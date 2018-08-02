Артисты всемирно известного цирка «Гиппопотамус» поддержали «Саммит ЗОЖ»

2 Авг. 15:28 2018-08-03T13:23:32+03:00

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В Челябинске полным ходом идет подготовка к проведению самого масштабного спортивного мероприятия в истории мегаполиса — «Саммита ЗОЖ». Инициативу организаторов по приобщению горожан к здоровому образу жизни поддержали и артисты шоу «Гиппопотамус» продюсерского центра Гии Эрадзе.

Напомним, 11 августа в Челябинске пройдет масштабный праздник спорта, приуроченный ко Дню физкультурника и предстоящим саммитам ШОС и БРИКС 2020 года. В этот день пешеходная улица Кировка превратится в настоящую магистраль здоровья. Яркие программы от лучших фитнесс-клубов города, фестиваль здорового питания, конкурсы, подарки и аттракцион «зиплайн» — это лишь малая часть сюрпризов, ожидающих гостей мероприятия.

Но ведь здоровый образ жизни — это не только спорт, но и положительные эмоции, считают организаторы. И заряд позитива в преддверии праздника любезно согласились подарить всем челябинцам артисты шоу «Гиппопотамус», находящиеся в эти дни на гастролях в южноуральской столице. На площади перед Челябинским государственным цирком они провели бесплатное представление для всех желающих. Мастер-классы воздушных акробатов и дрессировщиков Екатерины Запашной и Константина Растегаева, клоуна Константина Асташова, жонглерской династии Чугуновых и акробатов-джамперов под руководством заслуженного артиста России Бориса Кима вызвали бурю эмоцию у зрителей и стали еще одним стимулом к позитивным преображениям в жизни уральцев. Как подчеркивают сами артисты, спорт занимает в их жизни львиную долю времени. Например, Константин Асташов признался, что очень любит выступать в Челябинске и тем самым продвигать идеи здорового образа жизни.

Добавим, организаторами «Саммита ЗОЖ» выступают компания «Интерсвязь» и телеканал «ОТВ», при поддержке Администрации г. Челябинска, Администрации Центрального района, Городского центра медицинской профилактики и горсада им. А. С. Пушкина.

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