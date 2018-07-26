2018-07-27T15:30:53+03:00
Общество

Сложно ли делать крышу из шифера?

Мнения тех, кто уже прошел этот путь
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Чтобы выяснить любой вопрос, сегодня достаточно иметь доступ к интернету и уметь набирать запросы. И если вы планируете самостоятельно смонтировать крышу из шифера, можно в считанные минуты найти обстоятельные и отзывы от тех, кто уже делал это до вас.

Доступная цена, долговечность, негорючесть, высокая звукоизоляция, низкая теплопроводность и многие другие достоинства привлекают в шифере многих людей. «Что касается моего дома то он покрыт шифером, специально для dzerts я также сделаю фото крыши двухлетнего возраста. Шифером покрыл потому как — это дешевле, на мой взгляд смотрится нормально, а также потому что доверять маркетинговым завываниям продавцов о том, что наша крыша простоит двадцать/пятьдесят/сто лет у меня нет совершенно никакого желания. А тем более платить втридорога за работу по монтажу», — отмечает форумчанин c портала ForumHouse, обосновывая для других посетителей ветки свой выбор.

Если вы покупаете цветной, окрашенный в заводских условиях, шифер средних размеров, нет ничего трудного в самостоятельной укладке и креплении коротких листов.

Если вы покупаете цветной, окрашенный в заводских условиях, шифер средних размеров, нет ничего трудного в самостоятельной укладке и креплении коротких листов.

Большие листы закрывают около полутора квадратных метра кровли за один раз, поэтому крыша монтируется так быстро, и это плюс. Но есть в этом и сложность — хризотилцементные волнистые листы довольно тяжелые, они весят от 18,5 кг до 26 кг в зависимости от вида. Однако в этом кроется и их преимущество — благодаря весу шифер не сдует сильным порывом ветра. Оптимальный состав бригады для монтажа шиферной кровли — 2-3 человека.

Еще один важный момент в монтаже кровли из шифера — крепление листов.

Еще один важный момент в монтаже кровли из шифера — крепление листов.

По правилам, лист крепится в четырех точках, причем отверстие в листе сверлится заранее, а не пробивается гвоздями. Диаметр отверстия должен быть чуть больше диаметра гвоздя, чтобы крепежные элементы, расширяясь и сжимаясь в процессе эксплуатации, имели запас, и лист не лопался.

«Да, с шифером главное это аккуратность в работе. Прибивать шифер приходилось, никогда не сверлил и листы при этом не ломались. Насчет старого шифера не знаю, работал с новым и действительно, он достаточно прочный», — рассказывает другой форумчанин.

Часто посетители форумов делятся друг с другом опытом герметичного крепления шифера, так, чтобы наверняка исключить попадание воды в отверстия. «Была схожая проблема. Решил так: работают 2 тела, одно тело нажимает на лист, в итоге появляется расстояние между шляпкой гвоздя и шифером, второй давит с пистолета вокруг гвоздя силикон, или бутил (продается в фольгированный колбасах), опускаем лист, не размазывая даем высохнуть, проверяем поливая с шланга. По всей крыше насчитал 3 таких проблемных гвоздя. Да и еще: при укладке шифера, я специально не вгонял гвозди до упора оставлял зазор в 5мм. Связано с тем, что доски под шифером «играют» при жаре, и влаге, и, если гвоздь бить до упора, то есть возможность в процессе получить трещину по листу!», — пишет другой пользователь форума.

Окрашивание шифера — простой и действенный способ облагородить кровлю.

Окрашивание шифера — простой и действенный способ облагородить кровлю.

Форумы — это доступ к чужому опыту, не всегда позитивному, зато полезному в практическом смысле для тех, кто готов приступить к самостоятельному монтажу кровли.

Подробнее обо всех этапах монтажа кровли можно узнать на портале шифер.рф

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