Почему арбузы, дыни и капусту в Челябинске сейчас лучше обойти стороной

27 Июль 16:43 2018-07-28T16:56:58+03:00

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Нитраты — это не порождение безумных химиков в подпольных лабораториях. Нитраты — это азотистые удобрения. Тот же навоз, который раскидывают по грядкам садоводы, тоже содержит нитраты.

Нитраты увеличивают массу растения и имеют свойство накапливаться в плоде. Но если за две недели до сбора плодов растение перестанут им пичкать, оно переварит полученные объемы подкормок. И плод будет безопасен.

НЕ ТОРОПИТЕСЬ С ПОКУПКОЙ

Координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей на рынок ходит с нитратомером. Итогами своих проверок он поделился со слушателями радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM).

— Самая плохая ситуация — по арбузам, дыням и капусте. Уровень нитратов превышает норму в 10-20 раз! Это хуже, чем в прошлом году.

— Что же, всем нитратомерами запасаться? Но прибор недешев, стоит 5 тыс. руб.

— Главное правило: покупайте фрукты и овощи по сезону, — говорит Воробей. — Срок натурального созревания арбузов и дынь — конец августа — начало сентября. Капусты — начало августа. Окольными путями, с липовыми документами соответствия фуры из среднеазиатских государств везут бахчевые на прилавки магазинов Челябинской области. Но вкусные и безвредные бахчевые появятся только с середины августа. В Челябинскую область их привезут из Астрахани и Кургана. Потерпите, сбережете здоровье, избежите отравления.

КАК РАЗГЛЯДЕТЬ ХИМИЮ?

— Простукивание арбуза о содержании в нем нитратов ничего не скажет?

— Глухой звук свидетельствует лишь о спелости ягоды. Обратите внимание на ножку бахчевого: если хвостик сухой — товар безопасен... О присутствии нитратов говорит размер арбуза и дыни. Максимальное количество удобрений в самых маленьких и самых больших арбузах. Вы разрезали арбуз и видите в сочном наполнении извилистые прожилки в мякоти желтого цвета. Это значит, во время созревания и роста арбуз кормили химией.

— Вы проверяли косточковые — абрикосы, нектарины, персики, черешню, сливу. И как?

— Все показатели по содержанию нитратов соответствуют норме. Берите товар по сезону! Июнь и июль — пора созревания косточковых культур.

— С нитратами все ясно. Как быть с перезрелыми фруктами и овощами?

— Конечно, у поздних фруктов и овощей худшие характеристики по вкусу. В них меньше минеральных элементов, зато выступают на первый план вещества, способствующие консервации плода, когда он естественным образом покрывается жировой или восковой пленкой. Кстати, в магазинах зимой мы покупаем яблоки, кожура которых будто покрыта пленко. Удалить воск можно или жидким мылом, или горячей водой. В кожуре как раз содержится максимальное количество полезных веществ.

ЭТОТ ОГУРЕЦ НЕ ЕШЬ!

— На прилавках есть огурцы и помидоры, выращенные на южноуральской земле китайскими умельцами. Можно ли есть эти овощи?

— У нас были претензии к китайским земледельцам. Они подкармливают помидоры и огурцы в свои теплицах удобрением. Определить его состав специалисты проекта «Народный контроль» не смогли. Эти химические вещества способствуют ускоренному росту растения. Но плоды быстро портятся. И Роспотребнадзор не раз предупреждал, что китайские овощи небезопасны для здоровья.

— Как отличить китайский огурец от нормального?

— Придется разрезать и исследовать сердцевину огурчика. «Нормальные», с грядки или официальных тепличных хозяйств, опыляются пчелами, потому внутри есть семечки обязательно. У китайских огурцов опыления нет.

Китайские огурцы мелкие, кожура – темно-зеленого цвета, без бугорков. Насторожить должна глянцевая кожица: огурчик без нитратов матовый. Огурчик с грядки пупырчатый, немного колется.

РЕЗЮМЕ

Что можно есть сейчас? Косточковые культуры: персики, нектарины, абрикосы, сливы, вишня. Они соответствую показателям качества.

Что нельзя есть? Бахчевые: арбузы, дыни. Белокочанную капусту и китайский салат.

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