В Челябинске девочка, спасая мать, получила 60 ударов ножом

27 Июль 15:54 2018-07-28T16:56:58+03:00

Погибшей было всего 16 лет.

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Трагедия разыгралась в городе Карталы Челябинской области, в одном из частных домов. Утром глава семьи, вернувшись с работы, увидел жену и 16-летнюю дочь в луже крови. Обе были мертвы...

Экспертиза показала, что 46-летняя женщина убита одним ударом ножа в сердце. А на теле девочки насчитали шесть десятков ножевых ранений!

Ни свидетелей, ни каких-либо зацепок не было. Соседи ничего не слышали, знакомые ничего не знали. У мужа алиби — был на работе.

Начали по крупицам собирать информацию. Оказалось, что вечером 7 июля к погибшей пришла подруга с мужем. Посидели на кухне втроем, выпили, поговорили и разошлись.

Вдруг посреди ночи раздался стук.

— Кто там?

За дверью, сильно шатаясь, стоял супруг подруги.

— Ты что-то забыл?

И тут пьяный мужик повалил женщину на пол. Но получил сильную оплеуху. В ответ он достал из кармана нож.

На крики из комнаты выбежала 16-летняя дочь хозяйки. Она заслонила мать, пыталась оттолкнуть дебошира. Но он размахивал ножом. Удар за ударом, удар за ударом…

Девочка в этом году окончила школу и собиралась поступать в университете. Умница. Отличница, гордость родителей. Соседи говорят, что семья была хорошей, жили там без скандалов.

Кстати, насильника друзья и коллеги охарактеризовали примерным семьянином и отцом троих детей, в которых он души не чает. Что на него нашло в ту ночь?

На месте преступления работают правоохранители.

По факту гибели матери и дочери следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

— Подозреваемый в совершении преступления помещен в СИЗО. Расследование двойного убийства продолжается, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Фото: vk.com/Подслушано. Карталы

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