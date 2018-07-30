На улице Копейска нашли неговорящего пятилетнего ребенка

30 Июль 15:35 2018-07-31T12:11:01+03:00

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Житель Копейска Павел шел по своим делам и наткнулся на странного маленького ребенка. Грязное голое пузико, растерянный взгляд. Павел не мог пройти мимо — у него самого сынишка почти ровесник этому карапузу.

— Ты откуда, малыш? Может, потерялся?

Ребенок ничего не отвечал. Негоже такому разгуливать по улицам одному. Вокруг стала собираться толпа из местных жителей. Никто этого пацаненка не знал. Павел сфотографировал его и выложил фото в группу «Подслушано Копейск» — авось, найдутся родственники или хотя бы знакомые.

— Чей ребенок возле Темника, 12а? Никто не терял?

Горожане по внешним признакам (специфический разрез глаз, плоское лицо) определили, что у мальчика, вероятно, синдром Дауна. А шрам на груди говорит об операции на сердце. Но ребенок не выглядит неухоженным: свежая стрижка, сытый животик… Где же его родители?

Люди стали предлагать временно приютить мальчика. Но Павел сообщил волнующейся общественности, что малыша уже забрала полиция, родителей ищут. Подписчики группы подключились к поискам. Соцсети — великая сила! Тут же отыскались знакомые малыша.

Вот таким подобрали Кирюшу на улице. Фото: vk.com/podslushano_kop

— Мальчика зовут Кирюша. У него мама умерла. Он находится под опекой бабушки. После смерти мамы даже не знаю, где теперь живут. Знаю только адрес старшего брата (он живет отдельно, с девушкой — прим. автора). Могу попробовать узнать его номер, — написала Анастасия Репина.

Кто-то сообщил, что старший брат Кирюши сейчас находится под стражей — получил за что-то пять суток. Но есть еще средний. Его и разыскали. Правда, парню всего 14 лет, и вряд ли ему отдадут малыша. Однако, он все же рванул за братом.

Мы узнали о судьбе мальчика в полиции Копейска.

— В дежурную часть позвонили жители города и сообщили адрес, где они обнаружили ребенка. На место выехала инспектор по делам несовершеннолетних. Ребенок ничего не мог о себе рассказать, так как не умеет говорить. Окружающие тоже ничего о нем не знали. Поэтому мальчика увезли в одну из больниц города, — рассказала газете «Комсомольская правда»-Челябинск» специалист по взаимодействию со СМИ Отдела МВД России по г. Копейску Нина Русина. — А вот врачи его узнали, так как раньше он не раз лежал у них. Подняли документы. Выяснилось, что мальчику 5 лет. Нашли его адрес проживания. Наши сотрудники поехали домой к мальчику и поговорили с бабушкой, которая является его опекуном. Ее привлекли к административной ответственности. Информация направлена в комитет по делам несовершеннолетних, отдел опеки и попечительства, а также в прокуратуру.

— Быть может, мальчик просто гулял в своем дворе?

— Нет, он находился довольно далеко от места проживания. Но никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.

— Неужели бабушка не беспокоилась о пропаже внука? Не искала его, когда он ушел?

— Дело в том, что семья у мальчика не вполне благополучная.

— И что теперь будет? Ребенка не вернут бабушке?

— Это решит суд. В ближайшее время наши сотрудники будут разговаривать с соседями семьи.

Как рассказала нашему корреспонденту знакомая семьи Кирюши, его братьев также пригласили на разговор в полицию. Одна из подписчиц группы отписалась, что видела малыша в больнице. У него все нормально, насколько может быть в этой ситуации: сыт, одет.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06