Кирилл. — Спасибо вам! Удивили!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Актуальные в холода термокружки, уютные пледы, стильные бокалы, практичные карты памяти, футбольные мячи, зонты-трости, наборы для записей — это далеко не полный перечень подарков, которые вручили автомобилистам.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарки вручали не только в честь предстоящего праздника — в этом году автоцентр «Сатурн» отметил свой 25-летний юбилей. В честь такой даты компания предлагает скидки до 20% на новые автомобили Lada, Renault, Suzuki, УАЗ, а также специальные цены на запчасти, аксессуары и обслуживание.

— Поздравляю любимую компанию с праздником! Я всегда только в «Сатурне» обслуживаюсь, — подчеркивает владелец Renault Logan Сергей Павлович. — Желаю компании процветания, а всем сотрудникам — благополучия!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В свою очередь, представители Госавтоинспекции пожелали каждому водителю безопасных дорог и напомнили, что у школьников начались осенние каникулы, а потому нужно быть предельно внимательным за рулем.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И, конечно же, сделали приятные фото на память.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я сначала немного разнервничалась, а потом обрадовалась, что остановили, — говорит владелица LADA Granta Марина, рассматривая подарки. — Обязательно расскажу подругам, не каждый день такое бывает!

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«КП-Челябинск» напоминает: День автомобилиста — это праздник не только водителей, но и работников дорожной отрасли, инженерных служб, автотранспортных предприятий. От лица всего Челябинского филиала мы благодарим вас за преданность профессии и ответственный подход к своей работе. Без вас невозможно представить повседневную жизнь города и его жителей. С праздником!