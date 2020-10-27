Госкорпорация «Росатом» начала работы по восстановлению экологии на площадке химического производства в Приангарье

Новый масштабный проект Госкорпорации «Росатом», который реализуется в Иркутской области на промышленной площадке завода «Усольехимпром» (город Усоль-Сибирский, находится в 70 километрах от Иркустка), призван решить большие экологические задачи. Одно из крупнейших отечественных предприятий химической отрасли за более чем восемь десятилетий работы нанесло очень значительный экологический ущерб региону. Ныне остановленная производственная площадка (более 600 гектаров) включает в себя более 200 промышленных объектов, 140 цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, почти полсотни километров наземных и подземных коммуникаций, 20 км железнодорожных путей… Только по официальным данным, объемы шламонакопителей составляют более 1,7 млн тонн различных отходов химического производства, включая ртуть. Разгерметизация скважин также угрожает экологии региона. В поверхностные, подземные воды и в атмосферу продолжают поступать химически опасные отходы (токсичные загрязняющие вещества, тяжелые металлы)…

Ситуация в Приангарье требует кардинальных решений. И активные работы по восстановлению экологии ведутся с перспективой на будущее: на этой площадке создается новый химический кластер — Экотехнопарк, который будет работать по принципам рециклинга и «зеленой» экономики.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Госкорпорация «Росатом» по поручению Президента России Владимира Путина реализует на площадке в Усоль-Сибирском комплексную программу по приведению территории в безопасное состояние. Масштабные работы проводятся в рамках Национального проекта «Экология» и Федерального проекта «Чистая страна».

На недавнем заседании межведомственной рабочей группы под председательством заместителя Председателя Правительства Виктории Абрамченко были подведены предварительные итоги рекультивации территории «Усольхимпрома».

— Только за два с половиной месяца мы сделали больше, чем за 10 лет с момента остановки предприятия, — отметила Виктория Абрамченко. — Химические вещества из 16 аварийных емкостей перезатарены и больше не представляют угрозу населению и окружающей среде. Один из самых опасных объектов на территории — цех ртутного электролиза уже демонтирован.

Виктория Абрамченко также подчеркнула, что все работы проводятся под строгим контролем Министерства обороны, МЧС, Росприроднадзора с соблюдением необходимых мер безопасности и идут с опережением графика.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев рассказал, что на данном этапе также проводится сортировка демонтированных конструкций и отбираются пробы для определения их заражения ртутью с последующей демеркуризацией (удаление ртути и ее соединений физико-химическими или механическими способами). Кроме того, уже стабилизировано давление двух самых опасных скважин рассолопромысла для обеспечения безопасности при выполнении работ (будут ликвидированы до конца 2020 года).

— В дальнейшем на этой площадке будет создан новый промышленный кластер Экотехнопарк, где получат развитие современные производственные направления. В том числе, и по отраслевым программам Госкорпорации «Росатом». Высококвалифицированные кадры, энергетические ресурсы имеются. При необходимости эти направления также получат развитие.

Все накопленные промышленные отходы на этой площадке будут поступать в переработку (передел) на сопутствующих предприятиях замкнутого цикла и в дальнейшем использоваться в хозяйственном обороте. Первая очередь такого производства будет запущена уже в 2022 году. Отходы фактически станут сырьем, — сказал Андрей Лебедев.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Значимость мероприятий, которые сейчас проводятся в Усоль-Сибирском, переоценить невозможно. Опасное наследие когда-то крупнейших производств Иркутской области ликвидируют. Огромная часть работ уже проделана.

Благодаря поддержке федерального центра, оперативным и компетентным действиям компании Госкорпорации «Росатом» ликвидация экологического вреда проходит с опережением сроков. Многое еще предстоит сделать. Мы все понимаем, что происходящее — важный период в истории региона, а главное, все действия направлены на улучшение экологической обстановки в Иркутской области и благополучие ее жителей.