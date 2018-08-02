По Челябинску расхаживает тип с замашками педофила

2 Авг. 15:17 2018-08-03T13:23:32+03:00

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Жители «Паркового» поймали в своем дворе «извращенца». Пьяный мужик, на вид лет 30, приставал к детям на детской площадке, звал отойти в лес. Мамы, увидевшие это, позвонили отцам. Те схватили подозрительного типа и вызвали полицию. Задержанный крикнул, что зарежет всех, кого вспомнит, когда освободится. Вскоре его отпустили из-за отсутствия улик. И теперь весь район живет в страхе…

«ЭТОТ ГАД СПУСКАЛ ШТАНЫ»

Дети резвились на детской площадке во дворе дома на Краснопольском проспекте, 29. За ними приглядывали три мамы. Вдруг появился еле стоящий на ногах персонаж — в тельнике, трениках и с пивом в руках.

— Он подошел к детям, представился полицейским. Мы с мамами насторожились, давай собирать ребятишек и уводить на другую сторону площадки. Один мальчик замешкался. Извращенец взял его за руку, попытался увести с площадки. Мы не позволили, спокойно попросили не беспокоить детей. Но этот человек не угомонился, пошел за нами, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» местная жительница Диана.

По ее словам, прохожий не отставал от детей. Тогда одна из мам позвонила мужу. Он спустился, схватил проходимца и удерживал его до приезда охраны.

— Одна девочка сказала, что знает этого дядю. На днях он подходил к ней, просил громко крикнуть «мама». Видимо, проверял, с родителями ли она гуляет. А еще наша соседка, пенсионерка, видела из окна, как этот гад спускал штаны. Но приехавшим на наш вызов полицейским сообщить это она отказалась, — говорит Диана.

ЖИТЕЛИ НАПУГАНЫ

До приезда полиции во двор примчался экипаж ЧОП. Охранники приковали опасного прохожего к скамейке у подъезда. Он был в ярости, поливал окружающих матом и грозился зарезать всех, когда освободится. Потом обмолвился, что уже был за решеткой. Его «выступление» жители записали на видео и отправили журналистам на челябинский телеканал.

В репортаже есть запись разговора с одной из жительниц. Она рассказывает, что безумец «снял штаны и приложил руку пятилетнего ребенка к своим половым органам».

Но Диана и другие мамы, которые были на площадке, это отрицают. С их слов, журналисты приукрасили материал для большего ажиотажа.

Репортеры сообщают, что материалы в отношении «педофила» сначала попали в Следственный отдел по Курчатовскому району Челябинска, но потом их передали обратно в полицию. Следователи якобы не нашли улик, которые бы доказывали причастность задержанного к домогательству.

Тем не менее, неадекватный тип сильно напугал парковчан. Они боятся за жизнь своих детей. К тому же слышали, что дебошира отпустили.

Площадка, на которой произошло ЧП. Фото: местные жители.

«ДОЛБИЛСЯ К НАМ В КВАРТИРУ»

Жительница дома, возле которого задержали «педофила» рассказала, что в этот день он долбился в ее квартиру. Девушка видела этого человека впервые.

— Я была дома с ребенком. Раздался звонок в дверь, очень настойчивый. Заглянула в глазок. Мне показалось, что это сосед, открыла. Незнакомец был сильно пьян. Спросила у него, что надо. А он двух слов связать не смог. Быстро захлопнула дверь. Тогда он начал стучать, звонить, дергать ручку, я пригрозила полицией. На что он мне крикнул, это его квартира. Сосед с нижнего этажа прибежал и утихомирил его, — рассказала жительница дома Ольга.

ОН НЕ ПЕДОФИЛ

Силовики рассказали нашему корреспонденту, что улик и, правда, не было. Называть этого человека педофилом нельзя, это не доказано.

— Сотрудники полиции выезжали на вызов. Гражданина задержали. На него составлен административный протокол по статье «Появление в общественном месте в состоянии опьянения». Ему грозит штраф до 1500 рублей или арест до 15 суток. Решения о наказании пока нет, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Информация о криминальном прошлом подозреваемого пока тоже не подтверждается.

Жители «Паркового» надеются, что больше опасный тип в их дворе не появится. Но на душе все равно не спокойно.

— Но разве надо ждать, пока он кого-нибудь в итоге утащит и надругается? Нормальный мужик, даже пьяный, не будет лезть к детям , брать за руку и пытаться увести непонятно куда. Недавно девочку 5-летнюю хоронили в Подмосковье, надругался сосед. «Звоночки» на него давно были, тоже приставал к детям на детской площадке, но у полиции не было «улик», пока не произошел вот тот случай, — негодуют жители.

Мы связались с местным участковым, он пообещал взять на контроль этого опасного человека.

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