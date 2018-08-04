Южноуральские детсады атаковали вандалы и наркоманы
Первыми тревогу забили родители дошколят из Магнитогорска. Социальные сети пестрят снимками с детсадовских участков. На одном хулиганы сломали забор, на другом вытоптали клумбу и разорили огород.
— Сегодня привели в сад детей, а там погром. На месте, где малыши высадили огород, кто-то выдернул все овощи и разбросал их по дорожкам. Напротив главного входа в садик разбитая бутылка и куча осколков. Территория осталась без защиты после того, как сократили сторожа, а вместо него установили в здании сигнализацию, — пишут в социальных сетях родители воспитанников детского сада №21.
Хулиганы вытоптали овощи, посаженные детьми. Фото: группа «Черное и Белое Магнитогорск»/vk.com
Судя по комментариям к таким снимкам, в других детских садах ситуация еще хуже. Вечерами в детсадовских беседках собираются шумные компании, а утром дети находят на участках бутылки из-под пива и шприцы.
Корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» удалось выяснить, что детские сады Магнитогорска еще в прошлом году начали массово переходить на новую систему охраны. В услугах сторожей они больше не нуждаются. Обязанности ночных охранников теперь выполняют установленные по периметру учреждения видеокамеры и сигнализация. Та же ситуация складывается и в других городах Челябинской области.
Неизвестные громят клумбы в садиках. Фото: группа «Черное и Белое Магнитогорск»/vk.com
КОММЕНТАРИЙ
— Ставка ночного сторожа экономически себя не оправдывает, — комментирует ситуацию начальник городского отдела дошкольного образования Михаил Иванов. — Учреждению не выгодно держать в штате двух-трех посменно работающих сотрудников. К тому же, на должность сторожа, как правило устраиваются пожилые люди, которые и сопротивления-то в случае чего не смогут оказать. Гораздо выгоднее установить в детском саду охранную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Если кто-то попытается проникнуть в здание, группа немедленного реагирования приедет по тревоге через 1,5 минуты.
МНЕНИЕ
«Зря вы нас сократили»
— Сигнализация охраняет только само здание детского сада. При этом участки, где гуляют дети, остаются без надзора. Если хулиганы начнут ломать веранду, сигнал тревоги не сработает. А вот сторож может поднять шум и вызвать охрану или полицию. Так что, зря вы нас сократили, — заявил нам бывший сторож Павел Борисов.
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