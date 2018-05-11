Летний городской лагерь в Челябинске 2018: Пять идей для ваших детей

Школьники кричат: «Ура! Скоро каникулы!» Родители хватаются за головы: куда пристроить чадо на лето? Выбрать летний городской лагерь в Челябинске в 2018 году непросто: глаза разбегаются от обилия предложений. «Комсомольская правда» поможет определиться.

ЛАЗЕРТАГ: АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Дети знают: лазертаг - это круто! Фото: клуб лазерного пейнтбола «Портал-74»

Клуб лазерного пейнтбола «Портал-74» придумал интересную городскую летнюю программу для супегероев. Это отдых, совмещенный с полезными занятиями. В расписании — уроки феноменальной памяти, сборка кубика Рубика, спортивное ориентирование, ораторское искусство, робототехника, танцы, занятия по уличной обороне, мастер-классы от Ералаша, встреча с кинологом и овчаркой Рокки и, конечно же, лазертаг.

Организаторы обещают активный досуг: посещение картинга, зоопарка, лесного экстрима, боулинга, кинотеатра и многое другое. Все экскурсии и развлечения, а также горячее питание (обед и полдник) входят в стоимость путевки. Дети будут под контролем опытных педагогов с 11 до 18 часов.

Цена: 15 тыс. руб. за полную смену (10 дней), 7500 руб. за 5 дней.

Адрес: ул. Труда, 183, ТРК «Гагарин парк», 5 этаж. Вход со стороны Центрального футбольного стадиона.

Тел.: (351)223-75-58, 215-55-58.

chelyabinsk.lazertag-portal.ru

ХИП-ХОП: НЕ ТОЛЬКО ТАНЦЫ

Современный лагерь для современных детей! Фото: хип-хоп лагерь Brooklyn

Хип-хоп, брейк-данс, рисование граффити, обучение ди-джеингу, запись рэпа — всему этому ребят в возрасте от 7 до 15 лет научат в городском танцевальном хип-хоп лагере Brooklyn. Опытные инструкторы обещают сделать танцоров даже из нетанцоров. В конце смены дети покажут отчетный концерт для родителей.

Ежедневная насыщенная программа лагеря состоит из тренировок по современным уличным танцам, прогулок на улице, танцевальных джемов, обеда и полдника. Не забывают здесь и про развлечения: бампербол, лазертаг, игры с Yo-Yo, скейтбординг, игры в футбол, баскетбол, пионербол, эстафеты, настольные игры и театральные постановки никому не дадут заскучать.

Все площадки находится в экологически чистых районах города. Летний городской лагерь в Челябинске 2018 работает по будням с 8:30 до 17:30.

Цена: от 7900 руб. за три недели (в стоимость включены обед и полдник на площадках лагеря).

Адреса: пр. Ленина, 84 (Легкоатлетический комплекс им. Е. Елесиной); ул. 40 лет Победы, 31-Б (центр развития «АльтерСпорт»).

Тел.: (351) 223-6-224

Brooklyn74.ru

АНГЛИЙСКИЙ: КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

Английский лагерь - это не только изучение языка, но и много общения и интересных мероприятий.

Летний городской лагерь в Челябинске PE Camp City — это первый английский лагерь в парке для ребят от 7 до 16 лет. Он расположился на краю Шершневского бора. Сосновый лес, пение птиц, чистый воздух… Организатор — образовательный центр PlanetEnglish.

В программе — живой английский язык (два урока в день: грамматика и говорение), шоколадный мастер-класс, бизнес-день, аукцион подарков, трехразовое питание. Ребят ждет «Академия профессий»: мастер-классы и тематические мероприятия по 20 направлениям от повара до видеоблогера. А также будет много спорта и активного отдыха: дети посетят «Лесной экстрим», лазертаг, конный клуб, бампербол и т. д.

Цена: от 11 980 руб. за смену (10 дней), 6480 руб. за пять дней.

Адрес: ул. Худякова, 18, профилакторий «Солнечный»

Тел.: (351) 24-000-34

ГорЛагерь.рф

А кто не хочет проводить лето в городе, может отправиться в загородный лагерь PE Camp на берегу озера Акакуль (Дом отдыха «Звездный»). Пять разных тематических смен, иностранный вожатый, пятиразовое питание и другие интересные условия — на сайте АнглийскийЛагерь.рф.

НАУКА: ВЕСЕЛЫЕ ОТКРЫТИЯ

Наука, которая вызывает эмоции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Научный летний городской лагерь в Челябинске на базе музея «Экспериментус» рассчитан на детей 7 — 12 лет. Это обучение и развлечение в одном флаконе. Каждый день экскурсоводы будут раскрывать новую научную тему, а потом полученные знания ребята применят на практике. Этому не научат в школе. В программу входит робототехника, биология, химия, магнетизм, тема искусства и науки. К примеру, ребята научатся тайным посланиям и шифрам, сделают своими руками магнит. Режим работы лагеря: с 9 до 18 часов. Включено трехразовое питание, выездные экскурсии. Лагерь находится в парке Пушкина.

Цена: 7600 руб. за 5 дней.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 58А, к. 3.

ТВОРЧЕСТВО: ПРОКАЧИВАЕМ КРЕАТИВ

В лагере дети учатся новому.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской летний лагерь в Челябинске от студии «ВидимоНевидимо» рассчитан на детей 7 — 12 лет. Каждый день в программе — четыре мастер-класса. Например, в одну из смен ребята попробуют себя в роли следопытов. Они научатся различать животных по следам. Узнают, как работает компас. Сами установят палатку.

На неделе «Дизайн-мышление» будут много рисовать и придумывать. Что-то не очень красивое превращать в весьма привлекательное, а не очень функциональное делать удобным. Дети пройдут популярный сегодня курс по ТРИЗ — теории решения изобретательских задач. Еще запланированы недели экологии, видеоблогинга и анимации, школа разведчика и др.

Цена: 1200 — 1600 руб. в день.

Адрес: ул. Лесопарковая, 7А.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ЛАГЕРЬ: ПОЛЕЗНЫЕ ЗАНЯТИЯ

В лагерь приглашают детей 8-15 лет.

Лето уже близко, а это значит, что пора решать, как провести летние каникулы с пользой для ребенка.

Компьютерная Академия ШАГ поможет сделать так, чтобы отдых вашего ребенка не прошел очень быстро и впустую, а оставил волнующие воспоминания и практическую пользу.

Мы приглашаем вашего ребенка провести летние каникулы в Компьютерном лагере для детей 8-15 лет!

В этом сезоне ваших детей ждут такие направления:

— Анатомия компьютера

— Робототехника

— Программирование игр

— 3D-моделирование

— Цифровое фото и работа с видео

— Магия создания web-сайтов

— Как стать популярным Ютубером

Компьютерный Лагерь — это каникулы с пользой и удовольствием! Это время для получения новых эмоций, заряда энергии и творческих идей. Часть занятий на свежем воздухе!

Летний лагерь 1/2 дня 8 900 руб/смена

Летний лагерь полный день 14 240 руб/смена + питание

+7 (909) 085-49-34

пр. Ленина 35 (Гипромез), кабинет 226.

СОВЕТ

Как выбрать летний городской лагерь в Челябинске 2018

* Расположение. Удобно ли вам будет возить и забирать ребенка. Лучше, если лагерь находится в парке, а не рядом с дорогой.

* Стоимость. Здесь каждый судит по своему кошельку. Но, изучив рынок, можно увидеть у идентичных предложений довольно большую разницу в цене.

* Расписание. Некоторые лагеря начинают работать только в 9 утра, а заканчивают уже в 17 часов. Узнайте, чем заняты дети в течение дня.

* Интерес. Важно, чтобы профиль лагеря был интересен ребенку. Возможно, вы очень хотите, чтобы ваше чадо выучило английский. А вот ребенок надеется на каникулах отдохнуть от учебы и вообще больше любит активные занятия.

* Отзывы. Найдите мнение о лагере в интернете на независимых форумах.

* Условия проживания. Не поленитесь заранее приехать и посмотреть, в каких условиях дети будут проводить день.

* Педагоги. Узнайте информацию о вожатых и воспитателях: есть ли у них соответствующее образование и опыт работы.

* Здоровье. Если собираетесь в спортивный или танцевальный лагерь, обратите внимание на здоровье и физподготовку ребенка. Желательно проконсультироваться с врачом.

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