2018-07-31T16:03:50+03:00
Общество

В центре Челябинска высадился десант парашютистов

Таким необычным образом был дан старт социальному проекту «Саммит ЗОЖ». В мероприятии также приняли участие несколько сотен курсантов Челябинского высшего военного авиационного института штурманов
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11 августа во Всероссийский день физкультурника в Челябинске состоится беспрецендентное событие — «Саммит ЗОЖ». Впервые в столице Южного Урала на одной площадке под открытым небом будут представлены все направления здорового образа жизни: разнообразные виды спорта, а также медико-профилактическое направление. «Мероприятие приурочено к предстоящим событиям мирового значения — саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. Власти преобразят Челябинск, а мы призываем стать лучше самих челябинцев», — подчеркивают организаторы.

Начало подготовки к «Саммиту ЗОЖ» было решено отметить с настоящим уральским размахом: на стадион имени Елесиной — самое «спортивное» место Челябинска — с красочными флагами с неба высадилась сборная команды по парашютному спорту Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России под руководством мастера спорта международного класса, трехкратного чемпиона мира по купольной акробатике Сергея Урванцева. На земле их встречало мощное «подкрепление»: несколько сотен курсантов Челябинского высшего военного авиационного института штурманов решили на деле показать свою готовность к здоровому образу жизни. На стадионных трибунах был развернут гигантский пазл площадью около километра с надписью «ЗОЖ».

Завершился флешмоб символической передачей эстафеты флага «Саммита ЗОЖ» организаторам. Уже 11 августа он будет развернут на Кировке, где состоится кульминация праздника. Главная пешеходная улица Челябинска станет настоящей магистралью здоровья. Помимо площадок спортивных клубов, правильного питания и квестовых активностей гости праздника смогут бесплатно испытать свои силы на уникальном аттракционе — зиплайне. Канатная дорога протяженностью около 100 метров позволит пронестись над Кировкой на высоте почти 5 метров. Организаторы уверены: буря эмоций поможет буквально «обнулиться» и начать новый — здоровый этап жизни.

Добавим, что организаторами «Саммита ЗОЖ» выступает компания «Интерсвязь» совместно с телеканалом «ОТВ» и при поддержке Администрации Центрального района г. Челябинска.

Новости компаний.

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