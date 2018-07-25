Зачем в челябинский парк Плодушка приехали рабочие на тракторе
Спокойствие, только спокойствие! Ни одно ценное дерево на территории будущего парка не пострадало. Вывезли бурелом. Под нож пошли сорные деревья типа клена ясенелистного. Он забрасывает землю тысячами семян-вертолетиков, а потом разрастается. Потому бороться с ним нужно постоянно.
ОХРАННАЯ ЗОНА: СТРОИТЬ ЗАПРЕЩЕНО
— Расчистка санитарная, на окраине будущего народного парка Плодушка. Скоро сюда придут проектировщики, приступят к эскизному проекту. Осенью обсудим идеи с жителями района, — рассказал глава Ленинского района Александр Орел газете «Комсомольская правда» — Челябинск».
Территория Плодушки сейчас муниципальная собственность. У территории охранный статус — областной памятник истории и культуры. Потому у проектировщиков масса ограничений, вместе с ними должны работать лицензированные строительные организации. Любая застройка здесь запрещена.
ЗДЕСЬ ТЕПЛЕЕ, ЧЕМ В ОКРЕСТНОСТЯХ
В середине XIX века монахини Одигитриевского монастыря разбили огромный фруктовый сад. Возделывали его по всем правилам агронауки, собирая богатый урожай фруктов каждый год. После революции сад отвели под селекционную работу, и деревья вновь плодоносили. Здесь вывели несколько десятков уральских сортов яблонь и груш. С развалом страны опытная станция пришла в упадок.
Игуменья Евсевия, настоятельница монастыря, говорит, что в чаще сада температура воздуха всегда на два-три градуса теплее, чем в окрестностях. Такой уникальный здесь микроклимат.
Эскиз будущей реконструкции сада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Сад не пострадает при строительстве парка. Ни одно дерево. Под ними мы проложим дорожки, смонтируем освещение, — говорит глава Ленинского района. — Но парк огромный, потому будут зоны для активного семейного отдыха. И опять мы учтем близость монастыря: все должно гармонично сочетаться. Сейчас в саду работают ученые Ботанического сада ЧелГУ, обследуют и инвентаризируют деревья.
Эскиз будущей реконструкции сада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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