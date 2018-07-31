В Шершнях заметили огромное пятно «химического цвета»

31 Июль 16:22 2018-08-01T09:04:42+03:00

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Челябинка Оксана Фадеева живет в центре города, а отдыхать любит у Шершневского водохранилища. На велосипеде объезжает тенистые берега.

ОТДЫХАЮТ НА ПОМОЙКЕ

— Каждый жаркий день к водоему тянутся вереницы отдыхающих, цепью едут автомобили. Люди приезжают как на зимовку: с баулами еды, мангалами. И все отходы остаются на берегу, у воды, в лесу. Мусором завален и городской пляж у плотины, и подходы к нему. Как можно отдыхать в свинарнике? Но, похоже, суровый отдых челябинцев антисанитария не пугает.

Такие мусорные кучи разбросаны по всему берегу. Фото: Оксана ФАДЕЕВА.

А на днях Оксана увидела в воде огромное пятно химического ярко-голубого цвета. Пятно было плотным и дрейфовало от санатория «Изумруд» к муниципальному пляжу.

— Оно было огромным, более 50 квадратных метров в диаметре. Это как двухкомнатная квартира. Цветом как медный купорос. Знаю, потому что бабушка в саду купоросом обрабатывала доски от гнили и плесени. Что такое слили в воду — вот вопрос! — говорит Оксана.

ЭТО «СИНЕНЬКИЕ»

Что это могло быть за пятно?

— Это могут быть сине-зеленые водоросли, или цианобактерии. Колонии бактерий как раз окрашены в небесный цвет. Появляются в водоемах в жару. В народе говорят: «Вода цветет». Это мельчайшие бактерии, отфильтровать которые невозможно. Несколько лет назад, в пик летней жары, вода в Челябинске в кранах пахла противно. Горожане тогда решили: хлорка. Но нет, это сине-зеленые водоросли. Сейчас пока обстановка нормальная. Хотя проблема загрязнения Шершневского питьевого водохранилища стоит остро, ее изучают. Я не рекомендую в водохранилище купаться. Выбирайте для водных процедур Тургояк, Увильды, озеро Еловое, — сообщила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» доцент кафедры экологии и природопользования факультета экологии ЧелГУ Екатерина Пестрякова.

Горожане опасаются, что в водохранилище слили какую-то химию. Фото: Оксана ФАДЕЕВА.

ПОЧЕМУ БЕРЕГ ЗАВАЛЕН МУСОРОМ?

Кто отвечает за чистоту берега единственного питьевого источника? Муниципальный пляж в Челябинске арендует частный предприниматель. Договор заключен с комитетом по имуществу и земельным отношениям администрации Челябинска (КУИЗО).

Почему берег Шершней в Челябинске завален мусором 00:00 00:00

— Не справился. Планировал развитие, однако дела идут плохо. Контейнеров для мусора мало, знаю, выезжал на пляж недавно в будний день. Проблема есть. По весне мы арендатору помогали, проводили субботники. Штрафовать его должны в КУИЗО, — объяснил корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

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