2018-07-31T10:07:58+03:00
Общество

«Судно от Gucci»: подростки из Челябинской области пытались уплыть в путешествие на лодке из бутылок

Беглецов вернули на берег сотрудники МЧС [видео]
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Самоходный плот у мальчишек конфисковали. Фото: группа Говорит Озерск/vk.comСамоходный плот у мальчишек конфисковали. Фото: группа Говорит Озерск/vk.com
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В соцсетях обсуждают четверых мальчишек из южноуральского города Озерска, которые вышли в открытое плавание. Судно они соорудили себе сами. Старались три недели. Прятали плавсредство в родительском гараже. Дно сделали из древесины, борта из пластиковых бутылок. Потребовалась ни много ни мало 300 «полторашек». Чтобы все было по-настоящему, на палубе натянули пленку от дождя и поставили столик.

Лодку назвали «Gucci» и 27 июля отплыли на ней в поход. Вскоре чудо-корабль заметила береговая охрана. Кто именно позвонил спасателям — неизвестно. Но в погоню за беглецами отправились сотрудники МЧС. Мореплавателям к этому времени удалось успешно доплыть до середины озера, откуда их вернули на сушу спасатели.

Подростки из Озерска пытались уплыть в путешествие на лодке из бутылок.

На кадрах видно, как понурые мальчишки лет 12-13 безрадостно ступают на берег.

— Кто капитан корабля? — строго спрашивает кто-то из сотрудников МЧС. — А если бы младшие члены команды утонули?

— Все умеют плавать, — отвечает самый смелый мореход.

Спасатели все же рассказали ребятам о требованиях безопасности на воде, после чего отпустили путешественников домой. Лодку конфисковали до выяснения обстоятельств.

Кстати, лодка называется «Гуччи», потому что для подростков это сейчас самая модная фирма, которую прославили рэперы.

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