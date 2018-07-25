«Пусть в Москве узнают об экологии Челябинска и об обманутых дольщиках»

25 Июль 16:30 2018-07-27T15:30:53+03:00

Никита Исаев приехал в Челябинск из Уфы и сразу пришел к нам на эфир. Фото: Андрей АБРАМОВ

Политик и обозреватель «КП» Никита Исаев едет за рулем через всю страну и ведет честный дневник о жизни в провинции

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Лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев перед началом своего путешествия поспорил с журналистами «Комсомолки» о том, насколько его хватит. Коллеги предполагали, что доберется он до Владимира да и повернет домой.

Однако Исаев не сдается и уже добрался до Челябинска! О чем отчитался в соцсетях:

— 03:21 ночи. Челябинск. Ну, право, в этом городе все очень сурово. Съел суровый тартар с черемшой и нашел суровую гостиницу с самым суровым wi-fi. Но было круто! Жить не по плану, если можешь себе это позволить. Это прям мне нравится...

ЖИЗНЬ ЗА МКАДом

На прямом эфире челябинской волны радио «Комсомольская правда» (95.3 FM) к нашей беседе с Исаевым присоединился экономист Владимир Гаврилов и урбанист Лев Владов.

— Мы часто говорим, что «за МКАД» другая страна. Но это все общие слова, — начал разговор Исаеев. — На деле — все регионы разные. Переезжаешь условную границу, и сразу меняется качество дорожного полотна. И то же самое происходит с другими вещами: с отношением к людям, с работой с предпринимателями.

ТАКСИ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

— Весной был в Сочи и увидел очень много автомобилей с челябинскими номерами. Причем, ваши люди работают таксистами. Спрашиваю, чего это вы, жители миллионника, обслуживаете курортный город? Из-за экологии, говорят, переехали жить.

Да, власти страны вмешивались в ситуацию в вашем городе, но очевидно, что пока сделано недостаточно. А москвичи, вероятно, и не знают что такое черное небо. А оно есть — и у вас, и в Красноярске, и по всей стране, где стоят металлургические предприятия. Потому моей главной задачей будет трансляция ситуации.

— Поможет?

— Меня в Башкирии спросили: «Вы обещаете решить нашу проблему?». Я говорю: я обещаю ее озвучить. А власти местные и олигархат (которые тоже власть) чего боятся? Боятся, что эта проблема будет озвучена в Москве. А, значит, нужно будет с ней что-то делать.

"Одно запущенное в эфире центрального канала слово может вызывать цепную реакцию..."Фото: Андрей АБРАМОВ

«У НАС НЕ БЫЛО ХОЗЯИНА»

— Заметят ли Ваши выступления?

— Я публикуюсь в федеральных СМИ, я участвую во всех ток-шоу ведущих каналов. И одно запущенное в эфире центрального канала слово может вызывать цепную реакцию.

Еще один рычаг — интернет. Мои страницы в социальных сетях — тоже основа для того, чтобы пробивать информационную завесу. Главное, чтобы челябинцы подсказали мне, по каким точкам бить.

В. Гаврилов: Наши проблемы связаны с тем, что в области не было хозяина, который хотел бы здесь остаться жить. Руководители региона просто зарабатывали деньги и уезжали.

МЭРАМ НУЖЕН СОВЕТНИК

Л. Владов: Я поднял цифры по первому кварталу, они неутешительны: Челябинская область потеряла несколько тысяч человек. А в Тюмени, например, за десять лет население выросло с 500 тысяч до 750 тысяч человек. Там комфортная городская среда, доступная для всех категорий населения.

К сожалению, многие успешные выпускники челябинских вузов не видят своего будущего в городе. И я связываю настроения и с экологией, и с качеством городской среды. Людям здесь скучно.

— Почему так происходит?

Л. Владов: Челябинск за десть лет стагнировал благодаря автомобилизации. Мы продолжаем думать, что чем шире дороги, тем больше на них влезет. Общественного транспорта, двигателя экономики, в городе — нет. А еще в наших городах нет советников мэров по городской среде.

Н. Исаев: Лев совершенно прав: у нас в стране нет нормального местного самоуправления. Оно уничтожено межбюджетными налоговыми отношениями, которые вытащили все деньги в Москву. Нет денег ни у муниципалитета, ни у субъекта федерации.

Знаю, что из Челябинской области крупные налоговые резиденты уходят в Москву. Получается, что местный бюджет осушается и сидит в долгах. И сейчас, например, признаются банкротами Хакассия, Костромская область.

После эфира Исаев еще три часа говорил с общественниками-урбанистами.

ВСЕ ГОВОРЯТ О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

— Судя по темам на центральных каналах, людей волнует лишь внешняя политика…

— Много тех, кто думает, что мнимое имперское величие есть решение всех наших проблем. Забивают людям головы сюжетами об учениях крейсера, о полетах ракет. Я вчера в Башкирии говорил с женщиной о том, что деревья вырубают, дышать нечем, дети болеют (и у вас в Челябинске это тоже больная тема). Так вот, а в это время по ТВ в гостинице, где мы с ней беседовали, идет очередной долгий сюжет про боевые действия на Ближнем Востоке...

— О чем говорят люди в большой России?

— О пенсионной реформе говорят все. И везде. Потому что средний возраст в 70 лет, который нам рисует Росстат — это ложь. Мы не доживем до пенсии, говорят люди. А не идут на митинги, потому что не верят в них… А знаете ли вы, что в этом году государство направляет в Фонд национального благосостояния сверхдоходы от продажи нефти — почти четыре триллиона рублей. Это — два дефицита Пенсионного Фонда страны…

P.S. Полностью эфир слушайте ЗДЕСЬ >>

В нашем городе Никита Исаеев встретился с челябинскими активистами:

— Жизнь — штука непредсказуемая, — написал он на своей страничке в ФБ. — Я проехал 420 км из Уфы и планировал заехать в Челябинск на несколько часов, сходить на эфир, встретиться с обманутыми дольщиками и двигать в Екатеринбург. Но встретился с активными ребятами из движения «Челябинский урбанист». Они тут очень активно работают по развитию города! Мы три часа вели крутую дискуссию. До поздней ночи. Когда спал — не помню. Хороший день!

"Когда спал, не помню, но день у меня был сегодня в Челябинске хорошим!"Фото: Андрей АБРАМОВ

На утро Исаев подвел итог в своем очередном посте:

— Покидаю Челябинск. Несмотря ни на что, я давно с уважением отношусь к этому городу и области. «Несмотря ни на что» означает не просто «можно было бы сделать здесь лучше», а — «загубили такой регион». Причем, это касается не только нынешних властей, но и тех прошлых — кого сейчас начинают любить.

По Челябинску будет две темы мною широко озвучены в качестве расследования для федеральных СМИ.

Первая — экология. Очевидно, что это главная проблема для всех жителей региона, задыхающихся от выбросов промышленных предприятий, свалки, машин и т. д.

Вторая — обманутые дольщики, коих три тысячи человек. И они вам не «противники пенсионной реформы», они будут стоять за свои сворованные квартиры и пойдут на очень многое.

О Челябинске мало вспоминают, а тут есть, о чем рассказать. Хотя бы о том, что недавно тут памятник Ленину отреставрировали за 15 миллионов рублей. А что не так?