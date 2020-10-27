В Кургане стали продавать зажигалки только по паспорту из-за нового вида токсикомании

Подросткам Курганской области «перекрыли» газ Фото: Евгения ГУСЕВА

Подросткам Курганской области «перекрыли» газ. Дело в том, что региональная Дума запретила продавать зажигалки и другие емкости с сжиженным углеводородным газом без паспорта.

Запрет связан с новой разновидностью токсикомании — сниффингом, которым увлеклись школьники. Чтобы оградить детей от сомнительного развлечения, прокуратура внесла законопроект о запрете продажи несовершеннолетним товаров с сжиженным газом.

— Проект закона был разработан прокуратурой области в связи со сложившейся негативной тенденцией к употреблению несовершеннолетними сжиженного углеводородного газа в целях достижения эффекта токсикологического опьянения, — рассказали в пресс-службе Курганской областной думы.

В департаменте здравоохранения региона рассказали, что психическая зависимость наступает после 2-3 употреблений. У сниффинга есть вполне серьезные последствия.

— У подростка нарушаются высшие психические функции: снижаются память, внимание, мыслительная деятельность. Подросток отстает от сверстников в развитии, не усваивает учебную программу, перестает посещать школу. В итоге он замыкается на своей зависимости и деградирует, — предупредили в департаменте.

Также департамент выпустил памятку для родителей. Вот пункты, которые помогут определить зависимость у ребенка:

— отечность лица;

— покраснение и раздражение области рта, носа, слизистых верхних дыхательных путей; — осиплость голоса, кашель;

— слабость, головная боль, тошнота и рвота;

— потеря прежних интересов;

— нарушение высших психических функций (память, внимание, интеллект);

— расстройства поведения: прогулы, обман, скрытность и др.;

— эмоциональные: агрессия, раздражительность и т.п.

— наличие среди личных вещей баллончиков, зажигалок, бутылок и т.п.

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