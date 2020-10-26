Храм Александра Невского в Челябинске открыл старинные фрески школы Васнецова

Потрясающие снимки опубликованы на официальной странице Алексея Текслера в сети Инстаграм. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

В понедельник, 26 октября, губернатор Алексей Текслер побывал в реставрируемом храме имени Александра Невского на Алом поле. Восстановлением собора занимается, напомним, реставрационная компания, делавшая ремонты в Эрмитаже.

Храм, что шкатулка с драгоценностями, открыл реставраторам настоящее сокровище — старинные фрески искусной работы. Эксперты определили, что обнаружившиеся росписи — васнецовская школа. Возможно, в Челябинск до революции, когда строился храм мастера-ученики легендарного живописцы работали в Челябинске. Или — консультировали наших художников.

Сейчас с очищенных стен храма строго и прямо на входящих смотрят святые и ангелы. После векового забвения уникальные росписи возвращают посетителям храма.

Увиденным губернатор остался впечатлен. В инстаграме, на официальной аккаунт-странице главы региона, опубликованы потрясающие по силе эмоций фотографии — лики святых.

Эксперты полагают, что найденные фрески - работа школы живописца Васнецова. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

— Возвращаем Челябинску уникальный объект культурного наследия. У реставраторов сейчас кропотливая работа: сантиметр за сантиметром они очищают и восстанавливают внутреннее и внешнее убранство храма. Это касается не только фресок, но и всего здания. Храм будет бережно отреставрирован. И даже больше. Появится мозаика, которая есть в сохранившемся проекте. Но сделать ее не успели — помешала Первая мировая вои на, а затем и революция, — сообщил Алексей Текслер.

Потрясающие снимки опубликованы на официальной странице Алексея Текслера в сети Инстаграм. Фото: instagram.com/alexeytexler.official

Глава региона надеется, что все получится, и Челябинск и область обретут бесценный храм, архитектурную жемчужину, который строился на средства горожан. И в нем, подчеркнул губернатор, — связь поколении челябинцев.

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