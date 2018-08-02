Загородный тренд: уезжаем в Рощино

2 Авг. 14:34 2018-08-03T07:54:52+03:00

«Комсомолка» приглашает в бесплатный тур по новому микрорайону

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Всего в десяти километрах к северо-западу от Челябинска в скором времени появится комплексный экологический оазис. Там будут жить горожане, уставшие от шума и смога мегаполиса. Посмотреть на планировку будущих дворов и подобрать жилье в живописном районе — Жилом комплексе «Олимпийский» — можно уже сейчас.

«Комсомолка» приглашает челябинцев, которые только задумываются перебраться за город или уже решили приобретать новое жилье, в интересный тур по новому микрорайону.

Отправление в бесплатный тур по новостройкам — 18 августа в 10.00 от ул.Красной, 4.

Записаться на бесплатный тур по новостройкам в Рощино можно по телефонам 8-919-327-48-07 и 8-902-617-62-96.

Уникальность местоположения «Олимпийского» заключается в том, что жилой комплекс со всех сторон окружен природными объектами:

— с северной стороны микрорайон примыкает к Ужовскому бору — памятнику природы. Чудесный сосновый аромат, живописные каменные пейзажи, а летом — экологически чистые лесные грибы и ягоды;

— с западной стороны дворы жилых домов выходят на пешеходную зону, уходящую в обустроенный парк с прогулочными дорожками и смотровыми площадками на реку Зюзелгу. В парке уже сейчас можно отлично проводить время всей семьей, спокойно совершать утренние или вечерние пробежки по дорожкам, уложенным ООО «Дельта» для жильцов, заботящихся о своем будущем.

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Вот еще 10 причин, по которым стоит присмотреться к новому жилью в ЖК «Олимпийский»:

1) Экологически чистый район, вдали от промышленных предприятий;

2) Имеются детская и спортивная площадки, а также парк с облагороженными плиткой пешеходными зонами. Здесь можно кататься на велосипедах, ходить на лыжах и просто заниматься спортом круглый год.

3) Уже есть развитая инфраструктура и реализуются планы по дальнейшему открытию детских садов, школ, магазинов, отделений банков и поликлиник.

4) На территория ЖК реализуются проекты добрососедства, организован досуг для детей (спортивные секции, танцевальные и музыкальные группы, обучение иностранным языкам) и взрослых (спортивные, музыкальные и творческие занятия).

5) Дома имеют закрытую территорию с видеонаблюдением и Wi-Fi во дворе. Плотность застройки невысокая, дворы просторные.

6) Запроектировано строительство физкультурно-спортивного комплекса.

7) Можно выбрать квартиры с отделкой и без, а также с видом на парк или реку.

8) Хорошая транспортная доступность до Челябинска при всех преимуществах круглогодичного проживания за городом в благоустроенных условиях.

9) Транспортный и имущественный налог ниже, чем в Челябинске.

10) Ставка по тарифам на коммунальные услуги снижена.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА БЕСПЛАТНЫЙ ТУР

Выбирайте комфортное жилье за городом и знакомьтесь с новыми соседями.

Записаться на тур по новостройкам в Рощино можно по телефонам: 8-919-327-48-07 и 8-902-617-62-96.

Отправление 18 августа в 10.00 от ул. Красной, 4.

Возрастное ограничение 18+.

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