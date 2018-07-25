2018-07-27T15:30:53+03:00
Экономика

За шесть месяцев 2018 года ЮУТПП приняла в свой состав 22 компании

Заявки на вступление принимаются ежемесячно
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В I полугодии 2018 года Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП) приняла в свой состав 22 организации и предприятия Челябинской области. Заявки на вступление в ЮУТПП поступают ежемесячно.

Среди новых членов ЮУТПП: ПАО «РОСТЕЛЕКОМ», Региональная Гильдия Риэлторов «Южный Урал», Строительная компания «Система», ООО Производственное предприятие «Двина», ООО «ПКП Завод театрального оборудования», ООО «ИНТРАЛ», ООО «Интерпак», ООО «ЗАВОД СПЕЦАГРЕГАТ», ООО «Торговый дом «Интер» и др.

В настоящее время ЮУТПП объединяет в своих рядах 878 хозяйствующих субъектов и охватывает весь спектр предпринимательства: от представителей малого бизнеса до крупных промышленных предприятий города и области. Доля представителей малого бизнеса составляет более 70 процентов.

Консолидируя вокруг себя наиболее активную часть предпринимателей региона, палата ведет конструктивный диалог с властью. Экспертная работа палаты позволяет учитывать мнение ее членов во многих вопросах развития современной экономики и способствует улучшению условий для бизнеса в Челябинской области.

Палата не только защищает интересы предприятий, но и помогает им выходить на новые рынки в России и за рубежом, предоставляет широкий спектр услуг.

Вступая в состав Южно-Уральской торгово-промышленной палаты, компании автоматически становятся членами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Принадлежность к системе ТПП ценится во всем мире как верный признак благонадежности и стабильности предприятия.

Заявление о вступлении в члены ЮУТПП можно подать в режиме онлайн. Телефоны для получения дополнительной информации о членстве в ТПП: (351) 266-52-21, 265-39-58, 265-52-07.

Новости компаний.

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