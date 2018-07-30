Потоп в Миассе: «Мама, спаси! Мне под ноги вода попадет…»

30 Июль 11:53 2018-07-31T10:07:58+03:00

В воскресенье рынок остался без выручки. Фото: Максим КАШИГИН.

Город захлебнулся дождевой водой и остался без электричества

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 29 июля, удар стихии первым в Челябинской области принял Миасс. Тонны воды, обрушившиеся стеной на город, обесточили подстанцию: сначала полыхнуло коротким замыканием, а потом полгорода осталось без света. Улицы вмиг наполнились водой. А во дворах повалило десятки деревьев.

Интернет полон апокалиптических видео и фото вчерашнего ливня.

— А-а-а-а, мама, я домой хочу! Мне под ноги вода попадет! — заходится криком маленький мальчик в машине на ул. Автозаводцев. Вместо дороги — река. Семья притулилась на обочине и снимает потоп на мобильный телефон. Реку с усилием пытаются перейти велосипедисты.

— Не ной! Мы тихо посидим и поедем. Посмотри лучше, как машинки тонут. Вон, смотри, «двенашка» встряла, — обрывает малыша суровая мать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/662232" frameborder="0"></iframe> Пожар в Миассе.

Потоки дождя сопровождались сильным ветром. У здания поликлиники в старой части города ветром сорвало козырек из поликарбоната.

— На конечной остановке «Улица Комарова» сильным ветром в павильоне вынесло треснутое стекло. Осколки попали в лицо школьнице. Прохожие вызвали «скорую», — пишет жительница Миасса.

Грозовые учи нависли на городом с самого утра в воскресенье. Фото: Евгений ТИМАКОВ.

— Воскресный ливень — нетипичное для города явление, выпала месячная норма осадков. Но нужно учитывать, что мы окружены горами. С возвышенностей сошли большие потоки. Ливневая канализация приняла все это на себя. Сейчас в городе сухо, — сообщила газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь администрации Миасского городского округа Марина Рыкалина.

— Когда в городе восстановили электроснабжение?

Деревья сдались под натиском стихии. Фото: соцсети.

— Было пять отключений, в основном срабатывала автоматическая защита подстанций. Вчера в 22.35 устранено последнее повреждение.

— В соцсетях есть видео пожара на подстанции во время грозы..

— Мне об этом ничего неизвестно.

— Убрали ли в городе поваленные в ливень деревья?

— Те, что мешали проезду, вывезли в первую очередь. Сейчас управляющие компании вывозят деревья из дворов.

— Есть ли пострадавшие? Пишут про раненую осколками девочку…

— Про этот случай у нас данных нет, в целом обошлось без пострадавших.

На пару с дождем поработал ветер. Фото: Петр СВАРОВСКИЙ.

КСТАТИ

Челябинск захлебнулся: ливневки не справились

В областном центре тоже поливало. Крепко досталось жителям микрорайона «Парковый»: там ливневок или нет совсем, или они забиты мусором. Под воду ушли все перекрестки района.

На аппаратном совещании в администрации города глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что за воскресный вечер выпала недельная норма осадков. На номер Единой дежурно-диспетчерской службы поступило 18 обращений по затоплению улиц. Тонул северо-запад города.

— Реагировали мы оперативно. Проблема в том, что с потоками воды в ливневки попадает мусор и они забиваются, — сказал Тефтелев.

Кстати, не убирайте далеко зонтики. В понедельник, 30 июля, МЧС объявлено экстренное предупреждение. В регионе ожидаются грозы, град, дожди, порывистый, до 15-20 метров в секунду, ветер.