2018-07-28T16:56:58+03:00
Спорт

Быстрее, выше, ловчее! В центре Челябинска открылся современный экстрим-парк

На реализацию проекта «Русская медная компания» выделила более пяти миллионов рублей
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В центре Челябинск открылся новый, современный экстрим-парк. Фото: Валентина ВАГАНОВА.В центре Челябинск открылся новый, современный экстрим-парк. Фото: Валентина ВАГАНОВА.
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Самому юному участнику спортивного праздника Паше Черткову едва исполнилось четыре с половиной года. Мальчишка, как заправский байкер, — в шлеме, перчатках, защитной амуниции и в темных очках, выделывает трюки. Путь пока и не самые сложные, но уже эффектные.

Самый юный участник праздника – Паша Чертков (4,5 года). Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Самый юный участник праздника – Паша Чертков (4,5 года). Фото: Валентина ВАГАНОВА.

— Сын как-то сразу «прикипел» к разным трюкам. Год с велосипеда не слезает. Если падает, то не плачет. Скейтборд начал осваивать. Вон смотрите, уже на взрослой доске пробует кататься, — показывает на маленького, «метр с кепкой» Пашу мама Елена. — У него дома уже три велосипеда для разных видов спорта. А зимой он у нас на горных лыжах. Папа замерял, — до 60 километров в час разгонялся по склону. Конечно, в специальной защитной экипировке…

Соревнования по велофристайлу. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Соревнования по велофристайлу. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Все гости к нам

Школьники, студенты, молодежь всех возрастов! Больше двух сотен человек пришли на открытие нового спортивного городка и на спортивный праздник «Подарим нескучное детское лето», приуроченный к этому событию. Почти пять десятков спортсменов-любителей соревновались в трех экстрим-дисциплинах.

— Мы только вчера вечером разместили объявление в соцсетях о предстоящем событии, а уже сегодня к нам приехали гости из Южноуральска, Снежинска, Трехгорного. Челябинцы добирались с окраин «Северка» из других районах на своих «железных конях». Ничто и никого не остановило, — рассказывает главный судья соревнований, абсолютный чемпион Всероссийского турнира по велофристайлу по прыжкам в высоту (почти 4 метра!) Максим Голдобин.

Спортивный праздник «Подарим нескучное детское лето» - почти полсотни участников! Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Спортивный праздник «Подарим нескучное детское лето» - почти полсотни участников! Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Комфортные и безопасные

Площадка у памятника Курчатову. Новый экстрим-парк на старом месте. Дело в том, что эту площадку давно освоили любители экстремальных видов спорта. В разные годы здесь устанавливали довольно примитивные (из подручных материалов), и, в ряде случаев, небезопасные «экстрим-тренажеры». Сейчас все изменилось.

На старом-новом месте нынче красуется с десяток новых форм, снарядов для занятий и соревнований любителей и профессионалов велофристайла, скейбординга, а также состязаний на скутерах-самокатах.

Начальник челябинского горспортуправления Евгений Иванов отметил, что еще весной администрация города рассмотрела многочисленные просьбы жителей о строительстве такого современного экстрим-парка.

Новый экстрим-парк – это с десяток спортивных сооружений. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Новый экстрим-парк – это с десяток спортивных сооружений. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

— Власти города обратились к частным инвесторам, — руководству «Русской медной компании» с просьбой о содействии в реализации этого проекта, и такой спортивный экстрим-центр появился в столице Южного Урала, — говорит Евгений Иванов. — Здесь, без сомнения. всегда будет много молодежи, поскольку такие виды спорта сегодня очень популярны, а скейтбординг и BMX-фристайл недавно включен в программу летних Олимпийских игр, кстати, а классический BMX-Racing в олимпийской семье уже с 2008 года. Спортсмены уже обратились с просьбой со временем достроить этот экстрим-парк. Думаю, что в дальнейшем можно реализовать и такие проекты. Сегодня экстремальные виды спорта у нас курирует Центр поддержки молодежных инициатив при участии Главного управления молодежной политики Челябинской области и городского Управления по делам молодежи. Инициативы исходят от жителей, от молодых людей. Школьники, подростки, студенты должны заниматься спортом, пускать свою энергию в правильное, здоровое русло. И тогда у нас будут новые чемпионы!

Социально ориентированная работа «Русской медной компании» позволяет реализовывать такие проекты, равно, как и открытие воркаут-площадок и воркаут-парков. Кстати, в Челябинске ко Дню города, к уже имеющимся, планируется запустить еще три таких спортивных воркаут-объекта.

В экстрим-парке можно заниматься бесплатно. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

В экстрим-парке можно заниматься бесплатно. Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Тренируйся, соревнуйся!

На изготовление и монтаж экстрим-парка «Русская медная компания» выделила более 5 млн. рублей. Экстрим-парк, пока, как движимый объект, передан в управление городскому учреждению «Спортивный город». В скором времени здесь будут работать профессиональные инструкторы.

— В Челябинске уже работает одна подобная площадка на набережной Миасса у Торгового центра, и там постоянно тренируется и соревнуется молодежь. Сотни человек. Но тот экстрим-парк уже порядком «изношен». А новая, современная площадка, конечно, привлечет еще больше молодых людей. Конечно, нужно грамотно оценивать, рассчитывать свои силы, навыки, умения, возможности. Учиться, тренироваться, перенимать опыт у более мастеровитых, подготовленных ребят. Аккуратно и безопасно для здоровья выполнять те или иные трюки, упражнения. А навыки, мастерство приходит со временем, — говорит директор МУП «Спортивный город» Эркин Маматов.

Директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов.

Напомним, после праздника открытия на площадке экстрим-парка уже прошли первые любительские соревнования «Подарим нескучное детское лето». А 11 августа в День физкультурника у памятника Курчатову пройдет большой спортивный фестиваль экстремальных видов спорта.

Головокружительные трюки на самокате! Фото: Валентина ВАГАНОВА.

Головокружительные трюки на самокате! Фото: Валентина ВАГАНОВА.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Советник президента РМК, депутат Законодательного собрания Челябинской области Анатолий Еремин:

— Все оборудование для экстрим-парка было изготовлено ведущей российской специализированной компанией из Санкт-Петербурга, и эта площадка соответствует всем современным требованиям по комфорту и безопасности.

Советник президента РМК, депутат областного парламента Анатолий Еремин на открытии экстрим-парка.

Советник президента РМК, депутат областного парламента Анатолий Еремин на открытии экстрим-парка.

По проектам «Русской медной компании» только за последнее время в Челябинской области были построено больше 15 воркаут-парков и воркаут-площадок.

Экстрим-парк у памятника Курчатову станет любимым местом для спортсменов. Здесь они смогут тренироваться, соревноваться, оттачивать свое мастерство. Сам постамент памятника, облицовка которого прежде страдала от самодельных конструкций, которые сооружала молодежь, сейчас оставят в покое.

Главное, что эта площадка доступна для всех желающих. Любые занятия бесплатные.

Так называемые экстремальные виды спорта — это не просто огромный пласт молодежной культуры, это стиль жизни для многих молодых людей.

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