2018-07-27T15:30:53+03:00
Клиника года

Можно ли вернуть молодость без скальпеля хирурга: эфир на радио «КП» с врачом клиники «Сумлинский и партнеры»

Победитель проекта «Клиника года. Южный Урал» дает советы слушателям
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Ведущий специалист клиники «Сумлинский и партнеры», эксперт в области реконструктивной косметологии Ольга МатийцоВедущий специалист клиники «Сумлинский и партнеры», эксперт в области реконструктивной косметологии Ольга МатийцоФото: Валентина ВАГАНОВА
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Современная клиника эстетической и реконструктивной стоматологии и косметологии «Сумлинский и партнеры» стала победителем проекта народного голосования «Клиника года 2018» в номинации «Лучшая клиника, предоставляющая комплексные услуги в области стоматологии и косметологии».

Сегодня, 25 июля, в эфире радио «Комсомольская правда» кандидат медицинских наук, врач дерматолог-косметолог, ведущий специалист клиники «Сумлинский и партнеры», эксперт в области реконструктивной косметологии Ольга Матийцо рассказала о новых возможностях реконструктивной косметологии.

Клиника специализируется на деликатных случаях с медицинской и эстетической точек зрения и гарантирует индивидуальный подход к лечению, а также консультативное сопровождение пациента после достижения результата.

Эксперт в области реконструктивной косметологии Ольга Матийцо на радио «Комсомольская правда» Фото: Валентина ВАГАНОВА

Эксперт в области реконструктивной косметологии Ольга Матийцо на радио «Комсомольская правда»Фото: Валентина ВАГАНОВА

Репутация клиники возникла еще до ее появления и неразрывно связана с именами ее ведущих врачей — руководителя регионального отделения Международного общества имплантологов ITI Study Club, кандидата медицинских наук Игоря Сумлинского и уникального специалиста по реконструктивной косметологии, кандидата медицинских наук Ольги Матийцо.

Безопасность, конфиденциальность и максимальный эстетический результат — вот главные принципы работы клиники. Клиника «Сумлинский и партнеры» укомплектована всем необходимым хирургическим и самым надежным анестезиологическим оборудованием. В клинике используются только одноразовые материалы и расходные средства лучших мировых производителей. А сотрудники регулярно повышают свою квалификацию.

— Для нас большая честь стать «Клиникой года» в номинации «Лучшая клиника, предоставляющая комплексные услуги в области стоматологии и косметологии». Мы шли к этому почти четверть века, шлифуя знания и находя подходящих партнеров — лучших в своей отрасли. В этом заслуга не только и не столько нас, но наших учителей, вложивших в нас неугасающее любопытство, а так же членов наших семей, имеющих поистине бесконечное терпение и помогающих нам во всем, — говорит Игорь Сумлинский.

Клиника «Сумлинский и партнеры» имеет профессиональные связи с именитыми клиниками и специалистами в Челябинске, Екатеринбурге и Москве. Здесь важно, чтобы в результате посещения пациенты ощущали физический и психологический комфорт.

Прослушать эфир.

Челябинск, пр. Ленина, 26А, офис 907 (Деловой Центр Гранд Отеля «ВИДГОФ»)

Тел.: (351) 216-20-90

www.sumlinskiy.ru

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