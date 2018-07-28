28 Июль 06:00 2018-07-30T15:08:16+03:00

В Челябинске придумали комплекс, который выполняется, не отходя от коляски [фото, видео]

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Мамам, которые целый день в заботах о малыше, не до спорта. Да и не у каждой есть деньги на фитнес-клуб. Челябинский фитнес-тренер Дарина Кензина сама мама двухлетнего сынишки и прекрасно это понимает. Девушкам с детьми она разработала уникальный комплекс упражнений с колясками. Выполнять его может каждая, прогуливаясь с малышом в парке или на детской площадке. Для занятий нужна только детская коляска и мотивация влезть в старые узкие джинсы.

ПЯТЬ ПРЕИМУЩЕСТВ ТРЕНИРОВКИ С КОЛЯСКОЙ

1. Тренировки на свежем воздухе. Никаких спортзалов с кондиционерами, от которых все простужаются. Да и тренироваться под открытым небом полезнее. Особенно, если это занятие в парке.

2. Не надо думать, с кем оставить ребенка. На время похода в зал нужно позаботиться, кто в это время посидит с лялькой. Хорошо, если папа не на работе и подстрахует. А если нет, придется беспокоить бабушек и других родственников. С тренировками с коляской такой проблемы нет.

3. Это бесплатно. Абонемент в зале стоит несколько тысяч. Сэкономленные деньги можно потратить на малыша.

4. Занимательно для ребенка. Карапузу весело наблюдать за мамой, также мамина спортивность послужит для него отличным примером. Спортивное времяпрепровождение засядет у малыша в подсознании.

5. Это эффективно. Если тренирововаться минимум 3 раза в неделю, все делать правильно и старательно, результат будет уже через два месяца.

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ

Упражнение 1. Приседания в плие с поднятием пяток.

Исходное положение: ноги шире плеч, носки развернуты наружу, спина прямая, коляска перед собой.

Техника: Поднимаем пятки, опускаемся вертикально вниз и следим, чтобы колени не выходили вперед за носок и не заваливались внутрь. Опускаем пятки, переносим вес на них, снова перекатываемся на носок и встаем. Выдох на подъем.

Кол-во выполнений: 3 подхода по 10-15 повторений.

Коляска перед собой, медленно поднимаем пятки.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Опускаем пятки, переносим вес на них.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 2. Выпад на каждую ногу в движении с коляской.

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, коляска перед собой.

Техника: делаем большой шаг вперед, спина прямая, следим, чтобы сгиб в колене был 90 градусов. Не делайте слишком широкий или слишком маленький шаг, вам должно быть комфортно. Равновесие поможет удержать коляска. Выдох на подъем.

Кол-во выполнений: 3 подхода по 20-30 шагов.

Не делайте слишком широкий или слишком маленький шаг, вам должно быть комфортно.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для следующих упражнений понадобится резиновая лента-эспандер. Купить ее можно в спортивных магазинах. Или сделать самой из бинта Мартенса, продается в любой аптеке, стоит до 200 рублей. Нужно отрезать от этого бинта отрезка в метр и завязать.

Упражнение 3. Приседания с резинкой.

Исходное положение: ноги чуть шире плеч, носки развернуты наружу, коляска перед собой. Резинка расположена и натянута чуть ниже коленей.

Техника: приседаем вниз, отводим таз назад, в нижней точке разводим колени на максимум, задерживаем на пару секунд и сводим обратно, встаем. Не торопитесь, следите за тем, чтобы резинка не уводила ваши колени внутрь, держите ее всегда натянутой. Выдыхаем на разведении ног.

Кол-во выполнений: 3 подхода по 10-15 повторений.

Резинка расположена и натянута чуть ниже коленей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Не торопитесь, следите за тем, чтобы резинка всегда была натянутой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 4. Махи + выпад назад.

Исходное положение: стоя, можно нагнуться чуть вперед, спина ровная, коляска перед собой. Махи можно делать с резинкой, тогда резинку располагайте в нижней части голени.

Техника: сначала махи — отводим ногу назад, стараясь увести пятку вверх. При этом следите, чтобы вы не нагибались вперед, зафиксируйте себя руками. Не уводите ногу слишком высоко, не переводите нагрузку на поясничный отдел. Делаем 15 махов.

После на эту же ногу делаем выпады назад, 15 раз. Отдыхаем 30 секунд, и делаем еще два подхода. Лишь потом меняем.

Кол-во выполнений: На каждую ногу 3 подхода по 15 махов и 15 выпадов.

Не нагибайтесь вперед, зафиксируйте себя руками.

А теперь выпад.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 5. Махи в сторону + внутрь.

Исходное положение: опорная нога на пятке, резинка внизу голеней, коляска перед собой.

Техника: отводим ногу в сторону, медленно «пружиним» 15 раз, задерживаясь в верхней точке на пару секунд. Потом заводим ногу внутрь, тоже 15 махов.

Кол-во выполнений: три круга.

Махи в сторону.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Махи внутрь.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Для следующих упражнений нужна скамейка, лучше без «спинки».

Упражнение 6. Отжимания от скамьи.

Исходное положение: упор руками на скамью. Кисти расположены чуть шире плеч.

Техника: Опускаемся вниз, следите, чтобы угол между рукой и телом был менее 90 градусов. Таз не поднимаем и не проваливаем вниз. Если сил не хватает опускаться полностью, начните с половины амплитуды.

Кол-во выполнений: 3 подхода, количество повторений, сколько по силам.

Таз не поднимаем и не проваливаем вниз.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Если сил не хватает опускаться полностью, начните с половины амплитуды.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 7. Обратные отжимания от скамьи

Исходное положение: руки на краю скамьи на ширине плеч, пальцы направлены в ту же сторону, куда смотрит голова.

Техника: опускаемся параллельно скамьи вниз, если тяжело, упритесь пятками в землю, и помогайте себе ногами. Старайтесь не смыкать локтевые суставы. Не разгибайте руки до конца в верхней точке. Выдох на подъем.

Кол-во выполнений: 3 подхода, количество повторений, сколько по силам.

Если тяжело, упритесь пятками в землю, и помогайте себе ногами.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 8. Разведение рук с резинкой к груди.

Исходное положение: резинка в руках, руки перед собой.

Техника: сгибаем руки в локтях и одновременно отводим назад. Работаем лопатками, в этом упражнении нужно почувствовать работу мышц спины. Следим, чтобы предплечья оставались максимально параллельно друг другу. Угол между плечом и телом менее 90 градусов.

Кол-во выполнений: 3 подхода по 10-15 повторений с отдыхом в 15 секунд.

В этом упражнении нужно почувствовать работу мышц спины.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Сгибаем руки в локтях и одновременно отводим назад.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 9. Разведение рук с резинкой за головой.

Исходное положение: руки подняты за головой, резинку держим или натягиваем чуть ниже кистей.

Техника: руки уводим вниз, стараемся согнуть локоть до 90 градусов. Работаем мышцами спины.

Кол-во выполнений: 3 подхода по 10-15 повторений.

Снова работаем мышцами спины.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Делаем три подхода по 10-15 повторений.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Упражнение 10. Суперсет. Пресс на скамье. Поднятие ног + скручивания.

Исходное положение: Полулежа на скамье, ноги вытянуты. Руками обхватите скамью по бокам, чтобы не потерять баланс.

Техника: на выходе подтягиваем ноги к себе, на вдохе возвращаемся в исходное положение. Делаем 10-15 повторений в три подхода. Отдыхаем 30 секунд и выполняем классическое скручивание.

Руками обхватите скамью по бокам, чтобы не потерять баланс.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Делаем 10-15 повторений.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Вытяните прямые ноги перед собой и одновременно с этим откиньтесь на 45 градусов назад, удерживая корпус мышцами живота. Следите, чтобы подбородок не прижимался к груди, и обязательно выдыхаем на подъеме, чтобы максимально сократить мышцы пресса. Не старайтесь полностью поднять себя, достаточно слегка оторвать лопатки от опоры.Делаем это упражнение 10-15 раз.

Не старайтесь полностью поднять себя, достаточно слегка оторвать лопатки от опоры.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Следите, чтобы подбородок не прижимался к груди.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Кол-во повторений: 3 круга с отдыхом между кругами в 20-30 секунд.

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