2018-07-31T10:07:58+03:00
Происшествия

Потоп в Миассе: «Мама, спаси! Мне под ноги вода попадет…»

Город захлебнулся дождевой водой и остался без электричества
Инна КУМЕЙКО
Поделиться:
В воскресенье рынок остался без выручки. Фото: Максим КАШИГИН.В воскресенье рынок остался без выручки. Фото: Максим КАШИГИН.
Изменить размер текста:

В воскресенье, 29 июля, удар стихии первым в Челябинской области принял Миасс. Тонны воды, обрушившиеся стеной на город, обесточили подстанцию: сначала полыхнуло коротким замыканием, а потом полгорода осталось без света. Улицы вмиг наполнились водой. А во дворах повалило десятки деревьев.

Интернет полон апокалиптических видео и фото вчерашнего ливня.

— А-а-а-а, мама, я домой хочу! Мне под ноги вода попадет! — заходится криком маленький мальчик в машине на ул. Автозаводцев. Вместо дороги — река. Семья притулилась на обочине и снимает потоп на мобильный телефон. Реку с усилием пытаются перейти велосипедисты.

— Не ной! Мы тихо посидим и поедем. Посмотри лучше, как машинки тонут. Вон, смотри, «двенашка» встряла, — обрывает малыша суровая мать.

Пожар в Миассе.

Потоки дождя сопровождались сильным ветром. У здания поликлиники в старой части города ветром сорвало козырек из поликарбоната.

— На конечной остановке «Улица Комарова» сильным ветром в павильоне вынесло треснутое стекло. Осколки попали в лицо школьнице. Прохожие вызвали «скорую», — пишет жительница Миасса.

Грозовые учи нависли на городом с самого утра в воскресенье. Фото: Евгений ТИМАКОВ.

Грозовые учи нависли на городом с самого утра в воскресенье. Фото: Евгений ТИМАКОВ.

— Воскресный ливень — нетипичное для города явление, выпала месячная норма осадков. Но нужно учитывать, что мы окружены горами. С возвышенностей сошли большие потоки. Ливневая канализация приняла все это на себя. Сейчас в городе сухо, — сообщила газете «Комсомольская правда» — Челябинск» пресс-секретарь администрации Миасского городского округа Марина Рыкалина.

— Когда в городе восстановили электроснабжение?

Деревья сдались под натиском стихии. Фото: соцсети.

Деревья сдались под натиском стихии. Фото: соцсети.

— Было пять отключений, в основном срабатывала автоматическая защита подстанций. Вчера в 22.35 устранено последнее повреждение.

— В соцсетях есть видео пожара на подстанции во время грозы..

— Мне об этом ничего неизвестно.

— Убрали ли в городе поваленные в ливень деревья?

— Те, что мешали проезду, вывезли в первую очередь. Сейчас управляющие компании вывозят деревья из дворов.

— Есть ли пострадавшие? Пишут про раненую осколками девочку…

— Про этот случай у нас данных нет, в целом обошлось без пострадавших.

На пару с дождем поработал ветер. Фото: Петр СВАРОВСКИЙ.

На пару с дождем поработал ветер. Фото: Петр СВАРОВСКИЙ.

КСТАТИ

Челябинск захлебнулся: ливневки не справились

В областном центре тоже поливало. Крепко досталось жителям микрорайона «Парковый»: там ливневок или нет совсем, или они забиты мусором. Под воду ушли все перекрестки района.

На аппаратном совещании в администрации города глава Челябинска Евгений Тефтелев заявил, что за воскресный вечер выпала недельная норма осадков. На номер Единой дежурно-диспетчерской службы поступило 18 обращений по затоплению улиц. Тонул северо-запад города.

— Реагировали мы оперативно. Проблема в том, что с потоками воды в ливневки попадает мусор и они забиваются, — сказал Тефтелев.

Кстати, не убирайте далеко зонтики. В понедельник, 30 июля, МЧС объявлено экстренное предупреждение. В регионе ожидаются грозы, град, дожди, порывистый, до 15-20 метров в секунду, ветер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Челябинске бухгалтер детсада похитила 1,3 миллиона рублей из бюджета
Регоператор капремонтов в Челябинске вступил в сговор с управляющей компанией
Челябинская колония открыла огромный цех не потратив ни копейки бюджетных денег
Банк УРАЛСИБ занял 6 место по темпам роста ипотечного кредитования в июне
«Нужно больше любви»: урбанисты нарисовали влюбленную пару на будке в центре Челябинска
На Таганае распустились орхидеи
В национальном парке «Зюраткуль» ищут человека
Детский сад в Челябинской области атаковали осы
Афера по-уральски: челябинец взял в Ярославле авто на прокат и продал его
В Магнитогорск в начале августа прилетели снегири
Изношенные трамваи в Челябинске сменят на новые
Американский производитель косметики «увековечил» Челябинск на упаковках с масками и кремами
Молодая челябинка спровоцировала крупное ДТП. Есть пострадавшие
В Челябинске провалился тротуар
В Саду Победы челябинцы отмоют и покрасят танк и зенитки
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 банков с наибольшим приростом розничного портфеля за июнь
Челябинцев приглашают забежать за облака
До трассы «Гонка героев» челябинцев довезет бесплатный автобус
Боец Росгвадии из Челябинска установил на Эльбрусе флаг родного ведомства
Южноуралец пошел по ягоды, а нашел снаряд
На улицах Челябинска просто так раздают деньги
В Челябинске изменят маршрут двух троллейбусов
Челябинцы хотят всем миром восстановить столетний дом
Челябинские кардиохирурги получили возможность увидеть изнутри артерии пациентов
Прокатил молодую: 56-летний житель Чебаркуля пойдет под суд за утонувшую 15-летнюю школьницу
Челябинская область поборется за право проведения Всероссийского Дня поля — 2019
В Челябинской области стартовали Дни уральского поля
Четверо детей пострадали в аварии в Челябинской области
«Взрослые не реагировали»: в Челябинской области 12-летняя школьница спасла тонущего ребенка