Кино по другим правилам: челябинцы присоединились к самому массовому просмотру фильмов в мире

24 Июль 10:13 2018-07-27T15:30:53+03:00

Челябинск на прошедших выходных открыл Всемирный Фестиваль уличного кино, который пройдет в 1100 городах страны. Никаких билетов, статусного жюри и закрытых кинотеатров — только лучшие фильмы, «кинозал» под открытым небом и огромное количество зрителей, насладившихся просмотром совершенно бесплатно. Cобытие в таком формате прошло в городе впервые, его посетили несколько сотен кинолюбителей.

ВСЕ ПО НЕСТАНДАРТУ

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Уличный кинофестиваль собирает зрителей в парках, на набережных, городских площадях и даже крышах домов. Промышленный Челябинск смотрел фестивальные работы на территории бывшего завода — в центре креативных индустрий SVOBODA2.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Не смотря на «заводской» антураж, импровизируемый кинозал получился очень уютным. Соорганизатор фестиваля — оператор Tele2 подготовил зрителям кресла-мешки, деревянные лавочки-поддоны и даже гамаки. Чтобы кинолюбители не замерзли,им выдали теплые пледы. Совсем мерзляков согревали горячим чаем и кофе. С теплым стаканчиком, ведерком попкорна и в приятной компании несколько сотен кинолюбителей погрузились в просмотр фильмов.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Фестиваль уличного кино — это конкурс короткометражных лент. На экране крутили короткие фильмы по 10-15 минут. Их транслировали в онлайн-режиме навысокоскоростном интернете.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

— Наша компания любит все нестандартное, кино по другим правилам — наш формат. Поэтому мы не могли остаться в стороне и не поддержать такое мероприятие. Этот показ мы осуществили на основе нашего 4G-интернета. Благодаря ему зрители смогли увидеть кино в максимально высоком качестве и в такой интересной локации, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор челябинского филиала Tele2 Светлана Галилеева.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

По жанру фильмы были разные, зрители сначала хватались за животы на комедиях, потом едва сдерживали слезы на драмах. Картины специально чередовали, чтобы держать зрителей в тонусе.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

ЛУЧШЕ ТОТ, КТО ЯРЧЕ

После показа челябинцам предложили проголосовать за лучшие на их вкус работы. Голосовать нужно было светом фонариков или телефонов. Ведущий озвучивал название фильма и в темноте загорались огоньки. Уровень света замерили и выбрали тройку самых «ярких» картин. Вот какие работы больше понравились челябинцам.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

«Половинки»

Эта короткометражка режиссера Байбулата Батуллина рассказывает о необычном любовном треугольнике. Накануне свадьбы к жениху загадочным образом примагничивается незнакомка. Все попытки разъединить молодых людей безуспешны. Но разве стоит из-за этого отменять свадьбу? Жених и невеста безуспешно делают вид, что ничего особенного не случилось. Однако игнорировать намертво приклеенную девушку с каждым днем становится все труднее. Всего за 18 минут автору удалось захватить зрителя этой удивительной историей.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

«Ой!»

Еще одна полюбившая челябинцам лента от режиссера Аллы Елисеевой о невесте, которая оказалась запертой в туалете ЗАГСа. Забавный сюжет и потрясающая игра актеров запали в душу всего за 12 минут.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

«Взятка»

Фаворитом показа стало короткометражное кино «Взятка». Это двенадцатиминутная история про гражданина, который предлагает следователю взятку, чтобы закрыть дело. Беда только в том, что дело-то заведено о даче взятки. К середине ленты и без того странная ситуация превращается в полный фарс. Режиссер фильма Алексей Харитонов. Коррупционера сыграл известный актер Михаил Трухин.

За челябинцами конкурсные работы посмотрят еще тысячи городов. Фестиваль охватит больше миллиона зрителей и станет самым массовым просмотром кино под открытым небом в мире. В сентябре, после всех показов, выберут победителя. Ему вручат статуэтку и его фильм признают по-настоящему народным.

Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Те, кто, прочитав материал, загорелся посмотреть конкурсные работы, сможет найти их по завершении фестиваля на сайте Tele2. А желающие посмотреть фильмы под открытым небом могут весь август наслаждаться бесплатным просмотром в Парке Гагарина. Внеконкурсные работы будут крутить каждые выходные у фонтана в 22 часа.