Лучшее мясо и молоко: челябинские аграрии завоевали золотые медали на агропромышленной выставке «Золотая осень» за успехи в животноводстве

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Сразу пять золотых медалей завоевали племенные фермы Челябинской области, которые занимаются разведением специализированных пород скота мясного и молочного направления. Еще два «золота» завоевали фермер из Кизильского района в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» и Центр компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонд развития предпринимательства «Территория бизнеса», отмеченный за эффективную реализацию мероприятий развития малых форм хозяйствования. Достижения в сфере АПК также отмечены серебряными и бронзовыми медалями российской выставки «Золотая осень». Еще по двум номинациям победители будут определены позже.

В этом году из-за онлайн-формата российской агроэкспозиции не проводился самый массовый конкурс, на котором определяли лучших производителей продуктов питания и лучшую продукцию. Тем не менее, организаторы сделали упор на проведение конкурсов в сфере науки, достижений хозяйств в племенном деле, в развитии фермерства и сельской потребительской кооперации, в развитии территорий. И свои заслуженные награды участники получат.

Самое большое количество золотых медалей российской агровыставки завоевали в этом году племенные хозяйства. Три золотых медали за разведение племенных герефордов присвоены ООО «Варшавское» (Карталинский район), ООО АФ «Калининская» (Брединский район) и К(Ф)Х «Риск» (Варненский район). Еще два «золотоносных» племенных хозяйства работают в молочном направлении — СПК «Коелгинское» им. И.Н. Шундеева (Еткульский район) и АО Племенной завод «Россия» (Сосновский район).

Двумя золотыми медалями отмечена работа в сфере малого агробизнеса: первую золотую медаль «Золотой осени» в номинации «За эффективную реализацию мероприятий развития малых форм хозяйствования» получил Центр компетенций в сфере развития сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Фонд развития предпринимательства «Территория бизнеса», вторую золотую медаль в номинации «Лучшая семейная животноводческая ферма» завоевал ИП Глава К(Ф)Х Турганов Жарасхан Мохифович (Кизильский район) за высокие показатели в производстве и переработке животноводческой продукции.

Серебряная медаль за новый сорт ячменя «нургуш» присвоена Челябинскому НИИ сельского хозяйства.

Две бронзовых медали завоевали ИП глава К(Ф)Х Арсентьев Василий Николаевич (Нагайбакский район) в номинации «Лучший начинающий фермер» за высокие показатели в производстве растениеводческой и животноводческой продукции и сельскохозяйственный потребительский перерабатывающе-сбытовой кооператив «Уральское подворье» (Агаповский район) в номинации «Лучший сельскохозяйственный потребительский кооператив» за достижение высоких показателей в переработке и реализации мясной продукции.

Результаты конкурса, в котором оценивались достижения сельских территорий по комплексному развитию и созданию современного облика поселений, где приняли участие Кизильский, Троицкий и Увельский районы, ожидаются в ближайшие дни.