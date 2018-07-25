В Челябинской области открываются «бэйби-технопарки»

25 Июль 17:05 2018-07-27T15:30:53+03:00

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Только школой, колледжем или вузом развитие личности не ограничивается. Колоссальную роль в становлении человека играет система дополнительного образования.

Сегодня в Челябинской области 400 организаций дополнительного образования. Это спортшколы и секции, организации эстетического и технического воспитания, военно-патриотические клубы и пр.

Около 300 тысяч детей разного возраста сейчас занимаются в кружках и секциях. По этому показателю регион - один из лидеров в России.

ОБУЧАТЬСЯ ИГРАЯ И ТВОРЯ

В прошлом году Челябинская область выиграла конкурс на создание кванториумов - технопарков для детей от пяти до 18 лет. Задачу по открытию кванториумов перед социальным блоком правительства поставил губернатор Борис Дубровский. Министерство образования и науки РФ одобрило заявку региона.

Кванториумы появятся в Челябинске на базе ЮУрГУ, и в Магнитогорске на базе МГТУ им. Г.И. Носова. Дети будут изучать наноквантум, космоквантум, нейроквантум, геоквантум, авиаквантум, автоквантум, робоквантум, электронику. Изучать играя, что всегда интереснее, чем зубрежка.

- Система дополнительного образования относится к полномочиям муниципальных органов, и местные власти самостоятельно принимают решение о том, какие направления развивать, - говорит первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин. - Но губернатором транслирована задача охвата дополнительным образованием детей не менее 75%.

По итогам прошлого года этот показатель практически выполнен - кружки и секции в регионе уже посещают 74,4% учеников.

Госсистема дополнительного образования - бесплатные. Но допустимо и частными учреждениям, получившим лицензию, оказывать платные услуги. Никто не возбраняет и госучреждениям допобразования оказывать платные образовательные услуги сверх государственного задания.

Кстати, негосударственным организациям выдано 83 лицензии, и это количество выросло в последние года. Однако подавляющее количество детей занимаются в государственных и муниципальных учреждениях допобразования.

ЦИФРА

67 млн руб

получила Челябинская области из федерального бюджета на создание кванториумов - технопарков для детей от пяти до 18 лет.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- Детский технопарк - большой шаг в развитии дополнительного образования. Это позволит ежегодно увеличивать охват детей техническим творчеством более чем на 1,5 тысячи. Мы рассчитываем, что таким образом молодые таланты будут активно развиваться и занимать призовые места на ведущих международных конкурсах мастерства. В конечном итоге в стране появятся активные думающие специалисты технического плана, которые возродят промышленность и смогут дать толчок развитию внутренних резервов.

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КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

После того как ребенок выходит из системы традиционного общего образования, подключается новый этап - профориентационный. Задача, стоящая перед региональными властями, семьей и выпускником - это ответить на вопросы «Кем быть? Каким быть?».

Учреждения среднего профессионального образования и высшего образования Челябинской области - в помощь вчерашним школьникам. И если система высшего образования - это полномочия федерального минобра, то среднее профессиональное образования - «наша» вотчина. В области одна из лучших систем среднего профобразования в стране.

- Лучшая не только потому, что она достаточно расширена - в регионе действует более 50 только областных государственных образовательных учреждений, но и потому, что по каждой из специальностей, набирая студентов, ориентировано через специальное соглашение с потенциальным работодателем, - говорит Евгений Редин. - Это значит, новоиспеченный слесарь, плотник, повар, парикмахер не останутся без работы после защиты диплома. И далеко не во всех регионах отлажена эта схема.

ТЯНУТЬСЯ ВВЕРХ

Система среднего профессионального образования в Челябинской области даст фору многим региональным системам.

- Мы развернули широкую конкурсную историю между нашими колледжами и техникумами. Конкурсность - залог роста будущего специалиста.

Борис Дубровский все время подчеркивает: вверх нужно тянуть общий базовый уровень среднего профобразования. Это принципиальная задача. И результат олимпиадного движения косвенно свидетельствует об уровне СПО региона.

Кстати, учреждения среднего профессионального образования Челябинской области готовят кадры для сферы дошкольного образования. С численностью учащихся проблем нет. Плюс регион обеспечивает непрерывное образование для педагогов в течение их карьеры.

Клише «поступай в институт, или жизнь твоя не удалась» в Челябинской области не убедительно. Молодые люди выбирают рабочие специальности, стартуют с получения качественного среднего профессионального образования.

Жизнь долгая, путей интересных - много. Знай, расти, учись.

КСТАТИ

Worldskills - новый этап развития профобразования

На чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills, сборная России, в составе которой выступили семеро южноуральцев, состязалась по всем 52 компетенциям.

Россия завоевала 11 медалей и 21 медальон за профессионализм. Две медали и пять медальонов - у представителей нашей области.

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Высшей награды по специальности «веб-разработка» удостоен выпускник Южно-Уральского государственного технического колледжа Константин Ларин.

«Серебро» по специальности «визуальный мерчендайзинг и витринистика» получил студент РБИУ Умар Нуршинов.

Не отстают от студентов и школьники. В Абу-Даби, на состязаниях юниоров чемпионата мира WorldSkills, учащиеся челябинского лицея № 97 Даниил Калинин и Максим Альжанов стали чемпионами мира в компетенции «Электромонтаж».

Наши чемпионы встретились с губернатором Борисом Дубровским. На торжественном приеме глава региона сказал:

- Вы показали всему миру высокий уровень российских профессиональных компетенций. Ваш успех подтверждает конкурентные преимущества Челябинской области в плане подготовки молодых специалистов. Наш регион сегодня входит в ведущую десятку регионов России - участников Национального чемпионата.

Кстати, по решению губернатора победители, призеры и их наставники получают денежные премии из областного бюджета - от 10 тыс. до 150 тыс. руб.