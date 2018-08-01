«Соседи говорят неправду»: врачи рассказали о ЧП в Челябинске с упавшим из окна мальчиком

1 Авг. 16:07 2018-08-02T09:33:08+03:00

Чиновники от медицины ответили на упреки в том, что отказывались помогать ребенку

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В Челябинске падение ребенка с шестого этажа дома на Комсомольском проспекте обернулось скандалом. Со слов соседей, скорая помощь ехала очень долго. А когда приехала, медики отказались помогать мальчику.

— Мальчик истекал кровью, корчился от боли, а они даже отказались ввести обезболивающее, говорили, что нужно согласие родителей. Чуть позже из соседнего дома прибежала родная тетя мальчика и сказала, что подпишет любые бумаги. Но врачи и ей отказали, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» соседка, державшая дошкольника на руках, до приезда врачей.

Родители мальчика мчались с работы к месту ЧП. Подписать документы в тот момент было некому. Очевидцы стали возмущаться — ребенок умирает! Тогда работники «скорой» погрузили паренька в машину и вскоре уехали.

ЕСТЬ ТАКИЕ ПРАВИЛА

Мы спросили у врача скорой помощи с 20-летним стажем, существуют ли в «неотложке» требования оказания помощи детям под подпись родителей.

— Есть такие правила. Помощь оказывается только с согласия родителей или опекунов. Лекарства вводить нельзя, потому что у ребенка может быть аллергия, от укола он может умереть. Опять же, по-человечески помогать надо. Ситуация двоякая — вроде бы и следует помочь, но кто нам ребенка разрешил осматривать? Тут каждый врач решает сам. Если что-то пойдет не так, для нас это очень чревато, — рассказал врач Александр.

Еще он сказал, «скорая» должна приезжать на вызов максимум за 20 минут. Но вызовов много, а бригад мало. Бывает всякое.

ЧП случилось в этом доме.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«МЫ ПРИЕХАЛИ ЧЕРЕЗ 11 МИНУТ»

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» запросил комментарий по поводу ЧП в Управлении здравоохранения администрации Челябинска. Вот что нам ответили.

— «Скорая» прибыла в течение 11 минут. То, что говорят соседи — это неправда. Медики погрузили ребенка в машину и оказали там помощь. Мальчика госпитализировали в областную клиническую больницу №3 с политравмой (множество травм — прим. ред). Сутки он провел в реанимации, потом его перевели в травматическое отделение. Травмы у него оказались нетяжелые, — прокомментировала заместитель начальника горздрава, начальник отдела охраны материнства и детства Ирина Петрунина.

ДЕТЯМ ГОВОРЯТ О БЕЗОПАСНОСТИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Дошколята выпадают из окон каждое лето и не по разу. Но регулярные ЧП совсем не учат родителей. Опасаться окон, лифтов и других рисковых мест теперь учат детей. Воспитатель одного из челябинский детсадов рассказала, в садиках беседы проводятся каждый день.

— В детском саду мы реализуем образовательную программу дошкольного образования. В ней есть раздел — безопасность. Воспитатели ежедневно проводят с детьми беседы: как вести себя в лифте, что делать, если напали собаки, как быть, если ты потерялся и другие, показывают малышам специальные мультфильмы. Бывает, проводятся инструктажи. Например, после трагедии в Кемерово, объясняли детям, как вести себя при пожаре, — объяснила воспитатель Елена.

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