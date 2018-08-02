2018-08-03T13:23:32+03:00
Общество

В Челябинске может рухнуть памятник Ленину на площади Революции

Реконструкция ценой почти в 15 млн. руб обернулась очередным скандалом
Андрей АБРАМОВ
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Реконструкция памятника Ленину временно приостановлена.Реконструкция памятника Ленину временно приостановлена.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С новой силой разгораются баталии вокруг реконструкции постамента Ильичу. Много раз спорили о целесообразности траты 18 млн. рублей на монумент вождю, а теперь ругаются о способах работы. Творческий союз художников объединился с коммунистами против реконструкторов.

— Строители используют отбойные молотки, чтобы снимать гранитные блоки, грубо работают, — рассказали газете «Комсомольская правда» - Челябинск» общественники. — Это может привести к обрушению частей постамента прямо на строителей или прохожих. А вслед за этим может рухнуть и памятник.

Тендер на реконструкцию выиграла пермская фирма «Евразия-Сервис». Изначальная сумма опустилась с 18 до 14,8 млн. руб. По контракту, они должны снять старый гранит и облицевать постамент новым.

Руководство компании встретилось с коммунистами и общественниками. Объяснили, что не видят в ударах отбойником ничего противозаконного и угрожающего. Но это не успокоило, а еще больше возмутило другую сторону. Речь зашла и о снятом граните.

— Его в свое время привезли чуть ли не из Италии. Он очень дорогой. Но взамен его будут облицовывать украинским гранитом. Нам интересна судьба «утилизированных» плит — они вывезены в неизвестном направлении, неизвестно кем. Но ведь этот камень можно было использовать в другом месте, или даже привести в должный вид,— заявил депутат челябинской гордумы Константин Нациевский.

Со стороны города реконструкцию курирует Центр историко-культурного наследия.

— Нужно понимать, что камень «устал». Чтобы не говорили про его вечный срок службы, все равно у него есть срок прочности. Какую-то часть гранита повторно обработают и используют при реконструкции. Оставшиеся целые плиты складируют в парке Пушкина, — рассказала руководитель центра Юлия Краснова

При этом Юлия Викторовна спешит успокоить общественников, которые боятся обрущения.

— Наша задача — памятник сохранить. С использованием новых технологий, которые позволят монументу простоять очень долго. Проект реконструкции делали професионалы. У подрядчиков есть документы министерства культуры на выполнение работ.

Пока реконструкцию решили остановить.

— Собираем комиссию и ждем заключения экспертов по факту нанесенного памятнику ущерба, — говорит Константин Нациевский. — Я изложил суть дела мэру Евгению Тефтелеву и председателю гордумы Станиславу Мошарову. Почувствовал полную поддержку в желании руководства города разобраться с ситуацией.

СПРАВКА «КП»

Челябинский памятник Ленину числится федеральным объектом культурного наследия. Скульптура в пять метров отлита из бронзы и установлена в 1959 году на гранитный постамент с трибуной. На постаменте выбита надпись «В. И. Ленину от трудящихся Челябинска». Авторы проекта В. Зайков и Л. Головницкий.

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