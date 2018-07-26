Наши люди в «Табакерке»: южноуралец принят в штат Театра Олега Табакова

26 Июль 10:50 2018-07-27T15:30:53+03:00

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Выпускник Детского фонда «Андрюша» Павел Чернышев из Троицка официально принят в штат Театра Олега Табакова в Москве. Незадолго до закрытия сезона новый художественный руководитель знаменитой «Табакерки» Владимир Машков представил труппе трех «новобранцев» — выпускников театральной школы Олега Табакова. Ребята прошли серьезный отбор из трех этапов, в котором участвовало 50 «курсантов».

Павел Чернышев

— Последний отборочный показ состоялся в три часа дня. После этого до глубокой ночи я был в неведении. Конечно, все были «на нервах», — рассказал Павел. — И вот, уже после 12-ти часов ночи, раздался звонок. Я принят в труппу театра, и Владимир Львович приглашает меня для разговора! От волнения и радости я расплакался. Не хотел будить родителей, ведь в Челябинске была уже глубокая ночь, но не выдержал и уже через 15 минут позвонил, а потом еще — дедушке и бабушке... Все безумно радовались!

Представление на сборе труппы в Табакерке

При личной беседе Владимир Машков дал наставления молодому артисту, предупредил о трудностях работы, а также попросил «не подвести» и оправдать его доверие. Павел и два его товарища (парень и девушка, также уроженцы небольших городов России) стали первыми, кого взял в труппу новый художественный руководитель московского театра.

Павел Чернышев на Премии Андрюша-2010

В 2010 году, на самой первой Премии «Андрюша» для юных талантов в области искусства, 11-летний Паша стал лауреатом в номинации «Актерское мастерство. Театр». Свой приз он получил из рук члена жюри и гостя Премии заслуженного деятеля искусств РФ режиссера Владимира Грамматикова.

— Таланты не где-то там, в «Ла Скала», они здесь, рядом с нами, — сказал тогда Владимир Александрович и не ошибся. После этого талантливый парень несколько лет подряд проходил обучение от фонда «Андрюша» во время специализированной смены для юных актеров, режиссеров и журналистов в «Орленке». Там он и познакомился с «табаковцами» — ребятами-студентами и преподавателями Театральной школы Олега Табакова в Москве. Пройдя большой всероссийский конкурсный отбор, Павел, как и еще трое «андрюшат», стал студентом этой уникальной школы.

— Учиться было очень сложно — занятия длились с самого утра до позднего вечера, а потом еще — репетиции... Самым сложным для меня было не потерять себя, не забыть, почему я здесь, что для меня на самом деле важно и интересно. Ведь нагрузки были очень большие, — рассказывает Павел. — После первого курса от нашего коллектива осталась примерно половина — ребята просто не выдерживали.

Павел Чернышев студент Школы Табакова

Уже во время учебы он принимал участие в спектаклях не только своего курса, но и постановках старших студентов. На последнем, четвертом, курсе Павел Чернышев вошел в актерский состав одного из спектаклей «Табакерки» — «Ночи Кабирии». Кстати, молодой студент успел сняться с известными артистами в сериале Первого канала «Галка и гамаен», который сейчас готовится к показу.

В дальнейших планах Павла, конечно, продолжить обучение и получить высшее образование, но чуть позже. А сейчас впереди — новый захватывающий этап в жизни. Начало театрального сезона легендарного театра, полноправным членом которой стал наш земляк, назначено на 20 августа.