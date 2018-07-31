2018-07-31T16:56:02+03:00
Общество

Поплаваем? В Чурилово строят новый бассейн

Спортивно-досуговый комплекс планируют открыть уже через два года
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Отличная новость для любителей здорового образа жизни: в Тракторозаводском районе появится бассейн на 6 дорожек. Объект будет построен рядом с жилым комплексом «На Эльтонской» в Чурилово. Сайт «КП» узнал все подробности начавшейся стройки.

Тренировки для любителей и профи

Раньше о полноценном бассейне, в шаговой доступности жители Чурилово могли разве что только мечтать. Но Группа компаний «Градис», ведущая застройку жилого комплекса «На Эльтонской», решила внести свой вклад в социальную инфраструктуру района.

«В микрорайоне Чурилово и в ЖК «На Эльтонской» проживает много семей с детьми. В проводимых нашей компанией опросах и беседах жители проявляли большую заинтересованность в появлении спортивно-досугового комплекса с бассейном. Построить его — непростая задача, но этот объект, несомненно, будет востребован всеми жителями микрорайона. В июле мы получили разрешение на строительство. Планируем к 2020 году сдать спортивно-досуговый комплекс в эксплуатацию», — рассказывает директор ГК «Градис» Валерий Истомин.

А теперь несколько слов о том, что будет в самом спортивно-досуговом комплексе.

Первый этаж — бассейн. Длина дорожек 25 метров, просторные раздевалки и душевые, две сауны — с сухим и влажным паром. Под свободное плавание выделены 5 дорожек глубиной от 1,8 до 2 метров. А еще одна, шестая, будет чуть шире и немного мельче других. На такой дорожке удобно заниматься аквааэробикой и проводить тренировки для начинающих маленьких пловцов. Также на первом этаже разместятся соляная пещера и уютное кафе.

Второй этаж — это большое пространство для всевозможных тренировок. Фитнес, чирлидинг, хореография, йога, художественная гимнастика — и это далеко не полный список. Высокие пятиметровые потолки, современная отделка залов с учетом особенности занятий обеспечат комфорт тренирующимся.

«Мы уже ведем переговоры с представителями спортивных школ, — поясняет Валерий Истомин. — Уточняем условия сотрудничества, изучаем опыт наших коллег, хочется до мелочей все предусмотреть и создать настоящий островок комфорта для будущих посетителей комплекса. Площадь наших залов варьируется от 30 до 240 квадратных метров. Для тренировок, общения и новых достижений места хватит всем — и детям, и взрослым».

Бассейн за порогом

Новости о строительстве бассейна особенно обрадовали жителей ЖК «На Эльтонской», ведь спортивно-досуговый комплекс находится по соседству. «Нашему сыну 5 лет, он обожает плавать, поэтому открытия бассейна мы ждем с большим нетерпением — как раз успеем подрасти, — делится впечатлениями жительница ЖК «На Эльтонской» Валентина Чижова. — Не надо будет по пробкам возить ребенка на занятия, все появится в соседнем здании. Со временем сын сможет ходить в бассейн самостоятельно: территория хорошо освещена плюс все безопасно, ведь весь ЖК уже оснащен системой видеонаблюдения. Для себя планирую присмотреть какую-нибудь секцию йоги или пилатеса. Если совпадет расписание, будем ходить на тренировки всей семьей!».

Кстати, в этом году ЖК «На Эльтонской» будет завершен. К имеющимся двум домам добавится еще одна высотка, ее сдача намечена на декабрь 2018 года. Компания «Градис» не раз подтверждала репутацию добросовестного застройщика Челябинска, который сдает объекты точно в срок.

«После переезда в мою новую квартиру я буквально каждый день кайфую!, — не скрывает эмоций жительница Екатерина Бекетова. — Мне нравится все: и сам дом, и чистая дворовая территория, и уютный подъезд, и ремонт от застройщика…А еще утренний рассвет на балконе с чашкой кофе, и поезда почти на горизонте ... Практически все, кто узнает, что я живу в Чурилово, сначала морщат нос — мол, это далеко. Но те из них, кто побывал у меня дома, меняют свое мнение навсегда! До центра — 30 минут даже в час пик. Вот вам и отдаленный район».

«Мы выбрали этот дом из за качественной работы строителей, — рассказывает еще одна жительница ЖК «Градис» Елена Новикова. — Живем уже больше пол года — ни разу нас ничего не подвело! Еще очень мотивировало на покупку квартиры в этом доме наличие рядом школы и садика, а еще строительство досугового центра. Ждем очень бассейн: в каком еще дворе есть бассейн? Я еще такого не встречала!».

Последний дом ЖК «На Эльтонской» будет отличаться от предыдущих. Создатели жилого комплекса разработали 10 новых вариантов планировок, впервые реализованных на рынке жилья. Все квартиры сдаются с действительно качественной чистовой отделкой. Даже взыскательные покупатели отмечают, что ремонт сделан на совесть. Квартиры быстро раскупаются, но в наличии еще есть варианты метражом от 26 до 75 кв.м и стоимостью от 950 тысяч рублей до 2,9 млн рублей.

В ближайший год изменится и территория жилого комплекса: она станет еще уютней для каждого новосела. Здесь создадут уникальную дворовую площадку, которую планируется разделить на сектора по возрастным категориям. Будет интересно как взрослым, так и малышам, которые только-только учатся ходить. А для любителей роликов, скейтбордов и велосипедов по периметру площадки будет предусмотрена отдельная, безопасная дорожка.

«Отпускаю своего ребенка гулять во двор со спокойной душой, — говорит жительница ЖК «На Эльтонской» Ольга Лозовая. — Территория закрыта, въезд машин ограничен. Дети соседних домов уже перезнакомились друг с другом и отлично играют в безопасности. Если что, все происходящее во дворе фиксируют камеры наблюдения. Все-таки для семей с детьми в этом жилом комплексе созданы очень комфортные условия».

Для тех, кто хочет жить в приятном месте с хорошими соседями, открыты экскурсии в ЖК «На Эльтонской». Записаться на просмотр квартир, а также посмотреть, где будет находиться новый бассейн, можно по телефону: 8 (351) 277-77-87. ЖК «На Эльтонской» в соцсетях.

Застройщик: ООО «Инвер». Проектная декларация на сайте gradis74.ru

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