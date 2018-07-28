«Бензин дешевле газировки»: челябинец ведет дневник своих трат уже 35 лет

28 Июль 06:00 2018-07-28T08:45:18+03:00

Федор Чучвага 35 лет записывает свои доходы и расходы в тетрадь. Фото: Андрей АБРАМОВ

По его записям можно проследить, как дорожала жизнь

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До зарплаты еще целая неделя, а вы собираете мелочь по карманам? Такое случается у многих.

Кто-то воскликнет: «Ну а как прожить на эти деньги?! Зарплата у меня не как у чиновника!»

Учитесь у подписчика газеты «Комсомольская правда»-Челябинск» Федора Чучваги. Он записывает все свои траты вот уже 35 лет. Тщательно сводит дебет с кредитом каждый месяц. И никогда не влезает в долги.

РАЗДЕЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

В тетрадках все расписано по графам: хозрасходы, страховка, кредит, сад, автомобиль и… литература. Когда денег стало не хватать, Федор Антонович отказался от машины, но не от книг и прессы. Кстати, «Комсомолку» он читает со школы — вот уже 70 лет.

В конце каждого года Чучвага готовит сводный отчет в электронном виде. Смотрит, какие статьи расходов выросли, сколько удалось скопить.

Под заголовком «Баланс семейного бюджета» нет статьи «продукты» — несомненно, одной из самых больших. Потому что за наполнение холодильника отвечает супруга Федора Антоновича. У них раздельный бюджет.

— Как-то я заинтересовался, сколько и на что трачу. Завел тетрадь. Жена мою идею не поддержала, — рассказывает Федор Антонович. — А мне моих денег всегда хватает. Думаю, в этом помогает мой баланс семейного бюджета. А вот у жены постоянно пенсия заканчивается за неделю до прихода почтальона. Только получит деньги — и в магазин. А оттуда — с полными мешками. Бывает, на три тыс. руб. закупится, а то и на четыре. Любит побаловать себя вкусненьким. Вот и сейчас дома меня ждет, чтобы я ей денег дал за продуктами сходить, так как ее уже закончились.

А это таблица годовых отчетов Федора Антоновича.Фото: Андрей АБРАМОВ

ЛИМОНАД ДОРОЖЕ ТОПЛИВА

Федор Антонович помнит цены разных лет:

— Представляете: в 1962 году бензин стоил дешевле газводы! Литр — 8 копеек. Стакан газировки из автомата — 3 коп., то есть литр — 15 коп.

У Чучваги есть отдельная табличка по топливу. Из нее видно, как росли цены. Так 1998 году цена на бензина была 3 руб., в 2000-м — 6 руб, а в 2002 — 9 руб.

А КАК РОСЛА КВАРТПЛАТА

В 1988 году она составляла 8% от зарплаты Федора Анатольевича. В 2008 — уже 20%. А на пенсии стало и того хуже. По итогам прошлого года коммуналка съела 30% бюджета нашего читателя.

По специальности Федор Антонович не экономист, как вы могли подумать, а инженер-механик. Всю жизнь занимал руководящие должности. Работал до 70 лет. В этом году ему исполняется 80.

Занимается не только личным бухучетом, но и дачей, фотографией. Недавно решил сделать свое генеалогическое древо. Много читает. На днях сдал макулатуру. Два дня, говорит, с чердака дома вниз таскал стопки газет. Вышло 320 кг. А в деньгах — полторы тысячи рублей.

ЗАЧЕМ ВЕСТИ ДОМАШНЮЮ БУХГАЛТЕРИЮ

Контроль. Вы больше не будете хвататься за голову, восклицая «Куда ушла вся зарплата?!»

Осознанные действия. Можно распланировать бюджет на несколько месяцев вперед.

Экономия. Вы увидите, какие статьи расходов можно сократить. Кому-то это даже помогает бросить курить или отказаться от вредных сладостей. Или, наконец-то понять, что стодесятое новое платье нашим уральским летом ни к чему. Сократятся и мелкие траты, которые вы сейчас даже не замечаете.

Накопления. На «черный день» или, наоборот, на светлый откладывать нужно и важно. Оптимально — 10% от ежемесячного дохода. Однажды они вам очень помогут.

Исполнение мечты. Ведение бюджета — это не только про экономию и отказ себе во всем. С домашней бухгалтерией легче накопить на отпуск или крупную покупку, о которой давно мечтали. Распишите, сколько времени и какую сумму вам нужно откладывать, и следуйте этой схеме. Все получится, и без долгов.

Дисциплина. Полученные навыки помогут вам и в других сферах жизни.

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