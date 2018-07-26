2018-07-27T15:30:53+03:00
Общество

К региональному порталу госуслуг в этом году подключится 400 тысяч жителей Челябинской области

Справочно-информационный сайт создан по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского
Ольга АНТОНОВА
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Многофункциональные центры в Челябинской области - это легкий доступ к получению госуслуг в режиме "одно окно". Фото: мфц74.руМногофункциональные центры в Челябинской области - это легкий доступ к получению госуслуг в режиме "одно окно". Фото: мфц74.ру
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Все больше жителей Южного Урала получают государственные и муниципальные услуги в электронном формате. Есть федеральный портал — gosuslugi.ru. В Челябинской области, одним из немногих регионов, работает региональный портал госуслуг gosuslugi74.ru

С его помощью можно войти в личный кабинет налогоплательщика, на сайт Росреестра, МВД, в личный кабинет застрахованного лица на сайте ПФР, записаться на прием к врачу, воспользоваться школьным дневником.

До конца года число доступных региональных и муниципальных услуг на портале должно достигнуть 54 (поиск подходящей работы, для работодателей — подбор нужных специалистов; прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и перепланировки жилого (нежилого) помещения и др.).

Региональный портал появился и развивается по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. До конца года к нему подключат 400 тыс южноуральцев.

О перспективах развития портала государственных услуг, его емкости и защите на радио «Комсомольская правда» — Челябинск» 95,3 FM рассказал министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов.

ДЛЯ УДОБСТВА ЗЕМЛЯКОВ

— Губернатором Борисом Дубровским принято решение о запуске регионального портала в дополнение к федеральному. Во-первых, продвинутые регионы — Москва, Казань, Тюмень — имеют собственные порталы, и они востребованы.

Во-вторых, региональный портал предложит большее число сервисов, которых никогда не будет на региональном портале госуслуг. На сегодняшний момент на портал выведено 30 региональных услуг.

Например, региональный портал интегрирован с системой «Город». Теперь можно оплатить услуги ЖКХ и другие региональные платежи. Этой функции никогда не будет на федеральном портале.

В Челябинской области работает пилотный проект «Умный город», отрабатывается он на городе Сатка. Для жителей Сатки на региональном портале госуслуг запущен модуль электронного голосования. Местные власти могут спрашивать у горожан мнение по тому или иному вопросу. Например, какими породами деревьев и кустарников озеленить улицу. Поделиться своим мнением можно всем, кто зарегистрирован на портале госуслуг. Опыт удачен, активно включиться в работу хочет Магнитогорск и города Ассоциации «Горный Урал». Планируем запустить такой же опросный модуль для Челябинска: мнение горожан по развитию города особенно важно в преддверие саммитов ШОС и БРИКС.

— В Москве есть очень популярный интернет-сервис — программа «Активный гражданин». Москвичи и власти решают с его помощью важнейшие вопросы по благоустройству и развитию транспортного сообщения, например.

А.К.: — Именно эту столичную систему мы и взяли для примера. Более того, разработчики столичного проекта разрабатывают модуль для нашего портала. Мы используем все наработки, которые есть в Москве, чтобы сделать удобный и полезный сервис для челябинцев. Будет мобильное приложение. Оно появится уже в этом году.

— Трудно ли «расшевелить» жителей области и сподвигнуть их перейти на электронный формат получения государственных услуг?

А.К.: — Не трудно. Обществе меняется, технологии меняются. И люди с удовольствием осваивают новые форматы общения. Единственное условие — эти услуги должны быть предложены в удобной подаче, должны быть понятными. И все понимают, насколько это удобно, насколько экономит время и насколько прозрачной становится работа органов государственной власти.

— «Прозрачной» — это значит, можно отследить путь своего электронного заявления по инстанциям?

А.К.: — Да, когда мы переводим услугу в электронный вид, то фактически мы делаем автоматизацию регламента органа власти в электронном виде. И шаги этого регламента мы стараемся отражать в личном кабинете заявителя — гражданина или организации.

На сегодняшний день 1,8 млн жителей Челябинской области уже зарегистрированы на портале госуслуг. 1,8 млн — это 63,5% жителей Челябинской области старше 14 лет.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

— Сеть Центров обслуживания населения для получения услуг в электронном виде в регионе развивается по поручению губернатора Бориса Дубровского. Хватает ли уже имеющегося количества пунктов?

А.К.: — На совещании под председательством губернатора Бориса Дубровского шла речь о расширении сети. У нас неплохие темпы регистрации граждан на портале госуслуг. Но те, кто пока не зарегистрирован, не сделал это потому, что мы до них не дошли. В основном, это жители малых населенных пунктов. И вот как раз в глубинке электронная форма получения государственной услуги очень важна.

Губернатор поручил максимально расширить зону покрытия территории области центрами обслуживания. И сегодня органы местного самоуправления решают вопросы по организации дополнительных центров обслуживания. В первую очередь, в территориально обособленных подразделениях МФЦ. Во вторую очередь, в школах и библиотеках.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

- В области многое сделано, чтобы южноуральцы могли получать государственные и муниципальные услуги по принципу «одного года», и многие жители области активно пользуются возможностями многофункциональных центров Важно, чтобы человек мог обратиться в МФЦ в любой жизненной ситуации, например, при рождении ребёнка, выходе на пенсию, в случае потери документов и так далее.

НА СЕЛО ПРИДЕТ ИНТЕРНЕТ

По поручению губернатора Бориса Дубровского Село Калуга-Соловьевка, что в 76 км от Челябинска, выходит в Интернет. До конца 2018 года у сельчан появится первый и единственный вид связи с большим миром.

На личном приеме у губернатора Бориса Дубровского один из жителей села, фермер Николай Мухин, рассказал о ненудобствах жизни без связи с внешним миром. Вести бизнеас без интернета очень сложно: отчеты и ветеринарные свидетельства нужно сдавать в электронном виде. Приходится с компьютером мотаться в райцентр. Не наездишься!

Губернатор Борис Дубровский поручил министерству информационных технологий и связи проработать вопрос. Село включено в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства»:

- Ставим на контроль этот вопрос. До конца года жители должны получить доступ к Интернету.

Фермер из села Калуга-Соловьевка рассказал на личном приеме губернатору Борису Дубровскому о том, что деревня лишена всякой связи с внешним миром. До конца года проблему решат. Фото: губернатор74.ру

Фермер из села Калуга-Соловьевка рассказал на личном приеме губернатору Борису Дубровскому о том, что деревня лишена всякой связи с внешним миром. До конца года проблему решат. Фото: губернатор74.ру

БЕЗ ДАВКИ И ОЧЕРЕДЕЙ

— Каждый год, по весне, родители будущих первоклассников «штурмуют» школы для записи детей. Можно ли записать ребенка в первый класс через портал gosuslugi.ru?

А.К.: — Да, такая практика есть во многих субъектах РФ, и с этого года — и в Челябинской области. Запись в школы проходит в несколько этапов. Первый этап, когда детей принимают в школы по месту жительства, завершился 30 июня. С 1 июля начинается второй этап, когда родители могут попытаться подать заявление о приеме в первый класс в школу не по месту жительства. Этот этап продлится до 5 сентября.

На портале gosuslugi.ru есть специальная форма для записи ребенка в 1 класс. Можно подать заявление через региональный портал «Сетевой город»: им пользуется большинство родителей школьников, чтобы узнать об успеваемости ребенка, о домашних заданиях по предметам. «Сетевой город» интегрирован с порталом госуслуг: войти в него можно по тому же логину и паролю.

Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. Фото: губернатор74.ру

Министр информационных технологий и связи Челябинской области Александр Козлов. Фото: губернатор74.ру

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