В Челябинске упавшему с шестого этажа мальчику врачи отказывали в помощи

31 Июль 16:52 2018-08-01T14:35:29+03:00

По словам соседей, медики ждали, пока домой вернется мать и подпишет разрешение на госпитализацию

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Дети выпадают из окон каждое лето , но чтобы несколько раз в день, да на одной улице — что-то невероятное. В прошлую пятницу, 27 июля, из двух многоэтажек на Комсомольском проспекте вылетели двое дошколят. Один утром — с пятого этажа, другой вечером — с шестого. Корреспонденты газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» побывали на «злосчастной» улице и узнали подробности ЧП.

ДУРНОЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН: ВЕЗДЕ ОТКРЫТЫ ОКНА

Территория кирпичной шестиэтажки на Комсомольском проспекте огорожена. Консьерж журналистов не пускает — не положено.

— Давать комментарии тоже нельзя, уходите, — отвечает строгий голос в домофон.

— «Скорая» приезжала? Родители где были в тот момент? — не сдаемся мы.

— Реанимация была, МЧС, полиция. Это случилось в семь вечера. Мальчик выпал с шестого этажа — живой. Быстро приехали врачи и увезли. Больше ничего не скажу.

На нашу удачу к воротам подходит женщина и соглашается пустить во двор.

На вид обычный дворик — тихий, уютный. На площадке играют дети, дворники ходят с тележками и метлами, прибираются.

Дом огромный. Окна в большинстве квартир открыты и в подъездах тоже. Насколько нам известно, этот дом относительно новый — 10 лет. Живут здесь в основном молодые семьи с детьми. Неужели никого произошедшее не учит, почему окна в квартирах нараспашку?

Один из мальчишек указал нам окно, из которого выпал мальчик. Под окнами — клумба, на ней примяты цветы, растоптана земля. А рядом стоит москитная сетка, та самая, вместе с которой вывалился дошкольник. Именно она смягчила удар. Плюс, ребенок упал не на асфальт, а на мягкую грядку.

Ребенок летел вот с такой высоты.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ИСТЕКАЛ КРОВЬЮ И ЗВАЛ МАМУ

Пытаемся пройти в подъезд и пообщаться с соседями. Обзвонили все (!) квартиры в доме. Только одна из жительниц открыла нам двери.

— Маму зовут Инна, она работает менеджером, в какой фирме не знаем. С отцом не живут, но он часто навещает семью, помогает им. Инна много работает, Глеб, ее сын, нередко дома остается один. В тот день мама работала. А мальчишка решил выглянуть в окно, облокотился на сетку и выпал. Упал на клумбу, ногами ударился о железный заборчик. У него сильные переломы ног, — рассказала соседка.

К разговору присоединилась еще одна жительница дома. Она часто виделась с Инной и ее сынишкой, их дети ходят в один садик.

— Я сюда недавно переехала, но Инну знаю. Очень хорошая семья. Всегда в настроении, всегда здороваются. За сыном она следит от и до. Это просто несчастный случай. Да мы все иногда оставляем детей дома одних. Глеб мальчишка шустрый, активный, такая жара, он мог сам окно открыть. Я часто вижу, как в нашем доме ребятишки выглядывают из окон. Да у нас и сейчас в подъезде открыты окна, посмотрите.

В подъезде открыты окна. Неужели никого произошедшее не учит?Фото: Валентина ВАГАНОВА

И, правда, окно распахнуто. Подходи, да прыгай. Мне от высоты начинает кружить голову, я к этому окну даже не подойду. А ребятишкам может быть любопытно, родители им строго настрого запрещают высовываться из окон, а тут — пожалуйста, никто не увидит и не узнает.

— Вы пообщайтесь лучше с Александрой. Она живет в соседнем доме, часто гуляет во дворе с двумя дочками. Александра увидела, как Глеб выпал, держала его на руках до приезда врачей. Она все расскажет, — посоветовала соседка.

Только мы вышли из подъезда и увидели на площадке маму с двумя дочурками — Сашу.

Она рассказала, что в тот день гуляла с детьми, услышала крик ребенка побежала на них и увидела мальчика, лежащего в клумбе.

— Ребенок сильно кричал, звал маму. У него были сломаны рука и нога. Со стороны бедра лилась кровь, мальчик был в шортах и они все вымокли от крови. Постоянно пытался встать, приходилось держать его в горизонтальном положении, успокаивать. Быстро собралась толпа. Один сосед побежал к консьержке, чтобы узнать номер родителей, кто-то вызвал «скорую».

Мальчик упал на клумбу, это смягчило удар.Фото: Валентина ВАГАНОВА

МЕДИКИ ОТКАЗАЛИСЬ ПОМОГАТЬ РЕБЕНКУ

По словам Александры, «скорая помощь» ехала очень долго. А когда приехала, медики отказались помогать мальчику.

— Как я поняла, вышел у нас такой закон: врачи не имеют права оказывать помощь ребенку, даже если он при смерти, без согласия родителей. Мальчик истекал кровью, корчился от боли, а они отказались даже ввести обезболивающее. Чуть позже из соседнего дома выскочила родная тетя мальчика. Она говорила, что подпишет, все нужно, она близкий родственник. Но врачи отказали. Нужно разрешение именно матери или отца. Мы начали возмущаться, врачи погрузили ребенка в машину, что было там внутри, я не знаю.

До родителей Глеба дозвонилась тетя. Отец и мать приехали, но врачи уже увезли мальчика в больницу. По словам соседей, его должны были отправить в реанимацию. На днях был консилиум по поводу сломанной ноги, травма очень серьезная.

ЭТОТ ДОМ — УБИЙЦА

В редакцию «КП» позвонил сотрудник управляющей компании дома, где случился инцидент. Он рассказал, что лет десять назад, в этом доме произошел подобный случай.

— Дом тогда только построили. В этом же подъезде из окна выпал мальчишка. Разбился насмерть. На месте его гибели родители посадили дерево. Это дом-убийца.

На этой москитной сетке упал ребенок.Фото: Валентина ВАГАНОВА

МАТЬ БЕЖАЛА ЗА РЕБЕНКОМ БОСИКОМ

Второй случай произошел неподалеку. По официальной версии, около 8 часов утра из окна квартиры на пятом этаже выпал четырехлетний ребенок. Он находился в квартире с бабушкой. Она отвлеклась на минуту, и мальчик вместе с москитной сеткой полетел вниз.

— Я живу в соседнем подъезде. Услышала женские крики, выглянула в окно и увидела, как соседка бежит босиком по тротуару, а за ней паренек, видимо, старший сын. Оказалось, из окна выпал ребенок. Она его подняла, прижала к себе. Соседи вызвали врачей. Но мама их дожидаться не стала. Она тормознула, проезжающую во дворе машину. У меня тетя работает в «скорой», она рассказала, что привезли трехлетнего мальчика со множественными переломами, — рассказала соседка Татьяна.

Тоже открыто окно в подъезде, но на него дети вряд ли заберутся.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЧП видел сторож на придомовой стоянке. По его словам, мальчик упал на черемуху. Слышно было, как хрустнули ветки.

Малыш упал на черемуху.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Семья благополучная. Знаю, что мама работает поваром. У них еще есть сын, старший, — говорит соседка Ольга.

Мы звонили в квартиру, где живет малыш. Через дверь нам ответила женщина, скорее всего, бабушка. От комментариев она отказалась...

У мальчика сильнейшие переломы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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