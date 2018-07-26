Независимые эксперты представили план экологического аудита предприятий «Мечела»

26 Июль 13:10 2018-07-28T07:50:46+03:00

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Экологический аудит челябинских предприятий «Мечела» начнется уже в августе. Обследование проведут независимые эксперты НИИ охраны атмосферного воздуха («НИИ Атмосфера»). План мероприятий представили участникам круглого стола, организованного Общественной палатой Челябинской области.

В обсуждении проекта экологического аудита приняли участие эксперты Общественной палаты Челябинской области, руководители региональных управлений Природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора, представители министерств экологии и экономического развития, Роспотребнадзора, экологических общественных организаций.

Независимый аудит, параметры которого разработаны в соответствии с требованиями надзорных ведомств и общественных организаций, охватит все челябинские предприятия «Мечела»: ЧМК, «Мечел-Кокс», «Мечел-Материалы», «Мечел-Энерго» и Челябинский филиал «Уральской кузницы». Обследование проведут эксперты Научно-исследовательского института охраны атмосферного воздуха (Санкт-Петербург). Специалисты «НИИ Атмосфера» имеют большой опыт проведения подобных исследований, кроме того, институтом разработана значительная часть массива нормативной воздухоохранной документации в РФ. Сейчас эксперты института участвуют в создании новой системы нормирования выбросов на основе наилучших доступных технологий.

«Независимость, беспристрастность и компетентность, объективность и обоснованность. Именно на этих принципах строят свою работу наши эксперты, среди которых 7 кандидатов наук, обладателей зарубежных магистерских степеней в области экологических наук, практикующих методологов и разработчиков ключевых нормативно-методических документов в области охраны атмосферного воздуха в Российской Федерации», — рассказал заместитель генерального директора «НИИ Атмосфера» Александр Романов.

В ходе аудита независимые эксперты проведут всестороннее обследование промышленных объектов, в том числе источников выбросов, газоочистных сооружений и сооружений по очистке производственных сточных вод, условий размещения отходов. Результаты аудита и план мероприятий по дальнейшему снижению негативного воздействия на окружающую среду планируется представить на широкое обсуждение общественности в начале 2019 года.

Добровольный экологический аудит на своих предприятиях «Мечел» проводит в рамках трехстороннего соглашения с руководством Челябинской области и Росприроднадзором. Данное соглашение определяет комплекс конкретных мер на ближайшие два года на общую сумму 1,4 млрд рублей. После проведения независимого экологического аудита план природоохранных мероприятий будет дополнен.

В рамках уже запланированных мероприятий на заводе «Мечел-Кокс» пройдет техническое перевооружение бензольного отделения, коксовых батарей, пекококсового блока, на Челябинском металлургическом комбинате планируется установка современной газоочистки на конвертере №1 в кислородно-конвертерном цехе, приобретение установки для очистки Баландинского пруда-осветлителя и ряд других мероприятий.

«Помимо обязательных мероприятий федерального уровня по снижению загрязнения атмосферного воздуха, предприятия сами дополнительно выполняют природоохранные мероприятия, это радует. Пример — «Мечел», который сейчас заключает соглашение на проведение аудита. Совместными действиями, я надеюсь, мы изменим негативную экологическую повестку», — отметила Первый заместитель Министра экологии Челябинской области Ирина Харина.

«Челябинска область — регион не только с тяжелым экологическим наследием, но и с хорошими перспективами развития. Эти две темы переплетаются и идут сообща. Предложенная губернатором Борисом Дубровским инициатива добровольного экологического аудита вторит данной идее — предприятия, ответственно относящиеся к защите окружающей среды, имеют и хорошие перспективы рзвития. «Мечел» — первый промышленный гигант в регионе, который не только поддержал начинание, но и приступил к его практической реализации. Аудитор, выбранный на конкурсной основе, является ведущим в стране. Общественная палата, общественные экологические организации будут пристально следить за ходом аудита, предлагать свои инициативы при его реализации», — отметил член Общественной палаты Российской Федерации, лидер общественного движения «Время Че» Феликс Панов.