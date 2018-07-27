Светает в пятом, темнеет в десять: челябинцы задумались о переводе стрелок вперед

27 Июль 16:56 2018-07-27T16:56:47+03:00

Не каждый может спать при ярком солнце. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Станем ли мы высыпаться и лучше работать, если вернуться к «летнему времени», выяснила «Комсомолка»

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На дворе — лето. Хочется, как в нашем детстве, гулять до полуночи. Но уже в десять вечера во дворах темень. Зато в пятом часу утра солнце будит своим ярким светом. Как тут не пожалеть, что в России на «летнее время» стрелки несколько лет уже не переводят. Получается, мы живем с опозданием на один час.

ЮЖНЫЙ УРАЛ ТЕРЯЕТ 105 ЧАСОВ СВЕТА

Жизнь современного человека подчинена рабочему графику. Большинство из нас встают в шесть утра и ложатся в одиннадцать вечера. Если сегодня на Южном Урале перевести стрелки на час вперед, наша активность будет полностью соответствовать активности солнца.

Ученые подсчитали: сегодня южноуральцы теряют примерно 105 часов светлого времени суток за год. В некоторых регионах потеря доходит до 200 часов. Чтобы исправить положение дел, часть из них перешли в соседний часовой пояс.

А что думают на этот счет южноуральцы?

ПРОБЛЕМА — В ГОЛОВЕ

— Когда люди работают, они этого «опоздания» не замечают. Голова занята другими мыслями, а жизненные планы подчинены трудовому режиму, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» врач-психотерапевт Ирина Мороз. — Мне кажется, что проблема «летнего времени» преувеличена. У меня в клинке лежат больные с неврозом. И ни один из них такую жалобу не предъявлял. Хотя невротики более чувствительны, они очень тонко реагируют на любой стресс.

По словам доктора, чтобы высыпаться, человек должен ложиться спать в десять, одиннадцать часов вечера. Считается, что сон с 22.00 до часа ночи самый здоровый и глубокий, потому что он связан с нашими биологическими ритмами.

А ритмы, кстати, важнее циферблата. В норме человек должен спать около семи-восьми часов в сутки. Если вы легли в десять вечера, это нормально — проснуться в пять!

Итак, спросите себя:

— длился ли ваш сон 7-8 часов?

— полны ли вы сил, когда просыпаетесь?

Если оба ответа «да», то нет поводов для беспокойства.

СЭКОНОМИТЬ НА ВРЕМЕНИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Сторонники перехода на «летнее время» говорят, что сдвиг стрелок поможет нам сэкономить на платежах за электричество. Но и это сомнительно.

— Мы не следим за расходом электроэнергии в связи с переходом на «зимнее время», — рассказали нам в местной энергокомпании. — Этот фактор для нас не решающий. На потребление влияет комплекс факторов, не только время.

Еще несколько ведомств и вовсе не стали комментировать эту проблему. Чиновникам она не интересна.

НА ЗАМЕТКУ

Что делать, если проснулся ночью

Если вы все-таки проснулись раньше обычного и не можете снова заснуть:

— Вставайте и займитесь делом! Если лежать в кровати и выжидать время, вас точно накроют тревога и депрессивные мысли.

Если вставать ни в какую не хочется, то задерните шторы, откройте окно (впустите в комнату утреннюю прохладу) и опять засыпайте, вспоминая хорошее, или произнося много раз молитву, например, «Отче наш».

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