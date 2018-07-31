2018-08-02T09:33:08+03:00
Общество

Как выбрать частный детский сад в Челябинске: шпаргалка для родителей

Какими бывают частные детсады, на что обратить внимание родителям
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На сегодняшний день в Челябинске насчитывается порядка 160 частных детских садов. Как родителям сориентироваться в этом многообразии? Как выбрать детский сад, который будет нравиться ребенку? И на какие моменты стоит обратить внимание при выборе частного детского сада в Челябинске?

Проблема в том, что зачастую большинство частных детских садов в рекламе и на сайтах говорят о себе примерно одно и то же — любовь и забота, индивидуальный подход, большой перечень занятий и прочее. Однако по факту коммерческие садики могут диаметрально отличаться по уровню предоставляемых услуг.

Наталья Столярова, основатель частного детского сада «Колибри»

Наталья Столярова, основатель частного детского сада «Колибри»

Вместе с основателем частного детского сада «Колибри» в Челябинске Натальей Столяровой мы постарались разобраться в вопросах, что же сейчас представляет из себя рынок частных детских садов, и на что обратить внимание родителям при выборе садика для своего ребенка.

Маленький или большой?

Основная масса частных детских садов — это так называемые семейные садики, которые находятся в квартирах. Если вы видите на сайте садика, что в нем одна или две группы для детей от года до трех лет, то это, скорее всего, квартирный вариант. Таких садов, по приблизительным данным, около 90 % из всех существующих в Челябинске. Их основная задача — присмотр и уход за малышами в то время, пока родители заняты на работе.

Вторая часть — это более крупные сады с количеством групп от трех и более. Они располагаются либо в коттеджах, либо в нежилых помещениях. Эти сады ориентированы не только на уход и присмотр, но и на развитие ребенка. Причем всего лишь единицы из них имеют лицензию.

Плюсы есть и у того, и у другого вида садиков. Если в ваших планах — пристроить ребенка до получения места в муниципальном детском саду, и ваш приоритет — близость к дому и демократичная цена, то квартирный детский сад может быть неплохим вариантом. Неоспоримый плюс квартирных детских садов — это то, что вы наверняка сможете найти такой садик очень близко к вашему дому.

Если же вы планируете водить ребенка в частный садик до школы, то стоит присмотреться к крупным садам. В них есть группы по возрасту, и ваш ребенок не останется среди малышей, когда подрастет. К тому же у крупных садов, как правило, имеется ряд плюсов, которыми не обладают квартирные садики. Это собственная территория для прогулок, расширенный штат персонала, в который входят педагоги дополнительного образования и узкие специалисты, отдельные помещения для проведения музыкальных занятий, праздников, утренников и многое другое.

Важный документ

Если же вы хотите быть полностью уверенными в том, что в садике соблюдаются все требования и нормы государства, то есть смысл рассмотреть частные садики с лицензией.

Наличие лицензии у частного детского сада гарантирует, что:

 все воспитатели и педагоги имеют профильное образование и своевременно проходят повышение квалификации;

 все сотрудники детского сада имеют действующие медицинские книжки и регулярно проходят серьезные медицинские осмотры;

 образовательная программа соответствует государственным стандартам дошкольного образования, а то, как ведется образовательный процесс, контролирует Министерство образования;

 садик соответствует нормам пожарной безопасности и имеет заключение Пожнадзора, находится под контролем МЧС;

 садик соответствует нормам санитарной безопасности и находится под контролем Роспотребнадзора.

Все это не только подтверждает безопасность учреждения для малыша, но и дает родителям уверенность, что ребенок будет получать в детском саду именно образование, а не просто находиться под присмотром.

По каким параметрам выбрать частный детский сад в Челябинске?

Когда вы определились с видом садика, имеет смысл обратить внимание на параметры, которые определяют, насколько ребенку будет комфортно и безопасно в саду, а также сможет ли этот детский сад предложить вашему чаду полноценное развитие.

— Зачастую родители, приходя в садик, не знают тонкостей и не всегда понимают, о чем спросить руководителя, чтобы сделать вывод, подходит ли сад для ребенка или нет, — говорит Наталья Столярова. — Самые важные, на наш взгляд, вопросы, которые стоит задать при общении с администрацией садика приведены ниже в памятке для родителей.

Наиболее значимые параметры, на которые стоит обратить внимание в момент выбора частного садика, это безопасность, организация питания, прогулка, комфорт и возможности для развития ребенка.

Безопасность

Чтобы понять, насколько ребенку будет безопасно в детском саду, администрации можно задать ряд вопросов.

В квартирном садике можно уточнить, насколько опытный сотрудник будет работать с ребенком, есть ли у сотрудников медицинские книжки, закреплена ли мебель в группе, и сколько ярусов у детских кроваток, как часто в помещениях проводится уборка.

В крупных садах помимо всего вышеперечисленного можно спросить о наличии заключений Пожарного надзора и СЭС, есть ли система видеонаблюдения с возможностью трансляции онлайн, есть ли кнопка экстренного вызова службы охраны или, возможно, есть охранники на территории, имеется ли медицинский работник в штате, смогут ли сотрудники оказать первую доврачебную помощь ребенку в случае необходимости.

Вас должно насторожить, если:

 у сотрудников нет медицинских книжек;

 в садике больше 10-12 детей и только один взрослый, который выполняет функцию воспитателя, няни и повара одновременно;

 у вас не спрашивают никаких медицинских карт и справок о состоянии здоровья ребенка при поступлении;

 ребенка из садика готовы отдать взрослому, пришедшему за ним без всяких письменных или устных разрешений родителей;

 в садике в момент визита вы видите грязь, оставленных без присмотра детей, открытые окна во время присутствия ребят в группе.

Организация питания

В квартирном саду стоит поинтересоваться, кто готовит и подает блюда детям, сколько раз детки кушают в детском саду, есть ли разработанное двухнедельное меню или блюда готовятся по принципу «какие продукты остались», присутствуют ли в рационе малышей продукты, способные вызвать аллергию, как закупаются продукты, где моется детская посуда.

Для крупных садов список вопросов расширяется: используется ли профессиональное кухонное оборудование или блюда готовятся на бытовой плите, есть ли возможность корректировать меню под индивидуальные особенности ребенка, берутся ли пробы блюд и хранятся ли они положенным образом.

Настороженность должно вызвать, если:

 детская посуда моется в той же раковине, в которой дети и сотрудники моют руки;

 быстро портящиеся продукты закупаются впрок;

 в рационе детей присутствуют продукты-аллергены;

 на день рождения ребенка родителям позволяют принести в детский сад торты и сладости для угощения детей.

Прогулка

В квартирном садике стоит спросить о том, как и где дети гуляют, выводят ли детей на прогулку в прохладное время года, а если путь к детской площадке преграждает дорога, то каким образом воспитатели решают вопрос безопасности при переводе детей через дорогу.

В садах покрупнее ребята, как правило, гуляют на своей территории, однако есть нюансы, поэтому уточните: огорожена ли территория для прогулок и может ли ребенок ее самостоятельно покинуть, какие детские комплексы установлены на территории и соответствуют ли они возрасту детей, чем покрыты площадки для прогулок, безопасно ли покрытие.

Вас должно насторожить, если:

 двор, в котором будут гулять ребята, имеет оживленное автомобильное движение;

 в зимнее время года дети в саду не выводятся на прогулку;

 на прогулочной площадке установлены небезопасные детские комплексы.

Комфорт

Очень важный параметр, ведь ребенок проводит в садике до 12 часов в день.

Как правило, в квартирных садах совмещены игровая и спальная комната, это не всегда удобно, так как проснувшийся ребенок может разбудить остальных детей — его элементарно некуда будет вывести. Поэтому плюсом для садика послужит разделение группы на игровое и спальное помещение. Что же еще важно уточнить в квартирном садике для комфорта деток: сколько будет детей, в группе и рассчитано ли помещение на это количество ребят, какая температура поддерживается в группе, приспособлена ли мебель для детей, соответствует ли возрасту, теплые ли полы в помещении, приспособлено ли пространство туалетной комнаты для малышей и каким образом.

В более крупных садах следует обратить внимание, насколько свежими и современными смотрятся помещения, в которых будут находиться дети, есть ли дополнительные помещения для занятий, такие как музыкальный и физкультурный зал, оборудованные кабинеты, имеются ли отдельные туалетные комнаты для каждой группы деток и оборудованы ли они по возрасту детей, существуют ли кабинки в туалетных для деток старшего возраста, есть ли у ребят персональные шкафчики для раздевания.

Следует с осторожностью отнестись к садам, в которых помещения не соответствуют количеству детей, посещающих данную группу (норма — 2,5м.кв. групповой на одного ребенка ясельного возраста, 2 м.кв. — для детей от трех лет).

Возможности для развития ребенка

Если частный детский сад готов предложить максимальные условия для развития — это послужит надежной базой для дальнейшего успешного обучения ребенка и поступления в престижную школу.

Как решается вопрос развития детей в квартирных садах? Как правило, если существуют занятия с детьми, их ведет сам воспитатель из арсенала имеющихся у него знаний и опыта. Чаще всего — это занятия лепкой, чтение литературы, гимнастика под музыку. Наличие дополнительных приходящих специалистов будет являться плюсом такого садика.

Если вы выбрали квартирный садик, уточните у администрации: какие занятия проводятся с детьми, как часто они проводятся, кто из педагогов их ведет, и какое образование у педагогов.

В крупных детских садах вам могут предложить довольно обширный перечень занятий. Обратите внимание на то, кто ведет занятия: замечательно, если их ведут разные педагоги. Уточните, по каким программам работает садик. Задайте вопрос, как формируются группы — по возрастам или в одной группе могут быть дети разного возраста. Если дети в группе разного возраста, то как организуются для них занятия. Спросите, проводятся ли занятия со всеми детьми одновременно или дети делятся на подгруппы. Поинтересуйтесь, возможно в детском саду есть бассейн, спортивные площадки и другие пространства для занятий. Уточните, готовят ли деток к школе, и какие результаты показывают выпускники садика. Посмотрите сетку занятий, насколько она насыщенная.

Вместо заключения

И квартирный, и крупный частные детские сады могут быть полезны родителям. Первых в городе очень много, и часто они находятся рядом с местом проживания или работы. Вторые позволят обеспечить ребенку максимально возможные развитие и комфорт.

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Скачать памятку для родителей при выборе частного детского сада в Челябинске

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