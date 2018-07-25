Зачем в челябинский парк Плодушка приехали рабочие на тракторе

25 Июль 14:37 2018-07-27T15:30:53+03:00

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Спокойствие, только спокойствие! Ни одно ценное дерево на территории будущего парка не пострадало. Вывезли бурелом. Под нож пошли сорные деревья типа клена ясенелистного. Он забрасывает землю тысячами семян-вертолетиков, а потом разрастается. Потому бороться с ним нужно постоянно.

ОХРАННАЯ ЗОНА: СТРОИТЬ ЗАПРЕЩЕНО

— Расчистка санитарная, на окраине будущего народного парка Плодушка. Скоро сюда придут проектировщики, приступят к эскизному проекту. Осенью обсудим идеи с жителями района, — рассказал глава Ленинского района Александр Орел газете «Комсомольская правда» — Челябинск».

Территория Плодушки сейчас муниципальная собственность. У территории охранный статус — областной памятник истории и культуры. Потому у проектировщиков масса ограничений, вместе с ними должны работать лицензированные строительные организации. Любая застройка здесь запрещена.

ЗДЕСЬ ТЕПЛЕЕ, ЧЕМ В ОКРЕСТНОСТЯХ

В середине XIX века монахини Одигитриевского монастыря разбили огромный фруктовый сад. Возделывали его по всем правилам агронауки, собирая богатый урожай фруктов каждый год. После революции сад отвели под селекционную работу, и деревья вновь плодоносили. Здесь вывели несколько десятков уральских сортов яблонь и груш. С развалом страны опытная станция пришла в упадок.

Игуменья Евсевия, настоятельница монастыря, говорит, что в чаще сада температура воздуха всегда на два-три градуса теплее, чем в окрестностях. Такой уникальный здесь микроклимат.

Эскиз будущей реконструкции сада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сад не пострадает при строительстве парка. Ни одно дерево. Под ними мы проложим дорожки, смонтируем освещение, — говорит глава Ленинского района. — Но парк огромный, потому будут зоны для активного семейного отдыха. И опять мы учтем близость монастыря: все должно гармонично сочетаться. Сейчас в саду работают ученые Ботанического сада ЧелГУ, обследуют и инвентаризируют деревья.

Эскиз будущей реконструкции сада.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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