2018-07-28T08:45:18+03:00
Общество

«Бензин дешевле газировки»: челябинец ведет дневник своих трат уже 35 лет

По его записям можно проследить, как дорожала жизнь
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Федор Чучвага 35 лет записывает свои доходы и расходы в тетрадь.Федор Чучвага 35 лет записывает свои доходы и расходы в тетрадь.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

До зарплаты еще целая неделя, а вы собираете мелочь по карманам? Такое случается у многих.

Кто-то воскликнет: «Ну а как прожить на эти деньги?! Зарплата у меня не как у чиновника!»

Учитесь у подписчика газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» Федора Чучваги. Он записывает все свои траты вот уже 35 лет. Тщательно сводит дебет с кредитом каждый месяц. И никогда не влезает в долги.

РАЗДЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

В тетрадках все расписано по графам: хозрасходы, страховка, кредит, сад, автомобиль и… литература. Когда денег стало не хватать, Федор Антонович отказался от машины, но не от книг и прессы. Кстати, «Комсомолку» он читает со школы — вот уже 70 лет.

В конце каждого года Чучвага готовит сводный отчет в электронном виде. Смотрит, какие статьи расходов выросли, сколько удалось скопить.

Под заголовком «Баланс семейного бюджета» нет статьи «продукты» — несомненно, одной из самых больших. Потому что за наполнение холодильника отвечает супруга Федора Антоновича. У них раздельный бюджет.

— Как-то я заинтересовался, сколько и на что трачу. Завел тетрадь. Жена мою идею не поддержала, — рассказывает Федор Антонович. — А мне моих денег всегда хватает. Думаю, в этом помогает мой баланс семейного бюджета. А вот у жены постоянно пенсия заканчивается за неделю до прихода почтальона. Только получит деньги — и в магазин. А оттуда — с полными мешками. Бывает, на три тыс. руб. закупится, а то и на четыре. Любит побаловать себя вкусненьким. Вот и сейчас дома меня ждет, чтобы я ей денег дал за продуктами сходить, так как ее уже закончились.

А это таблица годовых отчетов Федора Антоновича. Фото: Андрей АБРАМОВ

А это таблица годовых отчетов Федора Антоновича.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛИМОНАД ДОРОЖЕ ТОПЛИВА

Федор Антонович помнит цены разных лет:

— Представляете: в 1962 году бензин стоил дешевле газводы! Литр — 8 копеек. Стакан газировки из автомата — 3 коп., то есть литр — 15 коп.

У Чучваги есть отдельная табличка по топливу. Из нее видно, как росли цены. Так 1998 году цена на бензина была 3 руб., в 2000-м — 6 руб, а в 2002 — 9 руб.

А КАК РОСЛА КВАРТПЛАТА

В 1988 году она составляла 8% от зарплаты Федора Анатольевича. В 2008 — уже 20%. А на пенсии стало и того хуже. По итогам прошлого года коммуналка съела 30% бюджета нашего читателя.

По специальности Федор Антонович не экономист, как вы могли подумать, а инженер-механик. Всю жизнь занимал руководящие должности. Работал до 70 лет. В этом году ему исполняется 80.

Занимается не только личным бухучетом, но и дачей, фотографией. Недавно решил сделать свое генеалогическое древо. Много читает. На днях сдал макулатуру. Два дня, говорит, с чердака дома вниз таскал стопки газет. Вышло 320 кг. А в деньгах — полторы тысячи рублей.

ЗАЧЕМ ВЕСТИ ДОМАШНЮЮ БУХГАЛТЕРИЮ

Контроль. Вы больше не будете хвататься за голову, восклицая «Куда ушла вся зарплата?!»

Осознанные действия. Можно распланировать бюджет на несколько месяцев вперед.

Экономия. Вы увидите, какие статьи расходов можно сократить. Кому-то это даже помогает бросить курить или отказаться от вредных сладостей. Или, наконец-то понять, что стодесятое новое платье нашим уральским летом ни к чему. Сократятся и мелкие траты, которые вы сейчас даже не замечаете.

Накопления. На «черный день» или, наоборот, на светлый откладывать нужно и важно. Оптимально — 10% от ежемесячного дохода. Однажды они вам очень помогут.

Исполнение мечты. Ведение бюджета — это не только про экономию и отказ себе во всем. С домашней бухгалтерией легче накопить на отпуск или крупную покупку, о которой давно мечтали. Распишите, сколько времени и какую сумму вам нужно откладывать, и следуйте этой схеме. Все получится, и без долгов.

Дисциплина. Полученные навыки помогут вам и в других сферах жизни.

СООБЩАЙТЕ СВОИ НОВОСТИ

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
В Челябинске бухгалтер детсада похитила 1,3 миллиона рублей из бюджета
Регоператор капремонтов в Челябинске вступил в сговор с управляющей компанией
Челябинская колония открыла огромный цех не потратив ни копейки бюджетных денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по темпам роста ипотечного кредитования в июне
«Нужно больше любви»: урбанисты нарисовали влюбленную пару на будке в центре Челябинска
На Таганае распустились орхидеи
В национальном парке «Зюраткуль» ищут человека
Детский сад в Челябинской области атаковали осы
Афера по-уральски: челябинец взял в Ярославле авто на прокат и продал его
В Магнитогорск в начале августа прилетели снегири
Изношенные трамваи в Челябинске сменят на новые
Американский производитель косметики «увековечил» Челябинск на упаковках с масками и кремами
Молодая челябинка спровоцировала крупное ДТП. Есть пострадавшие
В Челябинске провалился тротуар
В Саду Победы челябинцы отмоют и покрасят танк и зенитки
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Челябинцев приглашают забежать за облака
До трассы «Гонка героев» челябинцев довезет бесплатный автобус
Боец Росгвадии из Челябинска установил на Эльбрусе флаг родного ведомства
Южноуралец пошел по ягоды, а нашел снаряд
На улицах Челябинска просто так раздают деньги
В Челябинске изменят маршрут двух троллейбусов
Челябинцы хотят всем миром восстановить столетний дом
Челябинские кардиохирурги получили возможность увидеть изнутри артерии пациентов
Прокатил молодую: 56-летний житель Чебаркуля пойдет под суд за утонувшую 15-летнюю школьницу
Челябинская область поборется за право проведения Всероссийского Дня поля — 2019
В Челябинской области стартовали Дни уральского поля
Четверо детей пострадали в аварии в Челябинской области
«Взрослые не реагировали»: в Челябинской области 12-летняя школьница спасла тонущего ребенка