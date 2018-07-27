В Челябинске девочка, спасая мать, получила 60 ударов ножом
Трагедия разыгралась в городе Карталы Челябинской области, в одном из частных домов. Утром глава семьи, вернувшись с работы, увидел жену и 16-летнюю дочь в луже крови. Обе были мертвы...
Экспертиза показала, что 46-летняя женщина убита одним ударом ножа в сердце. А на теле девочки насчитали шесть десятков ножевых ранений!
Ни свидетелей, ни каких-либо зацепок не было. Соседи ничего не слышали, знакомые ничего не знали. У мужа алиби — был на работе.
Начали по крупицам собирать информацию. Оказалось, что вечером 7 июля к погибшей пришла подруга с мужем. Посидели на кухне втроем, выпили, поговорили и разошлись.
Вдруг посреди ночи раздался стук.
— Кто там?
За дверью, сильно шатаясь, стоял супруг подруги.
— Ты что-то забыл?
И тут пьяный мужик повалил женщину на пол. Но получил сильную оплеуху. В ответ он достал из кармана нож.
На крики из комнаты выбежала 16-летняя дочь хозяйки. Она заслонила мать, пыталась оттолкнуть дебошира. Но он размахивал ножом. Удар за ударом, удар за ударом…
Девочка в этом году окончила школу и собиралась поступать в университете. Умница. Отличница, гордость родителей. Соседи говорят, что семья была хорошей, жили там без скандалов.
Кстати, насильника друзья и коллеги охарактеризовали примерным семьянином и отцом троих детей, в которых он души не чает. Что на него нашло в ту ночь?
На месте преступления работают правоохранители.
По факту гибели матери и дочери следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».
— Подозреваемый в совершении преступления помещен в СИЗО. Расследование двойного убийства продолжается, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.
Фото: vk.com/Подслушано. Карталы
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