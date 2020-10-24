Врачи продолжают бороться с пандемией Фото: Валентина ВАГАНОВА

По данным регионального минздрава, на утро 25 октября в Челябинской области зафиксировано 19 240 случаев коронавируса. За прошедшие сутки его обнаружили еще у 136 южноуральцев, 3 из которых — школьники. При этом больничные палаты покинули 112 пациентов, а общее число выздоровевших с начала пандемии составило 14 632 человека. Под наблюдением врачей все еще остаются 3 969 заболевших.

Инфографика: коронавирус74.рф

COVID-19 продолжает уносить жизни людей. За сутки умерли три пациента, у которых был диагностирован коронавирус. У погибших он был сопутствующим, смерть наступила из-за других болезней:

— сахарный диабет, диффузный атеросклеротический кардиосклероз — пациент, 64 года;

— злокачественное новообразование — пациент, 76 лет;

— цирроз печени, шок — пациент, 66 лет.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

НА ПОЕЗДЕ В СТОЛИЦУ ТЕПЕРЬ НЕ УЕХАТЬ

Из-за коронавируса жители Челябинска теперь не смогут уехать в Санкт-Петербург и Москву на поезде. В связи с тем, что пассажиропоток в период пандемии значительно уменьшился, РЖД приняло решение сократить количество маршрутов. Таким образом, с 3 ноября отменяются рейсы в Москву, а с 5 ноября — в Санкт-Петербург. Все пассажиры, которые уже купили билеты, могут вернуть деньги в полном объеме.

ВРАЧ НУЖДАЕТСЯ В ДОНОРЕ С АНТИТЕЛАМИ

От коронавируса продолжают страдать работающие с болезнью на передовой — врачи. У главного гематолога Челябинска Владимира Ботвиновского диагностировали COVID-19, и теперь ему требуется донор с антиковидной плазмой. Ситуацию осложняет то, что у врача редкая группа крови — подыскивается человек с четвертой группой крови, переболевший коронавирусом. При этом резус-фактор может быть как положительным, так и отрицательным.

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