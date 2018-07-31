«Дебоширов в тюрьмах наказывают жестко. У нас не пионерлагерь!»

31 Июль 12:00 2018-07-31T16:03:50+03:00

Мы обсудили инцидент в ярославской колонии с человеком, который был общественным контролером челябинских исправительных учреждениях

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Мужчина связанный лежит на столе лицом вниз. Над ним склонись пятеро:

— Бей по пяткам…

Это видео пыток в ярославской колонии вторую неделю обсуждают в интернете. Большинство проклинает истязателей, что абсолютно оправдано. Но есть и те, кто пишет, мол, так просто бы бить не стали:

— Наверняка зэк перешел все границы, вышел из повиновения и его решили жестко поставить на место…

Идет следствие. Подробности обещают не замалчивать. Журналисты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» поговорили об этом случае и состоянии дел в местных колониях с экс-представителем ОНК в Челябинске на условиях анонимности. Эти общественники следят за соблюдением прав осужденных и знают поднаготную жизни в лагерях.

У ВСЕХ СВОИ МЕТОДЫ

— Показывают ли сейчас сотрудникам видео из ярославской колонии?

— Те сотрудники, с кем мне довелось общаться в последнее время, говорят, что пока никаких бесед по поводу ярославской истории с нами не было. Возможно, центральный ФСИН еще приготовит какие-то методические указания. Но сотрудники уже настороже, ведь зэки могут попытаться устроить какую-нибудь провокацию на волне ярославского скандала. А после любой подобной истории буквально душат проверками из центра: выматывают морально, не дают работать.

— Это повсеместная практика?

— Ярославская пытка это, скорее, вопиющее исключение. Не думаю, что все участники этого бунта — кружок садистов. Какой-то озлобленный начальник отдал приказ: вот этого будем «ломать». А как возразишь! И вот ты уже несешь ведро с водой, которое выливают на голову этому зэку. И вот такая система губит не только арестантов, но и сотрудников, превращая их в истязателей.

Все зависит от региона и от начальства. Как бы это цинично не звучало, но у всех свои методы. Где-нибудь в сибирской глуши руководство может смотреть на это сквозь пальцы. Потому что по-другому там не умеют порядок поддерживать.

Знаете, как зэки называют начальника колонии? Хозяин. У грамотного хозяина все держится на дипломатии. С авторитетом договорился, бунтаря перевел в другую зону и так далее. И все же чаще наказывают жестко. Но только особо наглых и беспредельных. Потому что у нас не пионерский лагерь, в угол тут никого не поставишь.

Один знакомый в 90-е работал простым надсмотрщиком и ему случалось дать дубинкой буяну. Через двадцать лет он встретил того на улице, а он без обид протягивает руку и говорит: «Дурак я был, начальник. Зла не держу».

ВЕТЕРОК СВОБОДЫ

— Как в челябинских колониях поддерживают дисциплину?

— Это все стратегия, которой занимаются специальные сотрудники. Склонных к выходкам разводят в разные части зоны, за ними особо внимательно наблюдают.

Еще правильная организация дня. Авторитетам работать «западло». Остальные смотрят на них и тоже отказываются трудиться. Вот им приходится втолковывать, что работа — это путь к досрочному освобождению и возможность заработать денег. И что вообще вся эта жизнь по понятиям давно в прошлом.

Важны культмассовые мероприятия. Турниры по футболу, концерты, КВН. Это все ветерок свободной жизни, который дает надежду . А еще гасит в заключенном негатив, отводит злость.

Справляться с эмоциями помогает трудотерапия.

БОРЗЫЙ МОЛОДЯК И ВОРЫ В ЗАКОНЕ

— Провоцируют ли зеки сотрудников?

— Ублюдков хватает. Особенно, когда за решетку попадает борзый молодняк. Лучший способ подняться в глазах других урков — это вести себя с человеком в форме, будто он падаль. Но на прямую конфронтацию решаются только отморозки. И уважают их такие же.

«Взрослые» воры выбирают иную тактику общения с администрацией: ты меня не трогаешь, и я тихо себя веду, начальник. Но если им что-то сильно не нравится, подбивают шоблу к выходкам. Как-то в колонии авторитеты подняли бучу после того, как перед Новым годом устроили шмон: забрали нычки со спиртом и телефоны. Но конфликт нам удалось быстро уладить без физического воздействия.

— Как сотрудников учат не поддаваться на провокации?

— При каждой колонии есть психолог. В кабинетах психоэмоциональной разгрузки есть даже массажные кресла. По теории постоянно проводят занятия. Из столицы присылают новые методички с наработками. В них описано, как и в какой ситуации себя вести с арестантами.

— И как себя вести?

— Это закрытые бумаги, для внутреннего пользования.

БЕЗ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА К ЗЭКУ НЕ ВХОДИТЬ

— Когда в Челябинске последний раз были громкие ЧП в колониях?

— В 2008 году в Копейске сотрудники избили 12 непослушных арестантов. Четверо потом умерли. Выжившие рассказали в суде о пытках. Было долгое следствие. Начальство областного управления потом приговорили к условным срокам. Восемь виновных надзирателей получили до 12 лет строгого режима.

После этого случая стали сверх нормы проводит с сотрудниками занятия, учить их грамотно решать конфликты.

— Арестанты сейчас стали юридически подкованными.

— У зэка руки свободны: можно писать в прокуратуру, в следственный комитет, общественникам, адвокатам, журналистами. И чуть что заключенный поднимает шум. Поэтому сейчас сотрудник заходит в зону с нагрудным видеорегистратором. На такой было снято видео в Ярославле. Камера — лучшая защита от провокаций и нападений.