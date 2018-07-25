«Пусть в Москве узнают об экологии Челябинска и об обманутых дольщиках»
Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев перед началом своего путешествия поспорил с журналистами «Комсомолки» о том, насколько его хватит. Коллеги предполагали, что доберется он до Владимира да и повернет домой.
Однако Исаев не сдается и уже добрался до Челябинска! О чем отчитался в соцсетях:
— 03:21 ночи. Челябинск. Ну, право, в этом городе все очень сурово. Съел суровый тартар с черемшой и нашел суровую гостиницу с самым суровым wi-fi. Но было круто! Жить не по плану, если можешь себе это позволить. Это прям мне нравится...
ЖИЗНЬ ЗА МКАДом
На прямом эфире челябинской волны радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) к нашей беседе с Исаевым присоединился экономист Владимир Гаврилов и урбанист Лев Владов.
— Мы часто говорим, что «за МКАД» другая страна. Но это все общие слова, — начал разговор Исаеев. — На деле — все регионы разные. Переезжаешь условную границу, и сразу меняется качество дорожного полотна. И то же самое происходит с другими вещами: с отношением к людям, с работой с предпринимателями.
ТАКСИ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА
— Весной был в Сочи и увидел очень много автомобилей с челябинскими номерами. Причем, ваши люди работают таксистами. Спрашиваю, чего это вы, жители миллионника, обслуживаете курортный город? Из-за экологии, говорят, переехали жить.
Да, власти страны вмешивались в ситуацию в вашем городе, но очевидно, что пока сделано недостаточно. А москвичи, вероятно, и не знают что такое черное небо. А оно есть — и у вас, и в Красноярске, и по всей стране, где стоят металлургические предприятия. Потому моей главной задачей будет трансляция ситуации.
— Поможет?
— Меня в Башкирии спросили: «Вы обещаете решить нашу проблему?». Я говорю: я обещаю ее озвучить. А власти местные и олигархат (которые тоже власть) чего боятся? Боятся, что эта проблема будет озвучена в Москве. А, значит, нужно будет с ней что-то делать.
"Одно запущенное в эфире центрального канала слово может вызывать цепную реакцию..."Фото: Андрей АБРАМОВ
«У НАС НЕ БЫЛО ХОЗЯИНА»
— Заметят ли Ваши выступления?
— Я публикуюсь в федеральных СМИ, я участвую во всех ток-шоу ведущих каналов. И одно запущенное в эфире центрального канала слово может вызывать цепную реакцию.
Еще один рычаг — интернет. Мои страницы в социальных сетях — тоже основа для того, чтобы пробивать информационную завесу. Главное, чтобы челябинцы подсказали мне, по каким точкам бить.
В. Гаврилов: Наши проблемы связаны с тем, что в области не было хозяина, который хотел бы здесь остаться жить. Руководители региона просто зарабатывали деньги и уезжали.
МЭРАМ НУЖЕН СОВЕТНИК
Л. Владов: Я поднял цифры по первому кварталу, они неутешительны: Челябинская область потеряла несколько тысяч человек. А в Тюмени, например, за десять лет население выросло с 500 тысяч до 750 тысяч человек. Там комфортная городская среда, доступная для всех категорий населения.
К сожалению, многие успешные выпускники челябинских вузов не видят своего будущего в городе. И я связываю настроения и с экологией, и с качеством городской среды. Людям здесь скучно.
— Почему так происходит?
Л. Владов: Челябинск за десть лет стагнировал благодаря автомобилизации. Мы продолжаем думать, что чем шире дороги, тем больше на них влезет. Общественного транспорта, двигателя экономики, в городе — нет. А еще в наших городах нет советников мэров по городской среде.
Н. Исаев: Лев совершенно прав: у нас в стране нет нормального местного самоуправления. Оно уничтожено межбюджетными налоговыми отношениями, которые вытащили все деньги в Москву. Нет денег ни у муниципалитета, ни у субъекта федерации.
Знаю, что из Челябинской области крупные налоговые резиденты уходят в Москву. Получается, что местный бюджет осушается и сидит в долгах. И сейчас, например, признаются банкротами Хакассия, Костромская область.
После эфира Исаев еще три часа говорил с общественниками-урбанистами.
ВСЕ ГОВОРЯТ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ
— Судя по темам на центральных каналах, людей волнует лишь внешняя политика…
— Много тех, кто думает, что мнимое имперское величие есть решение всех наших проблем. Забивают людям головы сюжетами об учениях крейсера, о полетах ракет. Я вчера в Башкирии говорил с женщиной о том, что деревья вырубают, дышать нечем, дети болеют (и у вас в Челябинске это тоже больная тема). Так вот, а в это время по ТВ в гостинице, где мы с ней беседовали, идет очередной долгий сюжет про боевые действия на Ближнем Востоке...
— О чем говорят люди в большой России?
— О пенсионной реформе говорят все. И везде. Потому что средний возраст в 70 лет, который нам рисует Росстат — это ложь. Мы не доживем до пенсии, говорят люди. А не идут на митинги, потому что не верят в них… А знаете ли вы, что в этом году государство направляет в Фонд национального благосостояния сверхдоходы от продажи нефти — почти четыре триллиона рублей. Это — два дефицита Пенсионного Фонда страны…
P.S. Полностью эфир слушайте ЗДЕСЬ >>
В нашем городе Никита Исаеев встретился с челябинскими активистами:
— Жизнь — штука непредсказуемая, — написал он на своей страничке в ФБ. — Я проехал 420 км из Уфы и планировал заехать в Челябинск на несколько часов, сходить на эфир, встретиться с обманутыми дольщиками и двигать в Екатеринбург. Но встретился с активными ребятами из движения «Челябинский урбанист». Они тут очень активно работают по развитию города! Мы три часа вели крутую дискуссию. До поздней ночи. Когда спал — не помню. Хороший день!
"Когда спал, не помню, но день у меня был сегодня в Челябинске хорошим!"Фото: Андрей АБРАМОВ
На утро Исаев подвел итог в своем очередном посте:
— Покидаю Челябинск. Несмотря ни на что, я давно с уважением отношусь к этому городу и области. «Несмотря ни на что» означает не просто «можно было бы сделать здесь лучше», а — «загубили такой регион». Причем, это касается не только нынешних властей, но и тех прошлых — кого сейчас начинают любить.
По Челябинску будет две темы мною широко озвучены в качестве расследования для федеральных СМИ.
Первая — экология. Очевидно, что это главная проблема для всех жителей региона, задыхающихся от выбросов промышленных предприятий, свалки, машин и т. д.
Вторая — обманутые дольщики, коих три тысячи человек. И они вам не «противники пенсионной реформы», они будут стоять за свои сворованные квартиры и пойдут на очень многое.
О Челябинске мало вспоминают, а тут есть, о чем рассказать. Хотя бы о том, что недавно тут памятник Ленину отреставрировали за 15 миллионов рублей. А что не так?