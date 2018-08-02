Благотворительный фестиваль «10 добрых дел» пройдет в Челябинске 18 августа

2 Авг. 09:48 2018-08-03T07:54:52+03:00

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До старта VI Благотворительного фестиваля «10 добрых дел» осталось меньше месяца!

Уже 18 августа Театральная площадь на один день превратится в сказочный город с белыми куполами, красочными инсталляциями и активными площадками. Здесь можно будет встретить, знакомых с детства, сказочных персонажей, сделать необычные фотографии в красивых фотозонах, принять участие в мастер-классах, отведать вкусной еды, купить сувенир на память, а самое главное, совершить добрые дела!

Благотворительные фонды представят свои программы, чтобы познакомить жителей города со своей деятельностью. Партнеры мероприятия подготовят интересные интерактивные зоны и розыгрыши призов. На сцене фестиваля весь день будут проходить выступления творческих коллективов и музыкальных групп города. А вечером, когда в небо запустится тысяча шаров, организаторы фестиваля объявят 10 победителей среди благотворительных фондов, которые получат денежные гранты на развитие своей деятельности!

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Ну и главным подаркам для гостей фестиваля станет выступление группы Братья Грим!

С подробностями и актуальными новостями о подготовке фестиваля можно знакомится на сайте мероприятия 10добрыхдел.рф и в социальных сетях:

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