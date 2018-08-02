2018-08-03T13:23:32+03:00
Общество

Все объекты к саммитам ШОС и БРИКС возведут в срок

Губернатор Борис Дубровский побывал на основных стройплощадках
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На стройплощадке конгресс-холла «Таганай». gubernator.ruНа стройплощадке конгресс-холла «Таганай». gubernator.ru
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Накануне объезда Борис Дубровский побывал на саммите стран БРИКС в Йоханнесбурге. Он вошел в официальную делегацию РФ по приглашению Владимира Путина. Целью поездки нашего губернатора было знакомство с опытом проведения крупных международных мероприятий.

Правда, через два года в Челябинск приедут делегации 30 стран и, как минимум, 25 глав государств.

«ТАГАНАЙ» ЗАВЕДУТ ПОД КРЫШУ

Первым пунктом поездки стала стройплощадка конгресс-холла «Таганай» по ул. Труда. Этот объект выбран для проведения заседаний саммитов.

Каркасный остов будущего пятиэтажного здания хорошо виден с улицы Труда. До конца года застройщик планирует возвести пять этажей, установить стены и кровлю на той части помещения, где будет размещаться основной конференц-зал.

На объекте губернатор был меньше месяца назад. Потому темпы строительства оценивает объективно.

Глава региона подчеркнул, что при подготовке к саммитам в 2020 году будут применяться лучшие международные практики. Интересен опыт Уфы: столица Башкорстана так же одновременно принимала саммиты ШОС и БРИКС.

Губернатор оценивает факт проведения саммитов, прежде всего, как архитектурное наследство жителей Челябинска. Все лучшее, что сейчас готовится, останется для горожан.

Строители возводят конгресс-холл «Таганай» возле стадиона «Центральный». gubernator.ru

Строители возводят конгресс-холл «Таганай» возле стадиона «Центральный». gubernator.ru

Директор компании-застройщика Алексей Наговицын сообщил, что до нового года начнется монтаж второй части конгресс-холла. Здание будет построено к августу будущего года. Далее начнется внутренняя отделка помещений.

— Мы идем в нормальном графике и выдержим сроки, согласованные с Администрацией Президента РФ и другими структурами. В данный момент компания участвует в конкурсе на получение банковской госгарантии, чтобы взять кредит на продолжение строительства. Документы на конкурс сданы, — пояснил Алексей Наговицын.

ОДИН ЭТАЖ В НЕДЕЛЮ

На берегу реки Миасс, за цирком, полно строительной техники. Здесь идет подготовка к заливке фундамента стеклянной громады общественно-делового центра. Бурильщики работают круглосуточно.

Скептики пожимают плечами: успеют ли построить за два года? Но директор хозяйствующего партнерства «Конгресс-холл» Виталий Передерий полон решимости: все будет построено в срок.

— Проект на строительство общественно-делового центра с 1 августа зашел в Госэкспертизу. После получения положительного заключения мы сможем приступить к самому строительству. По планам темпы работ у нас такие: один этаж в неделю. И закончить объект мы намерены к саммитам ШОС и БРИКС.

По графику идет строительство гостиниц по ул. Васенко и Курчатова. Там в дни саммитов остановятся члены международных делегаций. Как заверили главу региона застройщики, промедлений в строительстве не случится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Все соответствуют графику. Видно, как растет здание конгресс-холла «Таганай». Это основная площадка, на которой будут проходить саммиты, и готовность всех прочих объектов также не вызывает сомнения. Есть, конечно, отклонения, но это рабочие моменты. За каждым объектом закреплен ответственный человек. Люди мобилизованы. К моменту проведения саммитов мы будем готовы. Мы находимся в хорошем темпе и будем его сохранять.

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