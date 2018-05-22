2018-05-24T07:47:44+03:00
Происшествия

В пригороде Челябинска вырубили 30 гектаров леса

Срубленные деревья жгут по ночам
Инна КУМЕЙКО
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Вместо леса - голое поле!Вместо леса - голое поле!
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В минувшие выходные полыхал лес рядом с Полетаево. Сильный ветер стремительно нес огненные языки. На борьбу с пожаром, до приезда огнеборцев, вступили жители поселка. Территория вокруг опахана, и пожар пошел дальше, вглубь леса.

Пожарные расчеты прибыли быстро, пламя потушили. А жительница поселка депутат Полетаевского сельского поселения Юлия Кудашова поехала осматривать окрестности: вдруг еще где пожар.

ПУСТОШЬ ВМЕСТО РОЩИ

— Через дорогу от нашего села расположен населенный пункт Полетаево-2. Это дачный поселок, дома в нем строят жители Челябинска, мечтая спрятаться от смога, — говорит Кудашова.

И что же обнаружила депутат в окрестностях дачного поселения?

— Огромный участок вырубки. Голое поле и березовые пни. Еще недавно вдоль дороги рос лес. Вырублено не менее 30 гектаров. Зеленый пояс Челябинска похож на решето.

Юлия Кудашова борется против свалки в Полетаево, куда хотят свозить отходы Челябинска и еще десятка с лишним муниципалитетов. У Юлии железные аргументы: полигон в Полетаево расположен вблизи водосборной зоны питьевого водохранилища — Шершней. Недавно областной суд встал на сторону полетаевцев в этом вопросе.

Юлия вместе с активистами Общероссийского народного фронта регулярно обследует местный полигон. И утверждает, что отходы большого города и промышленных предприятий продолжают свозиться грузовиками. Недавно на свалке нашли пакеты с опасными медицинскими отходами. А их следует утилизировать особым образом.

ЖГУТ ПО НОЧАМ

На полигоне в Полетаево Кудашова обнаружила целое производство!

— В нескольких огромных цистернах-печах жгут березовые дрова. Жгут в уголь — для шашлыков. Сезон же, — говорит Кудашова.

В этих печах сжигают бревна на уголь.

В этих печах сжигают бревна на уголь.

Работают печи по ночам. Видимо, чтобы «не палиться» перед надзорными органами. А сейчас, в пожароопасный сезон, полностью запрещены любые работы с огнем. Полетаевцы же жалуются на запах гари и требуют от прокуратуры учинить проверку.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Статистику пожаров занижают

Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) сообщили руководству региона о том, что статистика площадей лесных пожаров занижена.

— С апреля ежедневно мы выезжаем по сигналам южноуральцев, фиксируем очаги возгорания, сообщаем о них в ведомства. Но в официальной статистике этот урон не учитывался.

ОНФ обвиняют чиновников в инертности: «Огонь уже подошел к домам, люди тушат пожары самостоятельно: огнеборцы не справляются с количеством вызовов».

Сотрудники федерального департамента лесного хозяйства подтвердили опасения. В официальных отчетах площадь апрельских пожаров занижена в 270 раз, майских — в более чем 160 раз. Пожары обнаруживались несвоевременно. Растительности, животному миру и экологии нанесен большой урон. Область не готова к пожароопасному сезону.

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