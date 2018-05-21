Лагерь PlanetEnglish Camp: лучшие 10 дней лета для вашего ребенка!

21 Май 15:54 2018-05-21T16:24:21+03:00

Где отдохнуть школьникам в Челябинской области летом 2018 года

Изменить размер текста: A A

Лето не за горами. А значит, надвигаются …. Каникулы!

Это прекрасная пора для детей — и “головная боль” для родителей. Как сделать так, чтобы ребенок отдыхал с пользой, а не сидел целый день перед телевизором и гаджетом?

Более 2000 мам ежегодно выбирают PlanetEnglish Camp — крупнейший английский лагерь на Урале. “За неделю в лагере ребенок разобрался в английском!”, “Столько развлечений, сын в восторге от каникул!”, “Я знаю, что здесь все дети под присмотром, пока мы на работе” — так говорят родители о PE Camp.

Лагерь PE Camp ежегодно проходит в двух форматах — городской и загородный. Давайте заглянем в каждый из них!

no_title

Загородный лагерь PE Camp (озеро Акакуль)

В 2004 году мы решили сделать классный проект для детей. С тех пор мы делаем PE Camp таким, что ребятам хочется сюда вернуться снова!

Организатор лагеря — образовательный центр PlanetEnglish (более 3000 студентов ежегодно, одна из крупнейших языковых школ в Челябинске). В PE Camp приезжают ребята с совершенно разным уровнем английского — от “нулевого” до “продвинутого”. И каждый ребенок получает от лагеря свою пользу!

no_title

● 2 урока английского ежедневно (грамматика + говорение)

● Фирменные технологии обучения

Мы заново разберем грамматику с помощью фирменных технологий (“Грамматический конструктор”®, “Free Talk Concept” ® ). И будем максимально применять знания в общении и коммуникативных играх.

● Иностранный вожатый

В лагере ваш ребенок получит уникальный опыт общения. Иностранный вожатый ведет уроки у групп высокого уровня, а также один день в смене проводит с командой вашего ребенка.

Кроме занятий, ваш ребенок будет весело и активно отдыхать. Каждая смена в лагере насыщен мероприятиями, от которых дети в восторге:

● Лазертаг-турнир,

● Танцевальные баттлы,

● Фестиваль красок Холи,

● Строительство плота и другие приключения,

● Бизнес-день, фееричные шоу и многое другое!

no_title

Английский лагерь PE Camp проводится на берегу теплого озера Акакуль (Дом отдыха “Звездный”). Ребята отдыхают на природе в великолепных условиях:

● Большая территория с охраной

● Пляж, актовый зал, стадион

● 3-местные номера, где все почти как дома (душ, телевизор, холодильник)

● 5-разовое питание.

Этим летом в лагере пройдет 5 тематических смен: танцевальные, приключенческие и другие. Расписание смен лета 2018:

● 18 июня — 27 июня (Программа “JUST DANCE!” Много танцев и живого английского)

● 30 июня — 9 июля (Программа “JUST DANCE!” Много танцев и живого английского)

● 10 июля — 19 июля (Программа “PE Original” Традиционная смена любимого лагеря)

● 1 августа — 10 августа (Программа “DISCOVERY CAMP” Смена приключений и активного отдыха)

● 12 августа — 21 августа (Программа “DISCOVERY CAMP” Смена приключений и активного отдыха)

Подарите вашему ребенку лучшие каникулы! Узнайте больше о программе смен на сайте АнглийскийЛагерь.рф

На правах рекламы.