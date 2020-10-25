Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 26 октября 2020: обмороки в очереди на КТ и старт «ковидных» такси

Таксисты возят врачей к пациентам и обратно в больницу. Фото: Ольга АНТОНОВА

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области неумолимо растет. На утро 26 октября статистика выглядит так:

— выявлено случаев заражения — 19 373 (+ 133 новых);

— выздоровели — 14 651 человек;

— умерли — 604, семь — за прошедшие сутки.

— на лечении находятся 4 076 южноуральцев.

Фото: коронавирус74

ОБМОРОКИ В ОЧЕРЕДИ НА КТ

Заболевшие продолжают часами стоять в очередях на обследования. Некоторые не выдерживают и буквально валятся с ног. В Магнитогорске 58-летняя Наталья Баловнева упала в обморок, пока ждала компьютерную томографию.

Женщине дали направление в частную клинику. По три часа в сутки она принимает пациентов по полису, помогая городским поликлиникам. Бесплатное обследование делают с трех часов ночи до шести утра. Наталья приехала к двум часам, за час до начала приема, и стала 51-й в очереди. Ждать пришлось на улице, потому что в коридоре места уже не было. Через пару часов Наталье стало плохо, и она упала на асфальт. По словам женщины, в нескольких метрах от нее стояла толпа людей, но никто даже не подошел и не позвал врача.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

ТАКСИ ДЛЯ МЕДИКОВ

В Челябинске и Магнитогорске автомобили «Яндекс.Такси» вышли на борьбу с коронавирусом. Они будут возить терапевтов, фельдшеров и медсестер к амбулаторным пациентам, и обратно в больницу. Это разгрузит автомобили скорой помощи и «неотложки». В помощь медикам выделены 19 машин в Челябинске и 12 в Магнитогорске.

Авто специально оборудовали для перевозки. Водительское кресло от пассажирского отделили полиэтиленом, каждую машину оснастили масками, перчатками и антисептиками. После 12-часовой смены авто дезинфицируют.

Напомним, на прошлой неделе власти заявили, что «Яндекс. Такси» будет возить пациентов на КТ. Но позже агрегатор объяснил, что водители испугались контактов с больными. Поэтому соглашение в итоге подписали на перевозку медиков.

Полиэтилен отделяет место водителя от задних сидений. Фото: Ольга АНТОНОВА

ЛЕТАТЬ, ПОКА НЕ ЗАПРЕТИЛИ

Пандемия пандемией, а для многих отдых по расписанию. Челябинский аэропорт перешел на осенне-зимнее расписание. Оно будет действовать до 27 марта.

Из-за пандемии международных направлений в расписании нет. Зато есть большой выбор прямых рейсов по городам России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Минводы, Сочи, Красноярск и другие. Полный список можно посмотреть в нашем материале. Собираясь в путешествие учтите, что в городе могут потребовать справку или сдать тест по прибытии. Например, такое правило действует в Минводах. Перед путешествием уточните эту информацию в местном оперштабе.

Вообще сейчас путешественникам следует быть осторожными при бронировании туров. Из-за кризиса турагенства закрываются и будут ли они возвращать деньги за путевки — непонятно. Так, челябинка Елизавета не может вернуть 2000 евро, или около 180 тыс. рублей по нынешнему курсу, за несостоявшийся круиз. В неприятную ситуацию она попала после закрытия компании DAN. Путешествие было запланировано на май, но из-за пандемии его перенесли на ноябрь. А затем компания объявила о прекращении деятельности.

И на последок новость, которую особенно стоит принять во внимание родителям. Сейчас у многих дома столы заставлены лекарствами. Но если есть малыши, убирайте бутыли и таблетки лучше в шкаф. В Челябинске двухлетний мальчик попал в реанимацию, отравившись каплями для носа. Из-за обычного «Нафтизина» у Леши могло остановиться сердце. К счастью, врачи спасли ребенка.

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