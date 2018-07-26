Челябинскую танцовщицу осудили за тверк на фоне мечети

26 Июль 15:55 2018-07-28T07:50:46+03:00

Пока ролик с танцем еще стоит на страничке Насти. Фото: Инстаграм.

Популярная инста-блоггер сняла ролик в Казани и выложила его в Сеть

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На видео 19-летняя фитнес-тренер Анастасия Малышева в компании двух парней выделывают хип-хоп коленца. Вполне пристойный. Но под конец номера Настя поворачивается «к лесу передом» и лихо крутит пятой точкой. И хип-хоп плавно превращается в тверк.

Но дело не в этом. Все что происходит, происходит на фоне главной достопримечательности Татарстана ‐ мечети Кул Шариф. Для мусльман это такое же значимое место, как для христиан Храм Христа Спасителя в Москве.

Танцовщица выложила видео на своей страничке в Инстаграм, а ниже написала:

— Тусанули в Казани под песню «Слышь, что тебе надо, полицай?».

Танец в коротких шортах, как и следовало ожидать, вызвал поток возмущений. За пять дней ролик посмотрели 700 тысяч человек. В адрес Насти полился поток осуждения.

— Я не мусульманка, но мне обидно видеть такое на фоне храма. Это мерзко!

— Не провоцируй зря, тебе может сильно не поздоровиться.

— Ты — грязная девушка! Так делать нельзя!

После танца блогер устроила фотосессию на фоне мечети.Фото: Инстаграм.

Но некоторые заступились за Анастасию:

— Она же танцует не в мечети, а на фоне ее. Нет повода для осуждений. Люди любят все преувеличивать.

Комментариев почти четыре тысячи Однако большинство комментаторов все же расценили поступок, как оскорбление чувств верующих. Жители Казани уже написали заявление муфтию Татарстана с требованием принять меры и заставить Анастасию публично извинится за свой провокационный танец.

P.S. Мы написали вопросы Анастасии на ее электронный адрес. Хотели узнать, что она думает по этому поводу. Но девушка пока не ответила. Видео с танцем и фото так и стоят на ее страничке Инстаграм.

КСТАТИ

Кто такая Анастасия Малышева?

Насте 19 лет. Родом из Челябинска. В прошлом году переехала в Москву, где профессионально занимается танцами. В социальной сети известна как dance malyshka. Анастасия ведете свой блог в Инстаграм, куда выкладывает танцевальные видео-уроки. На страничку Анастасии подписано более 1,3 млн. человек.

В 2017 году девушка представляла родной Челябинск на четвертом сезоне шоу «Танцы». Однако покорить жюри не смогла. Участницу с Южного Урала обвинили ее в излишней… стеснительности.

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