2018-07-27T15:30:53+03:00
Экономика

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг ВВВ- прогноз «Стабильный»

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24 июля 2018 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг ВВВ- (RU) прогноз «Стабильный».

Агентство отмечает, что кредитный рейтинг обусловлен адекватной оценкой достаточности капитала, и позиции по фондированию и ликвидности, что соотносится со статусом Банка, который с ноября 2015 года проходит процедуру финансового оздоровления, при удовлетворительной оценке бизнес-профиля.

Позитивная оценка бизнес-профиля обеспечена за счет реализации стратегии Банка, заключающейся в восстановлении своих рыночных позиций путем наращивания кредитной активности, темпы роста ссудного портфеля превышают средние показатели по группе сопоставимых Банков, при одновременном повышении эффективности деятельности. Универсальный характер деятельности Банка определяет высокую диверсификацию его операционного дохода.

Аналитики АКРА отмечают адекватную оценку запаса финансовой устойчивости Банка по капиталу, как по РСБУ, так и по МСФО.

Банк демонстрирует устойчивый рост ключевых финансовых показателей. По данным бухгалтерской отчетности, за период с начала санации объем активов Банка увеличился в 1,5 раза и по итогам 6 месяцев 2018 года составил 504 млрд рублей. Начиная с 2016 года по настоящее время Банк стабильно показывает положительный финансовый результат, за указанный период собственные средства (капитал) Банка по РСБУ увеличились на 24 млрд рублей и достигли уровня 49 млрд рублей. Капитал Банка по МСФО за период с 2016 года по 1 квартал 2018 года увеличился на 30 млрд рублей, и достиг уровня 93 млрд рублей. Ряд показателей, характеризующий эффективность бизнеса Банка, сегодня превышает среднерыночный уровень.

В оценке риск-профиля отмечена повышенная доля проблемных и потенциально проблемных активов, с которыми Банк проводит соответствующие мероприятия в рамках финансового оздоровления, вместе с тем концентрация на крупнейших заемщиках и на высокорискованных отраслях оценивается АКРА как умеренная. Также в релизе АКРА отдельно отмечен факт освобождения баланса Банка от вложений в непрофильные активы.

Банк имеет существенный запас ликвидных активов, а также сбалансированный профиль фондирования, на который позитивно влияет стабильная и диверсифицированная база депозитов.

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