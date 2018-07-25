Бизнесменов Челябинска приглашают на эксклюзивный образовательный курс

25 Июль 15:03 2018-07-27T15:30:53+03:00

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В Челябинске стартует второй поток проекта для предпринимателей от ПАО «Деловая среда» и партнеров. 7 августа начинается четырехнедельный интенсив, в рамках которого бизнесмены смогут не только прокачать свои знания, но и разные группы мышц.

ПАО «Деловая среда» совместно со школой I LOVE SUPERSPORT и Фондом развития МСП Челябинской области запускают уникальный спортивно-образовательный проект для предпринимателей Южного Урала.

Спорт и бизнес стали не просто модным дуэтом, но и необходимостью для того, чтобы покорять новые вершины. Стрессоустойчивость, ясная голова, крепкое сердце — самые важные факторы успеха. Именно поэтому «Деловая среда» с партнерами вновь запускают уникальную программу обучения, соединяющую знания для развития бизнеса и путь к новой цели — пробежать свои первые пять километров.

За четыре недели обучения участники пройдут пять очных семинаров и четыре онлайн-занятия от ведущих экспертов и успешных российских предпринимателей, а также четыре тренировки по бегу от чемпионки международного уровня.

Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании. Они научатся правильно «упаковывать» свой бизнес, больше продавать и контролировать прибыль, автоматизировать процессы, создавать продающие тексты.

Кроме того, за время спортивной подготовки участники освоят правильную и безопасную технику бега, привыкнут к регулярным тренировкам и активному образу жизни, основам правильного питания и обретут новых партнеров в бизнесе.

Участие в проекте бесплатное. Узнать подробную информацию и оставить заявку можно на сайте. Количество мест ограничено. Все подробности по телефону: 8-800-350-24-74.

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