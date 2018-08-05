2018-08-05T16:35:09+03:00
Общество

Челябинцы собрали более 800 тысяч рублей на благотворительном забеге «Достигая цели»

Деньги от стартовых взносов участников пойдут на лечение от лейкоза Лёни Созыкина
Алексей МИКУШИН
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Забег собрал на челябинском стадионе имени Елесиной больше тысячи участников.Забег собрал на челябинском стадионе имени Елесиной больше тысячи участников.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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Старшая сестра Лёни Даша Созыкина пробежала пятикилометровую дистанцию.

— Я не спортсменка, но трассу смогла преодолеть вместе со всеми участниками. Бежала за себя и за своего брата. Он сейчас на лечении в онкоцентре в Екатеринбурге. Врачи говорят, что в России ему уже нашли донора для пересадки костного мозга. Операция будет сделана уже в ближайшее время. Лени сейчас 12 лет. Болезнь проявилась четыре года назад. Брат начал выздоравливать, но недавно случился рецидив. Врачи отмечают, что шансы на выздоровление очень высокие. Будем надеяться на лучшее, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Даша Созыкина.

Старшая сестра Лёни Даша Созыкина пробежала пятикилометровую дистанцию. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Старшая сестра Лёни Даша Созыкина пробежала пятикилометровую дистанцию.Фото: Валентина ВАГАНОВА

На старт всей семьей!

Традиционный всероссийский благотворительный забег в честь Дня железнодорожника собрал на челябинском стадионе имени Елесиной больше тысячи участников.

Каждый, кто подал заявку, оплатил стартовый взнос от 200 до 500 рублей в зависимости от длины дистанции — для детишек и взрослых — от 400 метров до 10 километров.

Каждый, кто подал заявку, оплатил стартовый взнос от 200 до 500 рублей в зависимости от длины дистанции. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Каждый, кто подал заявку, оплатил стартовый взнос от 200 до 500 рублей в зависимости от длины дистанции.Фото: Валентина ВАГАНОВА

По словам организаторов, удалось собрать более 812 тысяч рублей.

Кстати, в прошлом году, когда такой забег впервые проводился в Челябинске, участники перечислили почти 240 тысяч рублей.

Вся сумма будет переведена на расчетный счет благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка». Деньги, в том числе, пойдут и на лечение Лени Созыкина, которому поставлен диагноз острый лимфобластный лейкоз.

На забеге было много развлечений. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На забеге было много развлечений.Фото: Валентина ВАГАНОВА

— Мы месяц готовились к этому забегу. Бегали по вечерам на стадионе «Локомотив». Катались в парке на велосипедах. На забег у нас почти половина отдела пришла, человек 30. Многие с детишками. И все участвуют в забегах. У меня муж бежит пять километров, я полтора, сын Кирилл — 400 метров. Кстати, такие благотворительные акции, как сегодняшняя, у железнодорожников проводятся постоянно. По внутренней рассылке приходят сообщения о той или иной акции. И сотрудники, кто, сколько может, переводят средства на лечение онкобольных детей. Все данные о лечении прозрачны, и мы знаем, кому и куда они поступили, — говорит сотрудница Челябинской дирекции связи ЮУЖД Евгения Власова.

В Челябинске этот забег считается одним из самых массовых. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинске этот забег считается одним из самых массовых.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Он для нас, как «локомотив»

Самыми массовыми на празднике стали детские забеги на 400 метров. Среди самых маленьких «золото» досталось 7-летнему Никите Афанасьеву.

— Я хожу в футбольную секции, а еще немного занимаюсь плаванием. Мы сначала бежали толпой, но в самом конце я резко ускорился и победил, — делится впечатлениями на финише Никита.

В забеге участвовали дети. Фото: Валентина ВАГАНОВА

В забеге участвовали дети.Фото: Валентина ВАГАНОВА

А среди взрослых спортсменов на дистанции 5 км первым финишировал преподаватель физкультуры Дмитрий Лихачев. В прошлом году он также выиграл, но 10-километровую дистанцию. А на «десятке» в этот раз первенствовал 22-летний студент педагогического университета, победитель и призер первенств России Дмитрий Науменко.

— Нас всегда поддерживает один из сотрудников ЮУЖД Вячеслав Долматов. Проводит с нами тренировки. Вместе бегаем, соревнуемся. Он для нас, как «локомотив». Железнодорожники вообще народ спортивный, легкий на подъем, — улыбается Дмитрий Науменко.

На акции удалось собрать более 800 тысяч рублей. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На акции удалось собрать более 800 тысяч рублей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

СПРАВКА «КП»

Благотворительный забег «Достигая цели» проводится первую субботу августа в День железнодорожника во всех крупных городах России.

В Челябинске этот забег считается одним из самых массовых. «Достигая цели» — это большой спортивный праздник. На стадион им. Елесиной приходят целыми семьями. Участвовать в состязаниях может любой желающий, не зависимо от того является он сотрудником ЮУЖД или нет.

Издательский дом «Комсомольская правда» является информационным спонсором благотворительного забега «Достигая цели».

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